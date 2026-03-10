Διακόσμηση 10.03.2026

5 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις κοντά στην τηλεόραση

5 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις κοντά στην τηλεόραση, ώστε ο χώρος σου να παραμένει όμορφος, λειτουργικός και αρμονικός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τηλεόραση είναι ένα από τα βασικά σημεία του σαλονιού και συνήθως τραβάει τα περισσότερα βλέμματα μέσα στο σπίτι. Γι’ αυτό και ο τρόπος που διαμορφώνεται ο χώρος γύρω της παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα του δωματίου. Πολλοί, όμως, κάνουν το ίδιο λάθος: τοποθετούν διάφορα αντικείμενα δίπλα ή πάνω στην τηλεόραση χωρίς να σκέφτονται αν αυτά επηρεάζουν την εικόνα του χώρου ή ακόμα και την ίδια τη συσκευή.

Στην πραγματικότητα, η περιοχή γύρω από την τηλεόραση χρειάζεται ισορροπία και σωστή οργάνωση. Όταν γεμίζει με αντικείμενα που δεν ταιριάζουν ή που δημιουργούν ακαταστασία, το αποτέλεσμα είναι ένα σαλόνι που δείχνει φορτωμένο και λιγότερο κομψό. Επιπλέον, κάποια αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την άνεση της θέασης ή ακόμη και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αν θέλεις λοιπόν ένα σαλόνι που να δείχνει πιο προσεγμένο, μοντέρνο και ευχάριστο, καλό είναι να γνωρίζεις ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγεις. Παρακάτω θα βρεις 5 αντικείμενα που δεν πρέπει ποτέ να βάλεις κοντά στην τηλεόραση, ώστε ο χώρος σου να παραμένει όμορφος, λειτουργικός και αρμονικός.

pexels.com

1. Πολλά διακοσμητικά αντικείμενα

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η τοποθέτηση πολλών μικρών διακοσμητικών γύρω από την τηλεόραση. Κεριά, αγαλματάκια, κορνίζες και μικρά αντικείμενα μπορεί να φαίνονται όμορφα ξεχωριστά, αλλά όταν συγκεντρώνονται όλα στο ίδιο σημείο δημιουργούν οπτική «φασαρία». Η τηλεόραση είναι ήδη ένα μεγάλο στοιχείο στο σαλόνι. Αν ο χώρος γύρω της είναι γεμάτος, το μάτι δεν ξέρει πού να εστιάσει. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που δείχνει ακατάστατος και λιγότερο κομψός. Η καλύτερη επιλογή είναι να κρατήσεις τη διακόσμηση πιο απλή. Ένα ή δύο προσεγμένα αντικείμενα αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα χωρίς να «φορτώσουν» το σημείο.

pexels.com

2. Φυτά που χρειάζονται πολύ νερό

Τα φυτά είναι υπέροχα για τη διακόσμηση ενός σπιτιού, όμως δεν είναι όλα κατάλληλα για να τοποθετηθούν δίπλα στην τηλεόραση. Όσα χρειάζονται συχνό πότισμα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, ειδικά αν υπάρχει κίνδυνος να πέσει νερό κοντά στη συσκευή ή στα καλώδια. Επιπλέον, τα μεγάλα φυτά που τοποθετούνται πολύ κοντά στην οθόνη μπορεί να εμποδίζουν την εικόνα ή να δημιουργούν σκιές που ενοχλούν όταν βλέπεις τηλεόραση. Αν θέλεις να έχεις πράσινο στο σαλόνι, προτίμησε να τοποθετήσεις τα φυτά λίγο πιο μακριά από την τηλεόραση ή σε άλλο σημείο του χώρου.

pexels.com

3. Καθρέφτες

Οι καθρέφτες είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά για να κάνει έναν χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος και πιο φωτεινός. Ωστόσο, όταν τοποθετούνται δίπλα ή απέναντι από την τηλεόραση μπορεί να δημιουργήσουν ενοχλητικές αντανακλάσεις. Το φως που αντανακλάται από τον καθρέφτη μπορεί να πέφτει πάνω στην οθόνη και να δυσκολεύει την παρακολούθηση. Αυτό κουράζει τα μάτια και χαλάει την εμπειρία θέασης. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγεις τους καθρέφτες κοντά στην τηλεόραση και να τους τοποθετείς σε σημεία όπου δεν επηρεάζουν την εικόνα.

4. Κεριά ή αντικείμενα που παράγουν θερμότητα

Τα κεριά δημιουργούν μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι, όμως δεν είναι καλή ιδέα να βρίσκονται κοντά στην τηλεόραση. Η θερμότητα που παράγουν μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή, ειδικά αν βρίσκονται πολύ κοντά στην οθόνη ή στα καλώδια. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πέσει κερί ή να δημιουργηθεί καπνός που μπορεί να λερώσει την επιφάνεια της τηλεόρασης. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κεριά για διακόσμηση, τοποθέτησέ τα σε άλλο σημείο του σαλονιού, όπως στο τραπεζάκι ή σε ένα ράφι πιο μακριά από τη συσκευή.

pexels.com

5. Πολλά ηλεκτρονικά και καλώδια

Ένα ακόμη λάθος που συναντάται συχνά είναι η συγκέντρωση πολλών ηλεκτρονικών συσκευών γύρω από την τηλεόραση. Κονσόλες, ηχεία, φορτιστές και διάφορα gadgets μπορεί να δημιουργήσουν χάος με τα καλώδια και να κάνουν τον χώρο να φαίνεται ακατάστατος. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, η υπερβολική συγκέντρωση συσκευών μπορεί να δημιουργήσει και υπερθέρμανση ή να δυσκολέψει την οργάνωση του χώρου. Η καλύτερη λύση είναι να οργανώσεις τα καλώδια, να χρησιμοποιήσεις ειδικά κουτιά αποθήκευσης ή να περιορίσεις τις συσκευές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην τηλεόραση.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

