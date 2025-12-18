MadWalk 2025 Mega
Mad TV News 18.12.2025

Ο Σταύρος Τσουμάνης στο Spill The Tea: «Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος, ήμουν άνεργος και χρεωμένος»

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή του Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησε για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Σταύρος Τσουμάνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» του Mad Tv με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα και μίλησε για όλους και για όλα.

Αρχικά, ο ηθοποιός, που τον γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Οι Παγιδευμένοι», συμμετέχει αυτό το διάστημα στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «Το παιδί», για την οποία δηλώνει ενθουσιασμένος και ικανοποιημένος. Η συγκεκριμένη σειρά έχει καταφέρει να βρεθεί στις 10 καλύτερες σειρές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ωστόσο ο ίδιος έχει απομυθοποιήσει το θέμα των βραβείων.

Όσον αφορά, τους «Παγιδευμένους», αποκάλυψε πως πέρασε καλά αλλά θα μπορούσε να είχε περάσει και καλύτερα! Παράλληλα, δήλωσε ότι πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του όταν βρέθηκε άνεργος, χωρισμένος και χρεωμένος και ζήταγε από τον Θεό να τον πάρει κοντά του.

Πλέον, όμως, δεν έχει πρόβλημα με τα επαγγελματικά του, μιας και του τηλέφωνό του χτυπάει συνεχώς, δηλώνοντας αρκετά τυχερός. Στην ερώτηση για το αν είναι ελεύθερος ή όχι, ο Σταύρος Τσουμάνης απέφυγε να απαντήσει, ενώ δήλωσε φαν της φωτογραφίας.

