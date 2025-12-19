MadWalk 2025 Mega
Celeb News 19.12.2025

Σε κρίσιμη κατάσταση η Miss Jamaica μετά από σοβαρό ατύχημα στη σκηνή του Miss Universe

Η Δρ. Gabrielle Henry νοσηλεύεται με εγκεφαλική αιμορραγία στην Μπανγκόκ και αναμένεται να επιστρέψει στην Τζαμάικα με ιατρική συνοδεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού Miss Universe, μέσω της Miss Universe Organization, έδωσαν νέα επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της Miss Jamaica, Δρ.  Gabrielle Henry, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της προκριματικής βραδιάς του διαγωνισμού στις 19 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δρ.  Gabrielle Henry υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς τη στιγμή της εμφάνισής της στην πασαρέλα. Όπως αναφέρεται, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ενδοκρανιακή αιμορραγία με απώλεια συνείδησης, κάταγμα, εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και επιπλέον σοβαρές κακώσεις που καθιστούν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Μετά το ατύχημα, η Δρ. Gabrielle Henry διακομίστηκε άμεσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Μπανγκόκ, όπου παραμένει νοσηλευόμενη υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Οι θεράποντες ιατροί κρίνουν αναγκαία την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε 24ωρη βάση, ενώ η κλινική της εικόνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Οι διοργανωτές του Miss Universe γνωστοποίησαν επίσης ότι η Δρ. Gabrielle Henry αναμένεται να επιστρέψει στην Τζαμάικα μέσα στις επόμενες ημέρες. Η μεταφορά της θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία πλήρους ιατρικής ομάδας και με την άφιξή της στη χώρα θα μεταφερθεί απευθείας σε νοσοκομείο, προκειμένου να συνεχιστεί η θεραπεία και το πρόγραμμα αποκατάστασής της.

Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται ότι ο διεθνής οργανισμός του διαγωνισμού έχει καλύψει πλήρως τα έξοδα που αφορούν τη νοσηλεία, την ιατρική φροντίδα και την αποκατάσταση της Δρ. Gabrielle Henry στην Ταϊλάνδη. Παράλληλα, έχει αναλάβει το κόστος διαμονής της μητέρας και της αδελφής της, οι οποίες βρίσκονται στο πλευρό της καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χώρο των καλλιστείων και στο διεθνές κοινό, με τους διοργανωτές του Miss Universe να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της Δρ.  Gabrielle Henry και να εκφράζουν τη στήριξή τους προς την ίδια και την οικογένειά της.

