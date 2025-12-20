Δες τι παθαίνει το σώμα σου αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα

Ο ύπνος δεν είναι προαιρετικός ούτε ένδειξη πολυτέλειας, είναι βασική βιολογική λειτουργία. Κι όμως, για πολλούς έχει μετατραπεί σε κάτι που «κόβεται» εύκολα από το πρόγραμμα. Νύχτες με 4 ή 5 ώρες ξεκούρασης θεωρούνται σχεδόν φυσιολογικές. Η επιστήμη, όμως, διαφωνεί ξεκάθαρα: όταν η έλλειψη ύπνου γίνεται συνήθεια, το σώμα αρχίζει να πληρώνει το τίμημα.

Ένα ξενύχτι πού και πού δεν θα σε καταστρέψει. Όταν όμως κοιμάσαι σταθερά λιγότερο από έξι ώρες τη νύχτα, ο οργανισμός μπαίνει σε κατάσταση διαρκούς στρες. Τα πρώτα σημάδια είναι ήπια, αλλά όσο περνά ο χρόνος γίνονται πιο έντονα και πιο επικίνδυνα.

Το ανοσοποιητικό αποδυναμώνεται

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα «επισκευάζεται». Τότε παράγονται ουσίες-κλειδιά, όπως οι κυτοκίνες, που βοηθούν στην άμυνα απέναντι σε ιούς και λοιμώξεις. Όταν ο ύπνος δεν επαρκεί, αυτή η παραγωγή μειώνεται και το ανοσοποιητικό χάνει την αποτελεσματικότητά του. Χαρακτηριστικά, μελέτη του 2023 από το French National Institute έδειξε ότι άτομα που κοιμούνται κάτω από έξι ώρες εμφανίζουν ασθενέστερη ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια. Στους άνδρες το φαινόμενο ήταν πιο έντονο, ενώ στις γυναίκες φαίνεται πως οι ορμονικές μεταβολές παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ύπνος και άγχος: ένας φαύλος κύκλος

Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και τη διάθεση. Όσο λιγότερο κοιμάσαι, τόσο πιο ευάλωτος γίνεσαι στο άγχος, στην ευερεθιστότητα και στις συναισθηματικές διακυμάνσεις. Και όσο αυξάνεται το άγχος, τόσο δυσκολότερο γίνεται να κοιμηθείς καλά. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: κακός ύπνος, περισσότερο στρες, ακόμα χειρότερος ύπνος. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια αϋπνία και μειωμένη ψυχική ανθεκτικότητα.

Ορμόνες εκτός ισορροπίας

Η χρόνια στέρηση ύπνου επηρεάζει και το ορμονικό σύστημα. Διαταράσσει την παραγωγή ορμονών που σχετίζονται με τον μεταβολισμό, την όρεξη και τη γονιμότητα. Σε βάθος χρόνου, αυτό μπορεί να συμβάλει ακόμη και σε προβλήματα υπογονιμότητας. Και δεν σταματά εκεί. Η ανεπαρκής ξεκούραση συνδέεται με αύξηση βάρους, χαμηλότερη συγκέντρωση, πτώση της παραγωγικότητας και μόνιμο αίσθημα κόπωσης, ακόμα κι αν «αντέχεις» να λειτουργείς με λίγο ύπνο.

Αν έχεις συνηθίσει να περνάς τις μέρες σου κουρασμένος, ίσως το σώμα σου προσπαθεί να σου στείλει μήνυμα. Ο ύπνος δεν αναπληρώνεται εύκολα και δεν ξεγελιέται. Ακόμη και μία επιπλέον ώρα κάθε βράδυ μπορεί να βελτιώσει αισθητά την υγεία, τη διάθεση και την καθημερινή σου ενέργεια. Μερικές φορές, η πιο απλή αλλαγή είναι και η πιο ουσιαστική.

