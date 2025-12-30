Τρυφερές στιγμές στο Λος Άντζελες για τον Leonardo DiCaprio και τη Vittoria Ceretti

Ο Leonardo DiCaprio και η Vittoria Ceretti απαθανατίστηκαν σε τρυφερό φιλί στο Λος Άντζελες, σε μια σπάνια δημόσια στιγμή

Ο Leonardo DiCaprio και η Vittoria Ceretti απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές στη δημόσια ζωή, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σχέση τους, που παραμένει σχετικά χαμηλών τόνων παρά το έντονο ενδιαφέρον των media. Το διάσημο ζευγάρι εθεάθη την Παρασκευή να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο Melrose Place του Λος Άντζελες, με τους φωτογράφους να καταγράφουν τόσο τα αγκαλιάσματα όσο και τα τρυφερά βλέμματα μεταξύ τους.

Με διακριτικά all black σύνολα, ο DiCaprio επέλεξε μαύρο φουσκωτό μπουφάν πάνω από φούτερ, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά, καλύπτοντας το κεφάλι με μαύρο καπέλο, ενώ η Ceretti φόρεσε μαύρη καμπαρντίνα και γυαλιά ηλίου. Το ζευγάρι σταμάτησε για μεσημεριανό σε ένα κοντινό καφέ, όπου η Ceretti τσέκαρε το κινητό της και ο DiCaprio την κοιτούσε με θαυμασμό, απολαμβάνοντας μια ήρεμη και τρυφερή στιγμή κάτω από τη βροχή.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ο DiCaprio επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ στις δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη στο Time, «Η απλή μου φιλοσοφία είναι να εμφανίζεσαι δημόσια και να κάνεις κάτι μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή κάτι να δείξεις. Αλλιώς, απλά εξαφανίσου όσο πιο πολύ μπορείς».

Bae Leonardo DiCaprio & Vittoria Ceretti were spotted grabbing lunch at a local cafe before shopping at A.P.C. —a high-end French fashion brand—on Melrose Place in LA on Friday (Dec 26). (Credit: Backgrid)#LeonardoDiCaprio#VittoriaCeretti pic.twitter.com/DFKd6YnjOl — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) December 28, 2025

Οι ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις τους, όπως οι στιγμές στο γιοτ στα ανοικτά της Φορμεντέρα και η κοινή παρουσία στον γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez στη Βενετία, ενισχύουν την εικόνα ενός ζευγαριού που απολαμβάνει την προσωπική του ζωή με διακριτικότητα, συνδυάζοντας στιλ και τρυφερότητα με φυσικότητα.

