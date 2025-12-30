MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 30.12.2025

Τρυφερές στιγμές στο Λος Άντζελες για τον Leonardo DiCaprio και τη Vittoria Ceretti

Ο Leonardo DiCaprio και η Vittoria Ceretti απαθανατίστηκαν σε τρυφερό φιλί στο Λος Άντζελες, σε μια σπάνια δημόσια στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Leonardo DiCaprio και η Vittoria Ceretti απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές στη δημόσια ζωή, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σχέση τους, που παραμένει σχετικά χαμηλών τόνων παρά το έντονο ενδιαφέρον των media. Το διάσημο ζευγάρι εθεάθη την Παρασκευή να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στο Melrose Place του Λος Άντζελες, με τους φωτογράφους να καταγράφουν τόσο τα αγκαλιάσματα όσο και τα τρυφερά βλέμματα μεταξύ τους.

Με διακριτικά all black σύνολα, ο DiCaprio επέλεξε μαύρο φουσκωτό μπουφάν πάνω από φούτερ, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά, καλύπτοντας το κεφάλι με μαύρο καπέλο, ενώ η Ceretti φόρεσε μαύρη καμπαρντίνα και γυαλιά ηλίου. Το ζευγάρι σταμάτησε για μεσημεριανό σε ένα κοντινό καφέ, όπου η Ceretti τσέκαρε το κινητό της και ο DiCaprio την κοιτούσε με θαυμασμό, απολαμβάνοντας μια ήρεμη και τρυφερή στιγμή κάτω από τη βροχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει στην Jennifer Lawrence γιατί δεν έχει παρακολουθήσει ξανά τον Τιτανικό

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ο DiCaprio επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ στις δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξη στο Time, «Η απλή μου φιλοσοφία είναι να εμφανίζεσαι δημόσια και να κάνεις κάτι μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή κάτι να δείξεις. Αλλιώς, απλά εξαφανίσου όσο πιο πολύ μπορείς».

Οι ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις τους, όπως οι στιγμές στο γιοτ στα ανοικτά της Φορμεντέρα και η κοινή παρουσία στον γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sánchez στη Βενετία, ενισχύουν την εικόνα ενός ζευγαριού που απολαμβάνει την προσωπική του ζωή με διακριτικότητα, συνδυάζοντας στιλ και τρυφερότητα με φυσικότητα.

Διάβασε επίσης: Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
LEONARDO DI CAPRIO Vittoria Ceretti ΣΧΕΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

Apex: Κόβει την ανάσα το trailer της νέας ταινίας της Charlize Theron (video)

30.12.2025
Επόμενο
Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

Έτσι θα βάλεις το σπίτι σου σε party mood για την Πρωτοχρονιά

30.12.2025

Δες επίσης

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους
Celeb News

Οι γιοι του Sean «Diddy» Combs ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για τη δίκη του πατέρα τους

30.12.2025
Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου
Celeb News

Ιππότης ο Idris Elba και διάκριση για τη Cynthia Erivo με τη βούλα του βασιλιά Καρόλου

30.12.2025
Γλυκές στιγμές στο Instagram για τον Enrique Iglesias και την Anna Kournikova με τα 4 παιδιά τους
Celeb News

Γλυκές στιγμές στο Instagram για τον Enrique Iglesias και την Anna Kournikova με τα 4 παιδιά τους

30.12.2025
Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Ξεχωριστή Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή με τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)

30.12.2025
Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift
Celeb News

Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift

30.12.2025
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τρυφερό video με τον γιο της στο πιάνο
Celeb News

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το τρυφερό video με τον γιο της στο πιάνο

30.12.2025
Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του
Celeb News

Ο George Clooney απέκτησε γαλλική υπηκοότητα μαζί με την οικογένειά του

30.12.2025
Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham
Celeb News

Νέα «μπηχτή» της Nicola Peltz προς την οικογένεια Beckham

30.12.2025
Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!
Celeb News

Οι celebrities που έγιναν viral το 2025 για τους λάθος λόγους!

30.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού