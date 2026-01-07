MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Σχέσεις 07.01.2026

Τσακώθηκες άσχημα με τη σχέση σου; Κάνε αυτά τα 5 βήματα για να τα ξανά βρείτε σε χρόνο dt

Τσακώθηκες άσχημα με την σχέση σου; Κάνε αυτά τα 5 βήματα για να τα ξανά βρείτε
Πώς να ηρεμήσετε, να μιλήσετε και να προχωρήσετε μαζί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το να έρχεσαι σε διαφωνία με τον σύντροφό σου δεν σημαίνει ότι η σχέση καταρρέει. Οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό κομμάτι κάθε στενής σχέσης και, αν τις διαχειριστείς σωστά, μπορούν να δυναμώσουν τη σχέση αντί να αφήσουν ανεπιθύμητα σημάδια.

Όταν οι τόνοι ανεβαίνουν, η λογική κάνει πίσω και μια απλή κουβέντα μπορεί να μετατραπεί σε έντονο καβγά. Η ψυχολογία μας εξηγεί ότι σε αυτή την κατάσταση ενεργοποιείται η αντίδραση «μάχη ή φυγή», με αποτέλεσμα το άγχος και οι παλμοί να αυξάνονται, καθιστώντας την επικοινωνία δύσκολη. Η πραγματική συμφιλίωση δεν είναι μόνο ένα «συγγνώμη», αλλά μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο, καθαρό μυαλό και διάθεση προσέγγισης.

Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

1. Πάρε λίγο χρόνο πριν μιλήσεις

Μετά από έναν τσακωμό, είναι φυσιολογικό να θέλεις να λύσεις το ζήτημα αμέσως. Ωστόσο, αν επιχειρήσεις να το κάνεις ενώ είσαι ακόμα φορτισμένος, η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει. Αφιέρωσε τουλάχιστον μισή ώρα για να ηρεμήσει το σώμα σου και να καθαρίσει το μυαλό σου. Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς ή να «τιμωρήσεις» τον άλλο με σιωπή. Απλώς ενημέρωσε ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο και πες πόσο θα διαρκέσει. Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις διάθεση επίλυσης χωρίς να επιβαρύνεις την κατάσταση.

2. Ανέλαβε το δικό σου κομμάτι και ζήτα συγγνώμη

Η επανασύνδεση ξεκινά όταν αφήσεις στην άκρη το «ποιος έχει δίκιο». Ακόμα κι αν πιστεύεις ότι δεν έφταιξες, ίσως μια λέξη ή ένας τόνος να πλήγωσε τον άλλον. Το να το αναγνωρίσεις δεν σε μειώνει, δείχνει ωριμότητα και διάθεση να ακούσεις. Μια ουσιαστική συγγνώμη δεν περιέχει «αλλά». Πες, για παράδειγμα: «Λυπάμαι που μίλησα έτσι» ή «Δεν μου άρεσε πώς αντέδρασα». Δεν χρειάζεται να πάρεις όλη την ευθύνη πάνω σου – μόνο το κομμάτι που σου αναλογεί. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πραγματική επικοινωνία.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

3. Μιλήστε ήρεμα όταν πέσουν οι τόνοι

Μόλις ηρεμήσετε και οι δύο, καθίστε για μια συζήτηση. Οι ψυχολόγοι προτείνουν μια απλή μέθοδο: ο ένας μιλάει, ο άλλος ακούει και επαναλαμβάνει τι κατάλαβε πριν απαντήσει. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και οι νέοι καβγάδες. Μιλήστε μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, χωρίς να ανασύρετε παλιές διαφωνίες. Εκφράστε πώς νιώσατε, χωρίς κατηγορίες, π.χ. «Ένιωσα έτσι όταν συνέβη αυτό». Αν η ένταση ανεβαίνει ξανά, κάντε ένα διάλειμμα και συνεχίστε αργότερα. Κάποια πράγματα χρειάζονται χρόνο.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

4. Επανέλαβε τη σύνδεση με κάτι ανθρώπινο

Μετά τα λόγια, μια μικρή κίνηση μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα: ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά ή μια μικρή πλάκα δείχνουν ότι, παρά τη διαφωνία, είστε ακόμα μαζί. Κάθε ζευγάρι έχει τον δικό του τρόπο να δείχνει στοργή – και η χρήση του μετά από έναν καβγά βοηθά να ξαναχτιστεί η οικειότητα. Αυτές οι κινήσεις δεν σβήνουν το παρελθόν, αλλά δείχνουν και στους δύο διάθεση να προχωρήσετε.

ζώδια χωρισμός
Pinterest.com

5. Κλείστε το θέμα με κάτι που σας φέρνει κοντά

Μετά τη σύγκρουση και τη συζήτηση, χρειάζεται ένα μικρό «κλείσιμο». Κάντε κάτι μαζί, βγείτε για περπάτημα, μαγειρέψτε ή δείτε μια ταινία. Αυτό το κοινό τέλος βοηθά να ξαναβρείτε τον ρυθμό σας και να θυμηθείτε ότι, ακόμα και με τις διαφωνίες, είστε στην ίδια πλευρά της σχέσης.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 θέματα που συζητούν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια (και γιατί λειτουργούν)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
καυγάς Σύντροφος σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη

Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη

07.01.2026
Επόμενο
Τα πιο ριψοκίνδυνα είδη γυμναστικής και πώς να προστατευτείς

Τα πιο ριψοκίνδυνα είδη γυμναστικής και πώς να προστατευτείς

07.01.2026

Δες επίσης

Τα πιο ριψοκίνδυνα είδη γυμναστικής και πώς να προστατευτείς
Fitness

Τα πιο ριψοκίνδυνα είδη γυμναστικής και πώς να προστατευτείς

07.01.2026
Έξυπνοι τρόποι για να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να σύστημα θέρμανσης
Life

Έξυπνοι τρόποι για να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να σύστημα θέρμανσης

07.01.2026
Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου
Life

Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνεις όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου

07.01.2026
Δεν μπλέκεις: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ πίσω σε καβγά
Life

Δεν μπλέκεις: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ πίσω σε καβγά

07.01.2026
Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
City Guide

Το Αρχείο του Γεωργίου Παπανικολάου στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

07.01.2026
12 τρόποι για να μην πάρεις κιλά τον χειμώνα
Life

12 τρόποι για να μην πάρεις κιλά τον χειμώνα

07.01.2026
Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου
Beauty

Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

07.01.2026
Pony-hair: Αυτό είναι το print που λατρεύουν τα it-girls σε κάθε γωνιά του κόσμου
Fashion

Pony-hair: Αυτό είναι το print που λατρεύουν τα it-girls σε κάθε γωνιά του κόσμου

07.01.2026
Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι
Life

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος