Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη

Μετά τη θερμή αποδοχή από κοινό και κριτικούς, η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, παίρνει και νέα παράταση και θα παρουσιάζεταικάθε Σάββατο στις 17:45 στο θέατρο Εν Αθήναις έως και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026.

Η Μπουμπού, μια γεννημένη θεατρίνα, είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας από την Κρήτη, η οποία γεννιέται σχεδόν 7 κιλά! Η αναπτυγμένη φύση της, την ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωή της και την κάνει αντικείμενο χλευασμού, παραγκωνισμού, υποτίμησης και… εκμετάλλευσης. Η Μπουμπού όμως δεν το βάζει κάτω. Κοιτά τη φωτεινή πλευρά της ζωής κι ας θυμώνει κι ας κλαίει.

Βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό και ειδικά στις τουλούμπες που λατρεύει. Τελικά δεν καταφέρνει να γίνει ηθοποιός. Την κερδίζουν τα οικοκυρικά και το μαγείρεμα, η βελόνα, το βελονάκι, τα κεντήματα, τα σεμεδάκια και τα σεμέν. Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, μας διηγείται την πολυτάραχη, κινηματογραφική ζωή της από το 1946 μέχρι τις μέρες μας. Δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδια, συγκίνηση, ανατροπές, ένας μεγάλος έρωτα και μια θυσία.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης μας παραδίδει μία εξαιρετικά γλυκόπικρη νουβέλα, με λόγο ζωντανό, ανθρώπινο και καθημερινό, χωρίς μελοδραματισμούς και με αιφνίδιες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Ένα βαθύτατα θεατρικό κείμενο γεμάτο πολλαπλά μηνύματα, για πολλούς αποδέκτες. Η Μπουμπού, που βρίσκει την ιδανική διανομή στο πρόσωπο της υπερταλαντούχας Δήμητρας Κολλά, εντάσσεται σε ένα σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη, τη μνήμη και την πραγματικότητα, το χθες και το σήμερα. Και ενώ είναι ένα έργο, κατά κάποιον τρόπο, «ιστορικό», πραγματεύεται διαχρονικά θέματα, όπως: το body shaming, ο εκφοβισμός, η οικογενειακή παραμέληση, η περιθωριοποίηση, η κάθε είδους κακοποίηση, η ανάγκη για επιβίωση, το πένθος, η μοναξιά, η κατάθλιψη, η ελπίδα και ο μεγάλος έρωτας που θα γιατρέψει τα πάντα. Ο θεατής θα ταυτιστεί σε πολλά σημεία με την ηρωίδα μας, γιατί δυστυχώς τα παραπάνω κακώς κείμενα τα βιώνουμε καθημερινά, αλλά ευτυχώς πλέον μιλάμε για αυτά. Ή μήπως όχι; Το νήμα της παράστασης ξετυλίγεται με ευφρόσυνο τρόπο. Το γέλιο και η συγκίνηση, το τραγούδι και η εκκωφαντική σιωπή εναλλάσσονται. Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία πηγαίνουν αντάμα, καθώς η Μπουμπού με τη βελόνα της κεντάει αυτόν τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό κόσμο και μας ταξιδεύει μαζί της.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Δημήτρης Μητσοτάκης

Απόδοση – Διασκευή: Κωνσταντίνος Πασσάς – Δήμητρα Κολλά

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Μουσική – Στίχοι Τραγουδιού: Δημήτρης Μητσοτάκης

Τραγούδι: Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Ενδυματολογία: Γιάννης Κλημάνογλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Ρεμούνδου

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Αφίσα: Νικήτας Κοτροκόης

Κατασκευές: Κώστας Αβραμιώτης

Trailer – Κινηματογράφηση: ORKI Productions

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή

Επικοινωνία – Προώθηση: Νταίζη Λεμπέση

Παραγωγή: VAULT THEATRE PLUS – ΓΑΪΔΑΡΟΣ

Ερμηνεία: Δήμητρα Κολλά

*Ευχαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακάκη, την Κατερίνα Καρατζιά, την Ανίτα Χρυσάφη και την κυρία Ανθούλα για την πολύτιμη βοήθεια τους.

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

…«Ο Κωνσταντίνος Πασσάς, ταλαντούχος ηθοποιός, δοκιμάζεται, επάξια, για δεύτερη φορά στον σκηνοθετικό στιβο (“Το ημερολόγιο ενός τρελού“, 2022. Το έξυπνο εύρημα της συνθήκης της πρόβας του νυφικού της εγγονής της Μπουμπούς του δίνει το έναυσμα να δημιουργήσει έναν σφιχτό και δυνατό μονόλογο, δουλεμένο με ρυθμό, έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις , χιούμορ και συγκίνηση. Η σκηνοθετική ματιά του διαθέτει ακρίβεια, ευαισθησία και τόλμη. Καταθέτει μια παράσταση που αποπνέει ζεστασιά, ‘χειροποίητη‘ δύναμη, μια ‘μαμαδένια‘ ατμόσφαιρα. Εστιάζει στην ηρωίδα του και αναδεικνύει τον ψυχισμό της και τις μεταπτώσεις του με καθαρότητα και απλότητα. Στο πρόσωπο της χαρισματικής Δήμητρας Κολλά, η Μπουμπού βρίσκει την ιδανική ερμηνεύτρια. Ένα πλάσμα με τον ιδανικό σωματότυπο, αεικίνητο επί σκηνής, δίνει σάρκα και οστά σε μια πολύπαθη και ανθεκτική ηρωίδα ξεδιπλώνοντας το υποκριτικό της ταλέντο με μαεστρία, ένταση, γλυκύτητα, πικρία, χιούμορ, αγάπη και συγκίνηση»… Σμαρώ Κώτσια (clickatlife.gr)

…«Μια ακόμα εξαιρετική ερμηνεία καταθέτει η υπερταλαντούχα Δήμητρα Κολλά στο σανίδι. Με συναισθηματικές εναλλαγές ακρίβειας ακροβάτη, μας κάνει πότε να γελάσουμε και πότε να συγκινηθούμε. Δυνατό χαρτί της παράστασης είναι βεβαίως και η σκηνοθεσία της από τον Κωνσταντίνο Πασσά. Η «Μπουμπού» είναι μια αψεγάδιαστη παράσταση, που αξίζει να δείτε. Είναι όλα τόσο καλοδουλεμένα, από την μεταφορά του κειμένου, την σκηνοθεσία, την ερμηνεία, ως τους φωτισμούς, τις μουσικές, το κοστούμι, και τη σκηνογραφία. Πρόκειται για μια γλυκόπικρη νουβέλα , έναν δυνατό μονόλογο, στον οποίο δίνει φτερά με την συγκλονιστική της ερμηνεία η Δήμητρα Κολλά.»… Σταύρος Ξηντάρας (kontranews.gr)

…«Η Δήμητρα Κολλά, ηθοποιός ευρείας γκάμας, κινούμενη με ευελιξία από την κωμωδία στο δράμα, ενσάρκωσε την πραγματική συγγένισσα του συγγραφέα, η ιστορία της οποίας διαπερνάει ολόκληρο τον 20ό αιώνα από το δεύτερο ήμισυ του μέχρι και τις μέρες μας. Η βία της πατριαρχίας, οι συνθήκες ζωής στην επαρχία, η χονδροφοβία, ο σεξισμός, οι κακοποιητικές συμπεριφορές, η άγνοια των ανθρώπων, είναι τα στοιχεία μιας ρεαλιστικής αφήγησης που σκορπίζουν εναλλάξ στον θεατή το γέλιο και το δάκρυ. Συμπαγές κείμενο, άριστα δομημένο! Στο τέλος οι θεατές ορθή χειροκρότησαν για περίπου δύο ολόκληρα λεπτά τη Δήμητρα για την ερμηνεία της. Να πάτε! Μην το χάσετε!»… Αντώνης Μποσκοΐτης (documentonews.gr)

…«Το ταλέντο και η μαεστρία τής ηθοποιού που κατέχει πλήρως τα τεχνικά της εκφραστικά μέσα, μας επιτρέπει να ξαναζούμε κάθε κβαντική στιγμή αυτής της υπερχειλίζουσας συναισθηματικότητας τού σωματικού, απέναντι από κάθε ιδεαλιστική μεταφυσική θεώρηση τού κόσμου και τού θανάτου. Δήμητρα Κολλά, υποκλίνομαι στη σκηνική σου ιδιοφυία!»… Κωνσταντίνος Μπούρας (periou.gr)

…«Η Δήμητρα Κολλά ξεδιπλώνει τις μεγάλες ερμηνευτικές δυνατοτητές της ενσαρκώνοντας μια ιδιαίτερα συγκινητική Μπουμπού, σκηνοθετημένη με μαεστρία από τον πολυτάλαντο Κωνσταντίνο Πασσά. Και οι δύο συνυπογράφουν την ωραία θεατρική απόδοση και διασκευή του έργου… Αυτό το έργο θα έπρεπε να το δουν όλοι – κυρίως να το δουν οι μαμάδες, οι γείτονες και οι σκοτεινοί τύποι που κρύβουν τον βιαστή πίσω από το κοινωνικό προσωπείο τους. Και η κάθε Μπουμπού να ξέρει πως η ζωή έχει εκπλήξεις και ανατροπές, που δεν τις έχει βάλει ο νους του κάθε κακότροπου και μίζερου, κρυμμένου σε ανθρωπινή φάτσα, μισάνθρωπου»… Ανθούλα Δανιήλ (diastixo.gr)

…«Κείμενο σαν παραμύθι, εύθραυστο και παθιασμένο, δίχως βαρύγδουπες δηθενιές και ψεύτικους μελοδραματισμούς, το οποίο πραγματεύεται διαχρονικά θέματα, όπως το body shaming, τον εκφοβισμό, την οικογενειακή παραμέληση, την περιθωριοποίηση, την κάθε είδους κακοποίηση, την ανάγκη για επιβίωση, τον έρωτα, τη θυσία. Θεατρική μεταφορά που ξεχειλίζει από αυθεντικό συναίσθημα και σπάνια αλήθεια. Σκηνοθετική οπτική ανθρωποκεντρική, που αγκαλιάζει τον συναισθηματικό κόσμο της ηρωίδας, με τρυφερότητα και ειλικρίνεια. Και η Δήμητρα Κολλά να κεντάει υποκριτικά, κατακλυζόμενη από στρόβιλο συναισθημάτων, αναδεικνύοντας τη σκηνική της αξιοσύνη μέσα στο πλούσιο υποκριτικό της κέντρο. Αφηγείται τη διαδρομή αυτής της γυναίκας με βάθος ψυχής, ωριμότητα και συνέπεια, ισορροπώντας αξιέπαινα από τις πιο δραματικές ως τις πιο ανάλαφρες στιγμές του έργου»… Ντίνα Καρρά (onlytheater.gr)

…«Ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, ένα άρτια εκτελεσμένο έργο, με την πολύ ταλαντούχα Δήμητρα Κολλά να πείθει τους πάντες με την αξιέπαινη ερμηνεία της. Αξίζει να αναφερθεί η εκπληκτική δουλειά που έχει γίνει στα σκηνικά, στον φωτισμό και στον ήχο. Μια γλυκόπικρη ιστορία που θα συγκινήσει ακόμα και τους πιο τολμηρούς. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης»… Φίλιππος Παναγιωτίδης (texnorama.gr)

…«Η Μπουμπού, ιδανικά ενσαρκωμένη από την ταλαντούχα Δήμητρα Κολλά, αφηγείται την πολυτάραχη ζωή της, εμπνευσμένη από μια βαθιά συναισθηματική νουβέλα που διατηρεί πάντα μια υποδόρια αισιοδοξία, δια χειρός Δημήτρη Μητσοτάκη.»… Θάνος Μαριόλης (flaginlife.gr)

…«Χαρισματική ηθοποιός η Δήμητρα Κολλά κεντάει αυτόν τον ρόλο και μας συντροφεύει σε έναν ιδιαίτερο κόσμο, ξετυλίγοντας με ευφρόσυνο τρόπο το νήμα της αφήγησης, στην οποία εναλλάσσονται το γέλιο με τη συγκίνηση, το τραγούδι με την εκκωφαντική σιωπή»… Δανάη Μαρίτσα (e-thessalia.gr)

…«Η Δήμητρα Κολλά εμψυχώνει στη σκηνή την ιστορία της κάθε Μπουμπούς, με τόση φυσικότητα και αγάπη, που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν θεατή. Οπωσδήποτε μην τη χάσετε!»… Μαρία Μαρή (catisart.gr)

…«Σκηνοθεσία διακριτική, υποστηρικτική, σέβεται απόλυτα το κείμενο και την πρωταγωνίστρια. Η χαρισματική Δήμητρα Κολλά δίνει ρεσιτάλ υποκριτικής. Με τρομακτική εσωτερικότητα και συγκινητική απλότητα «κεντάει» το ρόλο της Μπουμπούς σαν να τον κουβαλούσε πάντα μέσα της. Η ερμηνεία της βασίζεται στην αλήθεια, την τρυφερότητα και το μεγαλείο της υποκριτικής ωριμότητας. Δεν υποδύεται αλλά βιώνει. Και χαρίζει στο κοινό μια σπάνια θεατρική εμπειρία. Μια σπουδαία ερμηνεία.»… Πάνος Σταματόπουλος (koitamagazine.gr)

…«Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε! Από την μεταφορά του κειμένου, την σκηνοθεσία, την ερμηνεία, ως τους φωτισμούς, τις μουσικές, το κοστούμι, τη σκηνογραφία , όλα σε αυτή την παράσταση είναι ως την παραμικρή λεπτομέρεια, καλοδουλεμένα και με ουσία. Ο Πασσάς καταφέρνει με την σκηνοθεσία του να αποδώσει όλη την τρυφερή αλλά και την σκληρή αλήθεια του αρχικού κειμένου με όρους θεατρικούς στην σκηνή. Και η Δήμητρα Κολλά “κεντάει” ερμηνευτικά , χαρίζοντας μας μια Μπουμπού που ακτινοβολεί! Αληθινή, γλυκόπικρη, συγκλονιστική!»… Βίκυ Λουκάτου (θεατρο.gr)

…«Η Μπουμπού, τρυφερή αλλά και αφοπλιστικά ρεαλιστική, κινείται σε έναν κόσμο, που δεν τον καταλαβαίνει μεν, αλλά που παλεύει να τον αγαπήσει δε. Με μια γλώσσα άμεση και κοινωνικά αιχμηρή, χωρίς διδακτισμό, που λειτουργεί σχεδόν μουσικά, συνυπάρχουν η τρυφερότητα και η αγριότητα, παρουσιάζοντας μια συγκινητική προσωπικότητα. Ο Πασσάς σκηνοθετεί με ευαισθησία, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα της Μπουμπούς, μέσα από την ανεπιτήδευτη, αυθεντική, ευαίσθητη και πολυδιάστατη προσέγγιση – ερμηνεία της Κολλά, η οποία δημιουργεί άμεση σύνδεση με τον θεατή, διατηρώντας μια συγκινητικά ειλικρινή, παιδική σχέση μαζί του και με το δικό της μοναδικό προσωπικό ύφος, ντύνει την «κούκλα» της, με όλες τις στιγμές, που είτε τη στιγμάτισαν είτε της χαμογέλασαν. Τις δικές της στιγμές, τη δική της ιστορία, μέσα από τη βαθιά της επιθυμία να επικοινωνήσει, να αγαπήσει και να αγαπηθεί»… Έλενα Χατζοπούλου (sinwebradio.com)

…«Κείμενο με θεατρικό λόγο που διατηρεί τη ζωντάνια και τη σπιρτάδα του προφορικού κρητικού πλούτου. Σκηνοθεσία που αποφεύγει τα στενά όρια του σκοτεινού μελοδραματισμού και φωτίζει το έργο με μια γλυκόπικρη αίσθηση ρεαλισμού. Χωρίς λεκτικούς ακροβατισμούς, χωρίς υπερβολές και σκηνοθετικές ακρότητες, ο Πασσάς δημιουργεί ένα εξαιρετικά καλαίσθητο, γεμάτο ευαισθησία και φροντίδα αποτέλεσμα. Η Κολλά, υποδύεται την ομώνυμη ηρωίδα με σπάνια γενναιοδωρία ψυχής και παρουσία που καθηλώνει. Και μας προσφέρει μια γνήσια, υπέροχη, αυθεντική και ως εκ τούτου, αξέχαστη θεατρική στιγμή»… Αγγελική Μπάτσου (venividi.gr)

…«Η θεατρική σκηνή βρίθει από ιστορίες που συγκινούν, προκαλούν, εμπνέουν. Κάποιες όμως παραστάσεις, όπως η «Μπουμπού», ξεπερνούν τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας όχι μόνο το καλλιτεχνικό αποτύπωμα αλλά και βαθύτερες αλήθειες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Μπουμπού, με την ευαισθησία, το χιούμορ και τη μοναδική αφήγηση που φέρνει στη σκηνή, ανοίγει έναν διάλογο με το κοινό – έναν διάλογο που ακροβατεί ανάμεσα στη μνήμη, το παρόν, τη χαρά και τη λύπη.»… Μαργαρίτα Λιγνού (theatromania.gr)

…«Κείμενο μεστό και αληθινό, μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Πασσά και πόσο με συγκίνησε η Δήμητρα Κολλά με την ερμηνεία της. Πάντα με καθηλώνει με τις ερμηνείες της. Όλοι οι συντελεστές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό σε αυτή τη παράσταση που αξίζει να την δείτε»… Παναγιώτης Α. Πετρόπουλος (gyalinospolitis.com)

…«Η Δήμητρα Κολλά είναι μια μεγάλη ηθοποιός. Εκφραστική , αεικίνητη και φωτεινή. Τόσο ταλαντούχα που θα με έπειθε σε οποιοδήποτε κόντρα ρόλο. Η παράσταση απολαυστική και καλό θα ήταν να παιχτεί και στην επόμενη σεζόν για να την δουν ακόμα πιο πολλοί. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές.»… Μαρία Πασλή (θεατρο.gr)

…«Η Μπουμπού είναι μια γροθιά στην καρδιά και ένα χάδι στην ψυχή. Μια καθηλωτική αφήγηση ζωής, με χιούμορ, πόνο, δύναμη, που μας αφορά όλους. Η Δήμητρα Κολλά είναι συγκλονιστική»… Δημήτρης Μεϊδάνης (Δεύτερο Πρόγραμμα)

…«Η Δήμητρα Κολλά, για πρώτη φορά ερμηνεύει μονόλογο και τον κατακτά. Θα σας πρότεινα, να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση, να απολαύσεται υποκριτική, να δείτε μια άκρως συντονισμένη παράσταση, ως την τελευταία λεπτομέρεια της»… Γιάννης Γαβρίλης (reformer.gr)

…«Η εκφραστική Δήμητρα Κολλά έγινε η εν λόγω ηρωίδα, λέγοντας μας την ιστορία της ζωή της με τρόπο γλαφυρό, άμεσο, αστείο, μα κυρίως συγκινητικό»… Νίκος Ελευθερίου (kalitheasi.gr)

…«Χάρμα οφθαλμών η “Μπουμπού” του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε εξαιρετική σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, και ιδανική διανομή στο πρόσωπο της ταλαντούχας Δήμητρας Κολλά. Να την απολαύσετε. Θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα συγκινηθείτε. Θα περάσετε καλά!»… Βίβιαν Μητσάκου (theaterproject365.gr)

…«Εκπληκτική παράσταση. Απολαύσαμε πολύ καλό θέατρο, μια μοναδική συγκυρία όπου κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία εναρμονίζονται στο μέγιστο βαθμό και μας χαρίζουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε για την μοναδική θεατρική εμπειρία. Μην την χάσετε με τίποτε»… Γιώργος Λιναρίτης (artmagazinoweb.wordpress.com)

…«Μια παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε και να συγκινηθείτε. Πολύ προσεγμένο πάντρεμα συντελεστών που φέρνουν ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα, όπου κυριαρχεί η ερμηνεία της Κολλά, ενώ οι μουσικές κι οι φωτισμοί, την ακολουθούν μέχρι το εξαιρετικό φινάλε που προκαλεί το ασταμάτητο χειροκρότημα»… Γιάννης Φιλιππίδης (anemosekdotiki.gr)

…«Συγκινητική και γλυκόπικρη θεατρική μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας του Δημήτρη Μητσοτάκη. Η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Πασσά αναδεικνύει την ένταση των συναισθημάτων και την πολυπλοκότητα της ζωής της Μπουμπού, που την ενσαρκώνει με εξαιρετική ευαισθησία η Δήμητρα κολλά, ενώ η μουσική του ίδιου του συγγραφέα προσθέτει βάθος στην αφήγηση. Αξίζει να την παρακολουθήσετε.»… Μάγδα Μπάσιου ( Open Mind , theatromusicbooks.blogspot.com)

…«Ο Δ.Μητσοτάκης αγγίζει με ευαισθησία την αλλαγή του κοριτσιού σε γυναίκα, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα αγκάθια που μπορεί να συναντήσει στον δρόμο της μια μοναδική γυναίκα στη μεταπολεμική Ελλάδα…Η σκηνοθεσία του Κ.Πασσά, με έξυπνα σκηνοθετικά ευρήματα, που ξεδιπλώνονται σταδιακά στα μάτια των θεατών, πλάθει μία ερμηνεία χωρίς χρονικά σύνορα, ζωντανή στις μνήμες αλλά και στο σήμερα…Η Μπουμπού της Δ.Κολλά είναι μία γυναίκα με δύναμη και θάρρος. Συγκινητική, ακροβατεί σε μία συνεχή συναισθηματική εναλλαγή, οδηγώντας μας να αναγνωρίσουμε τη δύναμη που κρύβουμε όλοι μέσα μας»… Φραντζέσκα Παπανίκα & Ελένη Χριστοδουλάκη (arts.mediaguru.gr)

…«Σε ένα χειμαρρώδη ρυθμό, η Κολλά τρέχει πάνω κάτω στη σκηνή, κάθεται, μένει όρθια, κυλιέται στο πάτωμα, σύμφωνα με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Πασσά, που φροντίζει να ελιχθεί κινηματογραφικά το υπέροχο κείμενο του Μητσοτάκη, ενός χαρισματικού και πολυπράγμονα καλλιτέχνη. H παράσταση είναι απόλυτα συγκινητική. Η Κολλά δεν υποδύεται έναν χαρακτήρα. ΓΙΝΕΤΑΙ αυτός ο χαρακτήρας. Και η αφήγηση της σπουδαίας αυτής ηθοποιού μας ταξίδεψε»… Κώστας Κουλής (keysmash.gr)

…«Η βαθιά ανθρώπινη ερμηνεία της Δήμητρας Κολλά, επιτυγχάνει έναν σκηνικό άθλο, και η τρυφερότητα της σκηνοθετικής προσέγγισης του Κωνσταντίνου Πασσά συνθέτουν μια παράσταση-καθρέφτη των ενδόμυχων τραυμάτων μας, που υπενθυμίζει πόσο σημαντικές είναι οι μικρές καθημερινές νίκες που μας κρατούν όρθιους»… Οι συντάκτες του Ημερολόγιο Θεάτρου (hmerologiotheatrou.com)

…«Μια παράσταση κέντημα, σαν το ράψιμο από τη βελόνα που κρατάει η “Μπουμπού”. Ένας μονόλογος που αναδεικνύει το τεράστιο ταλέντο της Κολλά, το κείμενο του Μητσοτάκη και τη σκηνοθεσία του Πασσά που ήρθε να “ριζώσει” όπως ρίζωσε η ηρωίδα του έργου»… Βασίλης Νάτσιος (cosmopoliti.com)

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Κάθε Σάββατο στις 17:45, έως 4 Απριλίου 2026.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80′ (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προπώληση More.com : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mpoumpou2/

Γενική είσοδος: 14 ευρώ

Μειωμένο Εισιτήριο: 12 ευρώ (Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ /Άνω των 65 ετών / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας)

Θέατρο Έν Άθήναις

Ιάκχου 19, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Σταθμός μετρό: Κεραμεικός

Πληροφορίες (11:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00) : 213 0356472, 6951832070

