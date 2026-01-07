MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 07.01.2026

Έξυπνοι τρόποι για να ζεστάνεις το σπίτι χωρίς να σύστημα θέρμανσης

cozy_spiti
Αποτελεσματικοί τρόποι για να παραμένει το σπίτι ζεστό, μειώνοντας τα έξοδα και αξιοποιώντας κάθε πηγή θερμότητας
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, η φυσική σου τάση είναι να ανεβάσεις τον θερμοστάτη και να καταφύγεις σε κάθε μέσο θέρμανσης. Ωστόσο, η συνεχής χρήση καλοριφέρ ή θερμαντικών σωμάτων αυξάνει σημαντικά τους λογαριασμούς και επιβαρύνει το περιβάλλον. Ευτυχώς, μπορείς να διατηρήσεις τη ζεστασιά στο σπίτι χωρίς να βασίζεσαι αποκλειστικά σε ηλεκτρικά συστήματα.

Με λίγη φροντίδα και έξυπνες κινήσεις, μπορείς να μειώσεις τις απώλειες θερμότητας και να αξιοποιήσεις κάθε διαθέσιμη πηγή ζέστης. Από την ορθή χρήση των παραθύρων έως τα μικρά κόλπα με υφάσματα και αξεσουάρ, μπορείς να δημιουργήσεις ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον ακόμα και σε μεγάλα διαμερίσματα ή παλιότερες πολυκατοικίες.

thermansi
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τα λάθη που κάνουμε όλοι και καταστρέφουμε τα φυτά εσωτερικού χώρου

Σφράγισε τα παράθυρα και τις πόρτες

Το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας φεύγει από τα κενά γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες. Τοποθέτησε αυτοκόλλητες λωρίδες ή στεγανοποιητικά με βούρτσα στο κάτω μέρος των θυρών για να εμποδίσεις τον κρύο αέρα και να κρατήσεις τη ζεστασιά μέσα στο δωμάτιο.

Αερίζε σωστά τον χώρο

Αντί να αφήνεις τα παράθυρα μισάνοιχτα για ώρες, κάνε σύντομο και έντονο αερισμό. Άνοιξε τα παράθυρα για 5–10 λεπτά, ώστε να ανανεωθεί ο αέρας χωρίς να κρυώσουν οι τοίχοι και τα έπιπλα, και κράτησε τη θερμοκρασία σταθερή για περισσότερη ώρα.

Χρησιμοποίησε τη θερμότητα που έχεις ήδη

Μετά το μαγείρεμα, άφησε τον φούρνο ανοιχτό για λίγα λεπτά για να ζεστάνει τον χώρο. Παρόμοια, μπορείς να τοποθετήσεις θερμοανακλαστικά φύλλα πίσω από τα καλοριφέρ ώστε η θερμότητα να επιστρέφει στο δωμάτιο.

thermansi_spitiou
Pinterest

Επωφελήσου από τα υφάσματα

Περσίδες, κουρτίνες και χαλιά μπορούν να παγιδεύσουν τη θερμότητα μέσα στο δωμάτιο. Κλείσε τις κουρτίνες τις κρύες νύχτες και πρόσθεσε χαλιά στο πάτωμα για να μειώσεις την αίσθηση του κρύου.

Φόρα ζεστά ρούχα

Χοντρά πουλόβερ, μάλλινες κάλτσες και μια ζεστή κουβέρτα βοηθούν να νιώσεις άνετα χωρίς να αυξήσεις τη θέρμανση. Αυτή η απλή πρακτική μειώνει την ανάγκη για ηλεκτρικά θερμαντικά, ειδικά τις ώρες που κάθεσαι ακίνητος στον καναπέ.

Εκμεταλλεύσου μικρές πηγές θερμότητας

Κεριά και μικρές λάμπες δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα και θαλπωρή. Χρησιμοποίησέ τα με προσοχή, φροντίζοντας για αερισμό και ασφαλή χρήση, για να προσθέσεις ψυχολογική ζεστασιά στο δωμάτιο.

thermansi_dwmatiou
Pinterest

Κλείσε τους μη θερμαινόμενους χώρους

Κλείσε τις πόρτες σε διαδρόμους, αποθήκες ή μεγάλα δωμάτια που δεν χρειάζονται θέρμανση. Η θερμότητα θα συγκρατείται καλύτερα στους χώρους που χρησιμοποιείς καθημερινά, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα θερμοκρασία.

Διάβασε επίσης: Το wellness δεν θέλει extra χώρο: Η γωνιά ηρεμίας που χωράει σε κάθε σπίτι

Δες κι αυτό…

διακόσμηση θέρμανση σπίτι
