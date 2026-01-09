Mad TV News 09.01.2026

Η Fey Kross στο Talk to MAD: «Η μουσική με κρατάει ζωντανή και μου δίνει ελευθερία»

Η Fey Kross μιλάει στο Talk to MAD για τη μουσική της πορεία, τα νέα τραγούδια και τα σχέδιά της για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Talk to MAD, η Fey Kross ήταν η καλεσμένη και μίλησε ανοιχτά για τη μουσική της πορεία, τα νέα τραγούδια και τα σχέδιά της για το 2026.

«Η νέα χρονιά με βρήκε πάρα πολύ δυνατή», είπε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας πώς η προσωπική της εμπειρία και οι προκλήσεις που έχει συναντήσει τη βοήθησαν να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. «Κάθε τραγούδι που δημιουργώ έχει νόημα. Είναι ένας τρόπος να εκφράσω ό,τι νιώθω και να μοιραστώ ιστορίες με τον κόσμο».

Αναφερόμενη στα πρόσφατα ελληνόφωνα single της, με ιδιαίτερη αναφορά στο Στον Θεό, εξήγησε ότι τα videoclip της συνδυάζουν έντονα συναισθήματα με αισθητική που θέλει να αφήνει εντύπωση. «Μου αρέσει να πειραματίζομαι με εικόνες και μουσική, να δημιουργώ κάτι που αγγίζει τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η ίδια μίλησε για την αγάπη της για τη μουσική από μικρή ηλικία και την εμπειρία της στο The Voice of Greece, καθώς και για το όνειρό της να συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Beyoncé και η Celine Dion. Ο στόχος της για το 2026 είναι ξεκάθαρος: «Θέλω να κυκλοφορήσω το πρώτο μου άλμπουμ και να φτάσει η μουσική μου σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».

Με την ίδια ειλικρίνεια και πάθος που τη χαρακτηρίζει, η Fey Kross απέδειξε γιατί αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής: αποφασιστικότητα, δημιουργικότητα και αφοσίωση στη δουλειά της.

Fay Kross Talk To Mad
