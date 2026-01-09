Ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Talk to MAD: «Όταν έφυγε ο Παντελής Παντελίδης πέρασα την δυσκολότερη περίοδο της ζωής μου»

Ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης ανοίγει τα χαρτιά του στο Talk to MAD, μιλώντας για την πορεία του στη δημοσιογραφία, τις προσωπικές του δυσκολίες και τον Παντελή Παντελίδη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη είχε τον Χάρη Λεμπιδάκη ως καλεσμένο, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την πορεία του, τις επαγγελματικές επιλογές και τις προκλήσεις που συνάντησε όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης.

«Νομίζω ότι μετά από 27-28 χρόνια στο χώρο αυτό της δημοσιογραφίας, μπορώ να σου πω ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που θέλω εγώ», είπε, περιγράφοντας την πορεία του, τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση που νιώθει σήμερα. «Τα αγαθά κόποις κτώνται πάντα, αλλά χρειάζεται και η τύχη, και το πώς μπορείς να εξελιχθείς από τις ευκαιρίες που σου δίνονται».

Αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, εξήγησε: «Πλέον θέλω να απολαμβάνω ό,τι έρχεται, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και ειδικά η ζωή μέσα σε αυτή τη δουλειά, το πρωί και το βράδυ». Ο δημοσιογράφος μίλησε για το πώς η νυχτερινή δραστηριότητά του του άνοιξε δρόμους: «Τη νύχτα πλέον τη χειρίζομαι όμορφα και ωραία δημοσιογραφικά. Δεν είμαι το άτομο που θα πάει να κάνει δημόσιες σχέσεις μόνο για τις φωτογραφίες».

Αναπολώντας την περίοδο του 2014 στην Αμερική, είπε: «Το μεγαλύτερο ρίσκο ήταν να ανοίξω ορίζοντες εκεί, να γνωρίσω κόσμο, να εκμεταλλευτώ καταστάσεις και μόνος μου να κερδίσω πράγματα». Περιέγραψε τη δουλειά του με ελληνικές κοινότητες και τη δημιουργία εκπομπών από απόσταση: «Άρχισα δειλά-δειλά να κάνω τις εκπομπές μου εκεί, εκπομπές που ετοίμαζα στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έτοιμο υλικό και ένθετα που είχαν να κάνουν με την ελληνική ομογένεια».

Αναφερόμενος στις προτάσεις που έχει δεχτεί, δήλωσε: «Δεν ήρθε κάτι που να πω όχι, γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν προτάσεις τις εξετάζω με ένστικτο. Αν δω ότι κάτι δεν μου ταιριάζει, σηκώνομαι και φεύγω». Και πρόσθεσε: «Μετά από τόσα χρόνια, το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος του χώρου μας με σέβεται. Ακόμη με αποκαλούν ‘ο χαρούλης μας’».

Στην προσωπική του ζωή και την καθημερινότητα, τόνισε τη σημασία της ηρεμίας και της ισορροπίας: «Αυτές τις λίγες ώρες που κοιμάμαι, κοιμάμαι ήσυχος. Θέλω πριν κλείσω τα μάτια μου να πω ήμουνα οκ σε αυτά που έκανα σήμερα, και ως απόδοση αλλά και ως άνθρωπος».

Η συζήτηση πήγε και σε πιο προσωπικά θέματα. Ο Χάρης Λεμπιδάκης μοιράστηκε τη δύσκολη περίοδο που βίωσε με τον χαμό του Παντελή Παντελίδη: «Η δυσκολότερη περίοδος που βίωσα στη ζωή μου ήταν το 2016, όταν έφυγε ο Παντελής. Αποτραβήχτηκα σχεδόν για έναν ολόκληρο χρόνο. Ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που αγάπησα, θαύμασα και τον θεωρούσα μύθο στον χώρο μου. Όταν έφυγε, ένιωσα ότι χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μου».

Παρά τις δυσκολίες, ανέφερε ότι η δημοσιογραφία τον γεμίζει ακόμα: «Νιώθω πλήρης. Δεν μου λείπει τίποτα. Είμαι ευγνώμων που έχω κάνει συνεργασίες, που βγήκα μπροστά, αλλά παραμένω δημοσιογράφος».

Τέλος, αναφερόμενος στο μέλλον, τόνισε: «Θέλω να έχω την υγεία μου, να είμαι με την οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Βήμα-βήμα, step by step, όλοι μας μπορούμε να μείνουμε στον χώρο που αγαπάμε όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας και μπορούμε να βοηθάμε με συμβουλή ή εμπειρία τον κόσμο».

Με την ίδια ειλικρίνεια και αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Χάρης Λεμπιδάκης απέδειξε γιατί η καριέρα του αποτελεί παράδειγμα για νέους δημοσιογράφους: επιμονή, θάρρος, σεβασμός και αγάπη για τη δουλειά.

