Ο Χρήστος Κοντογεώργης στο Talk to MAD: «Η ελληνική τηλεόραση φτάνει σε υψηλό επίπεδο»

Ο Χρήστος Κοντογεώργης μιλά στο Talk to MAD για την καθημερινή σειρά που πρωταγωνιστεί, την πορεία του στο θέατρο και την αξία της συνεργασίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Χρήστο Κοντογεώργη, ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της φετινής χρονιάς.

Ο ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του σε μια καθημερινή σειρά με 150 επεισόδια: «Όταν μια σειρά είναι καθημερινή, αρχίζεις να την αγαπάς πραγματικά και να θεωρείς το έργο σου παιδί σου», σημείωσε, εκφράζοντας τη χαρά του για την πρόσφατη διάκριση της σειράς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ως μία από τις 10 καλύτερες. «Τα βραβεία σου δίνουν ένα boost και σου δείχνουν ότι προχωράς σωστά».

Διάβασε επίσης: Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Σχολιάζοντας την ελληνική παραγωγή, τόνισε: «Ειδικά στην ΕΡΤ, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, σκηνοθετικά και αισθητικά», ενώ επεσήμανε ότι και τα ιδιωτικά κανάλια θα πρέπει να εμπιστεύονται νέα πρότζεκτ και ανθρώπους με όραμα.

Για την καθημερινή σειρά, ανέφερε: «Είναι δεκάωρο και απαιτεί μεγάλη υπομονή και ταχύτητα. Ο ηθοποιός πρέπει να δουλεύει μόνος του και να έχει όρια από τον σκηνοθέτη του». Παράλληλα τόνισε τη σημασία της συνεργασίας: «Χρειάζεται σεβασμός και να αφήνεις τον άλλον να ανθίσει. Η δουλειά είναι για να περάσουμε όλοι καλά και για να έχει αποτέλεσμα η σειρά».

Σχετικά με την πορεία του, δήλωσε: «Δεν έχω μετανιώσει για καμία συνεργασία που έχω κάνει. Όλοι οι άνθρωποι που έχω συναντήσει με βοήθησαν να γίνω καλύτερος, κυρίως άνθρωπος και μετά ηθοποιός».

Για το μέλλον και την προσωπική φροντίδα, είπε: «Πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Αν θέλεις να κάνεις πολλά πράγματα, πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου, τον σύντροφό σου και το περιβάλλον σου».

Σχετικά με τις προτιμήσεις του, τόνισε: «Το θέατρο είναι η πιο γοητευτική μορφή για μένα, γιατί είναι ζωντανό και έχει άμεσο feedback από τον κόσμο. Το θέατρο δεν θα πεθάνει ποτέ».

Τέλος, αποκάλυψε την υπερδύναμη που θα ήθελε στη δουλειά: «Να μπορώ να πετάω πάνω στη σκηνή», ενώ ως ενοχλητικά χαρακτηριστικά σε συνεργασίες ξεχώρισε το ψέμα και την ανειλικρίνεια.

Διάβασε επίσης: Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους

Talk To Mad Χρήστος Κοντογεώργης
