Εκπομπές Mad TV 23.12.2025

Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους

Ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη μοιράζονται αυθόρμητα στιγμές, παρασκήνια και θεατρικές εμπειρίες στο Talk To MAD
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθήνα Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τους συντελεστές της παράστασης «Πες της» στο Θέατρο 104, τη Νικολίτσα Ντρίζη, πρωταγωνίστρια της παράστασης, και τον Αλέξη Βιδαλάκη, σκηνοθέτη της. Η παράσταση σημειώνει μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στη δεύτερη χρονιά της, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων. Στην ερώτηση για την υπερδύναμη που θα ήθελαν να είχαν, η Νικολίτσα δήλωσε πως θα ήθελε να μπορεί να ταξιδεύει και να διεκτινίζεται, ενώ ο Αλέξης επέλεξε την ισχύ, νιώθοντας ισχυρός ακόμη και μόνο στο μυαλό του.

https://www.instagram.com/vidalakisalexis/

Διάβασε επίσης: H Ξένη Κωνσταντίνου στο Talk to MAD: «Τα παιδιά μου ήταν η έμπνευση για να αλλάξω καριέρα»

Όταν ρωτήθηκαν τι τους κάνει να βαριούνται, η Νικολίτσα απάντησε ότι σχεδόν ποτέ δεν βαριέται, καθώς είναι νέος οδηγός και πάντα ενεργή, ενώ ο Αλέξης παραδέχτηκε πως βαριέται εύκολα όταν μένει πολύ στο σπίτι.

Σχετικά με θεατρικά είδη που δεν θα ήθελαν να υπηρετήσουν, η Νικολίτσα ανέφερε το μιούζικαλ λόγω των φωνητικών περιορισμών της, ενώ ο Αλέξης τόνισε πως αγαπά όλα τα είδη και θα ήθελε να δοκιμάσει κάθε διαφορετικό στιλ.

Σε ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα, η Νικολίτσα αποκάλυψε ότι ένα κρυφό ταλέντο της είναι το πλέξιμο, ενώ ο Αλέξης μοιράστηκε την αγάπη του για τις μαθηματικές εξισώσεις, που τον ηρεμούν και τον διασκεδάζουν.

Όσο για τη στιγμή που ένιωσαν ντροπή, η Νικολίτσα περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό κατά τη διάρκεια παράστασης, όταν έτρεχε πίσω από την αυλαία προσπαθώντας να βρει τη θέση της. Ο Αλέξης θυμήθηκε επίσης μία στιγμή που ένιωσε αμήχανος μπροστά σε συνάδελφο στη σκηνή.

Η συνέντευξη έκλεισε με όμορφες ευχές για τους τηλεθεατές. Η Νικολίτσα ευχήθηκε υγεία και πολλά ταξίδια, ενώ ο Αλέξης πρότεινε να αγκαλιάσουμε τη μοναξιά και τους φόβους μας με αισιοδοξία και χαρά, πορευόμενοι με αυτούς χέρι-χέρι.

Η παράσταση «Πες της» συνεχίζεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, με συζητήσεις με το κοινό να ακολουθούν μετά το τέλος κάθε παράστασης.

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

Talk To Mad Αλέξη Βιδαλάκη Νικολίτσα Ντρίζη
