Η Έμιλυ Λουίζου στο Talk to MAD: «Στο θέατρο δεν φτιάχνεις μόνο μια παράσταση, φτιάχνεις μια οικογένεια»

Η Έμιλυ Λουίζου μιλά αποκλειστικά για το «Tick Tick Boom», τη σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Λονδίνο, και την αγάπη της για το θέατρο και τα μιούζικαλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την επιτυχημένη σκηνοθέτιδα Έμιλυ Λουίζου, η οποία αυτή τη στιγμή σκηνοθετεί στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το μιούζικαλ Tick, Tick… Boom. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, την αγάπη της για το θέατρο, αλλά και τις προκλήσεις της δουλειάς της.

Η ίδια εξηγεί τον τρόπο που συνδυάζει τη ζωή ανάμεσα στην Αθήνα και το Λονδίνο: «Είμαι και στο Λονδίνο κάπως παράλληλα και προσπαθώ να συνδυάσω την Αθήνα και το Λονδίνο τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά έχει τις δυσκολίες του, το πήγαινε έλα». Παρά τις δυσκολίες, περιγράφει τη δουλειά της ως μαγική όταν όλα λειτουργούν σωστά: «Δεν είναι σύνηθες να δένεσαι πολύ με την ομάδα, να γουστάρεις πολύ το έργο, να περνάς καλά στις πρόβες. Είναι μια δουλειά που όταν δουλεύουν τα πράγματα ρολόι, μπορεί να είναι μαγικό».

Όσον αφορά την παράσταση Tick, Tick… Boom, εξηγεί ότι πρόκειται για μια ανανεωμένη εκδοχή του πρωτότυπου μονόλογου, τώρα με τρεις ηθοποιούς και τέσσερις μουσικούς: «Στην ουσία ξεκίνησε σαν ένα one-man show αλλά εμείς έχουμε τρεις ηθοποιούς και τέσσερις μουσικούς, οπότε είναι λίγο μια πιο μεγάλη βερσιόν». Αναφέρεται επίσης στο ιστορικό της παράστασης και τη σχέση της με το έργο του Jonathan Larson: «Ο Jonathan Larson, που έχει γράψει το ‘Rent’, ήθελε να κάνει ροκ μιούζικαλ που δεν υπήρχε στο Broadway εκείνη την περίοδο. Το ‘Rent’ ήταν η μεγάλη του επιτυχία, αλλά το ‘Tick, Tick… Boom’ άλλαξε την ιστορία του παγκόσμιου μιούζικαλ».

Η ίδια μίλησε και για την πορεία της στο θέατρο και τη σκηνοθεσία: «Ξεκίνησα από πολύ μικρή. Την πρώτη μου παράσταση επαγγελματικά τη σκηνοθέτησα στο Λονδίνο στα είκοσι μου, οπότε στην ουσία σκηνοθετώ δέκα χρόνια». Για την πρεμιέρα μάλιστα παραδέχεται ότι είναι η πιο αγχωτική στιγμή: «Η πρεμιέρα είναι η πιο τρομακτική ημέρα, αλλά το πιο συγκινητικό είναι όταν γίνονται λάθη και βλέπεις την ομάδα να τα διαχειρίζεται, τότε καταλαβαίνεις ότι φτιάχνεις όχι μόνο μια παράσταση, αλλά και μια οικογένεια».

Η Έμιλυ μίλησε επίσης για τα όνειρά της και τις συνεργασίες που την εμπνέουν: «Τελικά με εμπνέουν οι άνθρωποι και όχι τα έργα… πιο εύκολα θα σου πω ναι θέλω να δουλέψω με τον τάδε, παρά θέλω να κάνω αυτό το έργο». Και όταν ερωτήθηκε για ένα «dream project», απάντησε με ένα ιδιαίτερο παράδειγμα: «Θα σου πω την Άννα Βίσση. Όταν ήμουν 17 χρονών την είδα να δουλεύει με πάθος, σαν μη ηθοποιός, και πραγματικά την αναγνώριζα».

Τέλος, μοιράστηκε και προσωπικά χαρακτηριστικά που τη βοηθούν στη δουλειά: «Ένα κρυφό μου ταλέντο είναι η απόλυτη ψυχραιμία μου σε ώρες κρίσης. Χωρίς το προσπαθώ, με θαυμάζουν όλοι στην ομάδα, πώς μπορώ να είμαι τόσο ζεν όταν όλα διαλύονται γύρω».

Η παράσταση Tick, Tick… Boom θα παίζεται σχεδόν καθημερινά μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, στις 20:30, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

