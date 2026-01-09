Ζώδια 09.01.2026

Δεν αντέχουν χωρίς διάλειμμα: Τα 4 ζώδια που σηκώνονται κάθε 10 λεπτά στη δουλειά

Δεν αντέχουν χωρίς διάλειμμα: Τα 4 ζώδια που σηκώνονται κάθε 10 λεπτά στη δουλειά
Οι multitaskers του ζωδιακού - δεν κάθονται στιγμή χωρίς δράση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη δουλειά υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: αυτοί που κολλάνε στην οθόνη μέχρι να πέσει το laptop τους και αυτοί που δεν μπορούν να μείνουν ήσυχοι για πάνω από δέκα λεπτά. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, μάλλον έχεις κάτι κοινό με αυτά τα τέσσερα ζώδια που κάνουν διάλειμμα πιο συχνά κι από τον καφέ στο γραφείο.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα γραφείο για ώρα χωρίς να βαρεθούν. Κάθε δέκα λεπτά βρίσκουν δικαιολογία να σηκωθούν: ένα ποτήρι νερό, μια βόλτα στο διάδρομο, να μιλήσουν με έναν συνάδελφο. Το μυαλό τους τρέχει σε χίλια πράγματα και το σώμα τους χρειάζεται να κινείται, αλλιώς αρχίζουν να «κολλάνε».

Τοξότης

Ο Τοξότης χρειάζεται συνεχώς αλλαγές και μικρές περιπέτειες. Το διάλειμμα κάθε 10 λεπτά είναι η ιδανική ευκαιρία να ανανεώσει τη σκέψη του, να τσεκάρει νέα στο κινητό ή απλά να ξεσκάσει. Για αυτό, αν τον βλέπεις να λείπει από το γραφείο συχνά, μην ανησυχείς, επιστρέφει πάντα γεμάτος ενέργεια.

Ζυγός

Οι Ζυγοί θέλουν να κρατούν ισορροπίες παντού και αυτό περιλαμβάνει και τα διαλείμματα στη δουλειά. Κάθε 10 λεπτά κάνουν ένα μικρό check-in με τον εαυτό τους, ίσως ένα ποτήρι νερό ή λίγα λεπτά με μουσική, για να μην ξεφύγει το άγχος. Για αυτούς, η μικρή παύση είναι σαν αναπνοή: απαραίτητη για να δουλέψουν σωστά.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες ζουν μέσα στον δικό τους κόσμο, και η δουλειά πολλές φορές είναι μια πρόκληση συγκέντρωσης. Γι’ αυτό, κάθε 10 λεπτά βρίσκουν τρόπο να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα: να κοιτάξουν έξω από το παράθυρο, να φανταστούν ιστορίες ή να ξεφύγουν λίγο από την πίεση. Η μικρή παύση τους κρατάει δημιουργικούς και χαρούμενους.

Tip: Αν δουλεύεις με κάποιο από αυτά τα ζώδια, μην ξαφνιαστείς αν σηκώνονται κάθε λίγο. Μπορεί να φαίνεται ότι χάνουν χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα οι μικρές αυτές παύσεις τους βοηθούν να μένουν συγκεντρωμένοι και αποδοτικοί.

