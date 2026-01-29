Mad Bubble
TV 29.01.2026

Masterchef 2026: Ποιος πήρε λευκή ποδιά, ποιος αποχώρησε και το μεγάλο twist με τα 2 σπίτια

Όσα έγιναν στο επεισόδιο με τη 2η μπριγάδα και τη μεγάλη αποκάλυψη των κριτών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ενθουσιασμός αλλά και το εμφανές άγχος κυριάρχησαν στο επεισόδιο του MasterChef το βράδυ της Τετάρτης 28/1, όταν 16 νέοι επίδοξοι μάγειρες πέρασαν για πρώτη φορά την πόρτα της κουζίνας του διαγωνισμού, χωρίς να γνωρίζουν πως αποτελούν τα μέλη της δεύτερης μπριγάδας. Στόχος τους ένας: να αποδείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν τη λευκή ποδιά που οδηγεί στο κυρίως μέρος του παιχνιδιού.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν μέσα σε 60 λεπτά να παρουσιάσουν ένα πιάτο με γεύση, χαρακτήρα και προσωπική υπογραφή, έχοντας απόλυτη ελευθερία στην επιλογή υλικών. Οι περισσότεροι έδειξαν έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πρόκληση των τριών κριτών, με δύο παίκτες να ξεχωρίζουν από νωρίς. Ο Γιώργος, με τις δύο παραλλαγές χωριάτικης σαλάτας -μία ζεστή και μία κρύα- και η Wasan, η οποία βασίστηκε αποκλειστικά στα μανιτάρια, παρουσιάζοντάς τα σε διαφορετικές μαγειρικές εκδοχές, κέρδισαν τις εντυπώσεις και πήραν σαφές προβάδισμα.

Τελικά, εκείνος που κατάφερε να πείσει περισσότερο γευστικά τους κριτές ήταν ο Γιώργος, ο οποίος φόρεσε τη λευκή ποδιά και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση.

Αντίθετα, ο Άγγελος, η Φιλιώ, ο Μίμης και ο Βαγγέλης βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να ακούσουν αρνητικά σχόλια, με τον τελευταίο να αποχωρεί από τον διαγωνισμό, εμφανώς απογοητευμένος από την εξέλιξη της προσπάθειάς του.

Ωστόσο, το επεισόδιο δεν επιφύλασσε μόνο μαγειρικές αναμετρήσεις αλλά και μια μεγάλη αποκάλυψη. Την ώρα που οι παίκτες μαγείρευαν, οι κριτές άφησαν να εννοηθεί πως ένα καλά κρυμμένο μυστικό πρόκειται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για το παιχνίδι. «Σαν να το ‘χω ξαναζήσει αυτό», σχολίασε με νόημα ο Πάνος Ιωαννίδης, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μίλησε για μια έκπληξη που θα προκαλέσει αίσθηση.


Οι κριτές εξήγησαν πως η διαδικασία πρόκρισης της δεύτερης μπριγάδας θα είναι ίδια με της πρώτης, με τη διαφορά ότι από τους 16 παίκτες θα υπάρξει μία αποχώρηση, ώστε να προκριθούν 14 διαγωνιζόμενοι. Το μεγάλο twist, όμως, ήρθε από τον Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος αποκάλυψε πως οι παίκτες της δεύτερης μπριγάδας θα μπουν σε άλλο σπίτι. «Θα έχουμε δύο σπίτια και κανείς δεν θα γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου», ανέφερε ο Πάνος Ιωαννίδης, με τους κριτές να συμφωνούν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στο MasterChef.

