Η Sabrina Carpenter θα ανοίξει τη σκηνή των Grammy 2026

Η Sabrina Carpenter γίνεται η πρώτη performer της τελετής και επιστρέφει στα Grammy μετά τη σαρωτική της επιτυχία το 2025

Η Sabrina Carpenter είναι η πρώτη καλλιτέχνις που ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα εμφανιστεί στη σκηνή των Βραβείων Grammy 2026, τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά από το Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Η Sabrina Carpenter είχε ξεχωρίσει και στην περσινή τελετή, όπου παρουσίασε ένα medley των τραγουδιών «Espresso» και «Please Please Please», σε μια εμφάνιση που θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της βραδιάς. Την ίδια χρονιά απέσπασε και δύο βραβεία Grammy, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου pop vocal άλμπουμ για το «Short n’ Sweet» και το βραβείο καλύτερης pop σόλο ερμηνείας για το «Espresso».

Για τη φετινή απονομή, η Sabrina Carpenter είναι υποψήφια για 6 βραβεία Grammy. Διεκδικεί τα βραβεία άλμπουμ της χρονιάς και καλύτερου pop vocal άλμπουμ για το «Man’s Best Friend», καθώς και τα βραβεία ηχογράφηση της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, καλύτερη pop σόλο ερμηνεία και καλύτερο μουσικό βίντεο για το «Manchild».

Το «Manchild» έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 του Billboard Hot 100 τον Ιούνιο, αποτελώντας το πρώτο single της Sabrina Carpenter που μπήκε απευθείας στην κορυφή του chart. Το άλμπουμ «Man’s Best Friend» ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard 200 τον Σεπτέμβριο, επαναλαμβάνοντας το επίτευγμα που είχε πετύχει και το «Short n’ Sweet» τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η επιλογή της Sabrina Carpenter ως πρώτης ανακοινωμένης performer για τα Grammy 2026 θεωρείται ακόμη μία επιβεβαίωση της εκρηκτικής της ανόδου. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχε επιλεγεί να ανοίξει με ζωντανή εμφάνιση το ειδικό επεισόδιο «SNL50 The Anniversary Special», όπου εμφανίστηκε μαζί με τον Paul Simon ερμηνεύοντας το κλασικό τραγούδι «Homeward Bound».

Η 68η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy θα μεταδοθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει για έκτη συνεχόμενη και τελευταία φορά ο Trevor Noah, ο οποίος γίνεται ο πρώτος παρουσιαστής μετά τον Andy Williams που παρουσιάζει 6 συνεχόμενες τελετές Grammy. Ο Andy Williams είχε παρουσιάσει τις πρώτες 7 ζωντανές τελετές από το 1971 έως το 1977. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι τις επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν και άλλα ονόματα καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στη σκηνή των Grammy 2026, με την παρουσία της Sabrina Carpenter να σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων ανακοινώσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς.

