Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 04.02.2026

Από ομελέτες μέχρι smoothies: 10 υγιεινά πρωινά πλούσια σε πρωτεΐνη

Τα καλύτερα 10 γεύματα για σταθερή ενέργεια μέχρι το μεσημέρι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν ξεκινάς τη μέρα σου με ένα γλυκό μάφιν ή ένα bagel με cream cheese και αναρωτιέσαι γιατί αισθάνεσαι υπνηλία ήδη στις 10 το πρωί, μην ανησυχείς,δεν φταις μόνο εσύ. Η λύση μπορεί να κρύβεται σε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη. Ένα τέτοιο γεύμα βοηθά στη σταθερή ενέργεια, στη διατήρηση του κορεσμού μέχρι το μεσημεριανό, και ακόμη στη ρύθμιση της διάθεσης. Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα από τα 4 βασικά μακροθρεπτικά στοιχεία της διατροφής μας, μαζί με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά, και επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες για τον οργανισμό μας. «Η πρωτεΐνη υπάρχει σε κάθε κύτταρο του σώματος», εξηγεί η Amy Shapiro, MS, RD, CDN, ιδρύτρια της Real Nutrition. «Βοηθά στη διατήρηση των κυττάρων, στην ανάπτυξη και επισκευή μυών και ιστών, στη σωστή πέψη και στην ισορροπία των ορμονών».

Επιπλέον, ένα γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνη προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού και σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η κλασική «πτώση ενέργειας» που σε οδηγεί στο να πιεις δεύτερο ή τρίτο καφέ πριν τις 11 το πρωί. Η Shapiro προτείνει έναν στόχο 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ανά ημέρα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους του καθενός. «Αν εντάσσεις πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα και νιώθεις χορτάτος με σταθερή ενέργεια, δεν χρειάζεται να υπολογίζεις με ακρίβεια πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι», προσθέτει. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη βοηθά επίσης και πνευματικά, καθώς αποτρέπει την πτώση σακχάρου και την υπερκατανάλωση σνακ. Είτε ξεκινάς τη μέρα για δουλειά, για βόλτα στο πάρκο με τα παιδιά, ή για προπόνηση, η επιλογή πρωτεϊνούχου πρωινού είναι πάντα κερδοφόρα.

Unsplash.com

Διάβασε επίσης: 5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

10 υγιεινές επιλογές πρωινού πλούσιες σε πρωτεΐνη

1. Ομελέτα αυγών

Τα αυγά είναι κλασική επιλογή πρωινού και εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Ένα αυγό περιέχει περίπου 7 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ μια ομελέτα με δύο αυγά και λαχανικά προσφέρει 14 γραμμάρια πρωτεΐνης, μαζί με φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον, είναι εύκολα διαθέσιμα παντού.

2. Γιαούρτι με σπόρους chia και μούρα

Ιδανικό για όσους προτιμούν γλυκό πρωινό. Το γιαούρτι προσφέρει 14 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, ενώ οι σπόροι chia προσθέτουν υγιή λιπαρά, 5 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης και φυτικές ίνες από τα μούρα.

unsplash.com

3. Ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο και μπανάνα

Ένα θρεπτικό twist στο κλασικό peanut butter & jelly. Το ψωμί ολικής άλεσης δίνει 5 γρ. πρωτεΐνης, ενώ το φυστικοβούτυρο προσθέτει καλά λιπαρά και πρωτεΐνη. Η μπανάνα προσφέρει φυτικές ίνες και φυσική γλύκα.

4. Πρωτεϊνικό smoothie

Ένα shake με 15–21 γρ. πρωτεΐνης από σκόνη πρωτεΐνης, φρούτα, λαχανικά και λιπαρά όπως chia, αβοκάντο ή ξηροί καρποί είναι γρήγορο, φορητό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά.

5. Πουτίγκα chia

Οι μικροί μαύροι σπόροι περιέχουν φυτικές ίνες, υγιή λιπαρά, μαγνήσιο και πρωτεΐνη. Αναμειγνύονται με γάλα αμυγδάλου και προαιρετικά πεπτίδια κολλαγόνου για περίπου 15 γρ. πρωτεΐνης. Προσθέτουμε φρούτα ή ξηρούς καρπούς για γεύση και αντιοξειδωτικά.


6. Cottage cheese με φρούτα και σπόρους κάνναβης

Απλή και γρήγορη επιλογή: cottage cheese 2% με φρέσκα μούρα, 1 κουταλιά σπόρους κάνναβης και λίγη κανέλα, για ισορροπία πρωτεΐνης, λιπαρών και φυσικής γλύκας.

7. Scramble tofu με ψωμί ολικής άλεσης

Ιδανικό για χορτοφάγους ή όσους δεν τρώνε αυγά. Σοτάρουμε firm tofu με κουρκουμά, σκόρδο, σπανάκι και ντομάτα και σερβίρουμε με φρυγανιά ολικής ή χωρίς γλουτένη.

8. Αβοκάντο και καπνιστός σολομός σε ψωμί ολικής άλεσης

Πρωινό γρήγορο και νόστιμο, με πρωτεΐνη από τον σολομό, υγιή λιπαρά από το αβοκάντο και πολύτιμες φυτικές ίνες από το ψωμί.

9. Πρωτεϊνούχα βρώμη

Βάλε πρωτεΐνη σε μια μερίδα βρώμης με σκόνη πρωτεΐνης ή collagen peptides, φρούτα, chia και γάλα της επιλογής σου. Μπορείς να τη φτιάξεις και ως overnight oats για πρωινό που παίρνεις μαζί σου.

10. Πρωτεϊνικά pancakes

Ανακάτεψε 1 μπανάνα, 2 αυγά (ή 3 ασπράδια), 1 scoop πρωτεΐνης ή collagen, μισό κουταλάκι baking powder και κανέλα. Ψήσε όπως τις συνηθισμένες pancakes και σέρβιρε με φρούτα.


Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης:Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΠΡΩΙΝΟ πρωτεΐνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έξυπνα tricks για να ξοδεύεις λιγότερα χρήματα στο supermarket

Έξυπνα tricks για να ξοδεύεις λιγότερα χρήματα στο supermarket

04.02.2026
Επόμενο
6 υπερτροφές με περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα blueberries

6 υπερτροφές με περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα blueberries

04.02.2026

Δες επίσης

6 υπερτροφές με περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα blueberries
Life

6 υπερτροφές με περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα blueberries

04.02.2026
Έξυπνα tricks για να ξοδεύεις λιγότερα χρήματα στο supermarket
Life

Έξυπνα tricks για να ξοδεύεις λιγότερα χρήματα στο supermarket

04.02.2026
Θες να κόψεις την ζάχαρη αλλά δεν μπορείς τον σκέτο καφέ; Τότε βάλε αυτό το μπαχαρικό
Life

Θες να κόψεις την ζάχαρη αλλά δεν μπορείς τον σκέτο καφέ; Τότε βάλε αυτό το μπαχαρικό

03.02.2026
Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα
Fitness

Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα

03.02.2026
Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη
Life

Είσαι single; 5 λόγοι να νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη

03.02.2026
Life

Οι πιο hot τάσεις στις ταπετσαρίες για το 2026

03.02.2026
6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου
Life

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

03.02.2026
Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο
Life

Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

03.02.2026
Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
Life

Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα