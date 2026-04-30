Food 30.04.2026

Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου

Ένα καλό τηγάνι, σωστή θερμοκρασία και λίγη προσοχή αρκούν για να πετύχεις τραγανή κρούστα και ζουμερό εσωτερικό στη μπριζόλα
Mad.gr

Τις μέρες που νιώθεις έμπνευση στην κουζίνα, λίγα πράγματα συγκρίνονται με τη μυρωδιά μιας σωστά ψημένης μπριζόλας σε καυτό τηγάνι. Με λίγη τεχνική, δεν χρειάζεται ψησταριά ή sous vide, ένα καλό τηγάνι, σωστή θερμοκρασία και λίγη προσοχή αρκούν για να πετύχεις τραγανή κρούστα και ζουμερό εσωτερικό, γεμάτο γεύση και άρωμα.

Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου
Pinterest.com

Παρακάτω θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι: από την επιλογή του ιδανικού κομματιού, μέχρι τη σωστή προετοιμασία, το ψήσιμο και τη σύντομη σάλτσα με τα υπολείμματα του τηγανιού.

Επιλογή του σωστού κομματιού

Όχι όλα τα steaks ψήνονται το ίδιο. Για pan-searing προτίμησε χοντρά κομμάτια με καλό μαρμάρωμα, ώστε να δημιουργηθεί κρούστα χωρίς να στεγνώσει το εσωτερικό.

Φτιάξε τα πιο νόστιμα κρουασάν σοκολάτας στο air fryer με 6 απλά βήματα

Καλύτερα κομμάτια για τηγάνι:

  • Ribeye: Πλούσια γεύση και λίπος, ιδανικό για τραγανή κρούστα.
  • New York strip: Σφιχτό και γευστικό, με αρκετό μαρμάρωμα.
  • Filet mignon: Τρυφερό, ωφελείται από basting με βούτυρο.
  • T-bone / Porterhouse: Συνδυάζει φιλέτο και strip σε ένα κομμάτι.
  • Λιγότερο λιπαρά κομμάτια, όπως sirloin ή flank, μπορούν επίσης, αλλά χρειάζονται επιπλέον βούτυρο ή μαρινάρισμα.

Προετοιμασία του steak

Η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά:

  • Άφησε τη μπριζόλα σε θερμοκρασία δωματίου για 30–45 λεπτά.
  • Σκούπισε καλά την επιφάνεια, η υγρασία εμποδίζει το σωστό searing.
  • Αλάτι και πιπέρι γενναιόδωρα και στις δύο πλευρές.
  • Προαιρετικά: dry brine για πιο έντονη γεύση.
  • Για έξτρα άρωμα, πρόσθεσε σκόρδο, καπνιστή πάπρικα ή δεντρολίβανο.
Pinterest.com
Pinterest.com

Επιλογή τηγανιού

  • Χυτοσίδηρο: Ιδανικό για σταθερό, δυνατό sear.
  • Ανοξείδωτο: Δημιουργεί έντονο fond για σάλτσες.
  • Αντικολλητικό: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δίνει λιγότερη κρούστα.
  • Το τηγάνι πρέπει να έχει αρκετό χώρο — αν η μπριζόλα ακουμπά τις άκρες, θα αχνίσει αντί να ψήνεται.

Ψήσιμο βήμα-βήμα

  • Προθέρμανση: Δυνατή φωτιά για 2–3 λεπτά και λίγο λάδι με υψηλό σημείο καπνού.
  • Πρώτη πλευρά: Ψήσε 3–4 λεπτά χωρίς να την αγγίζεις μέχρι να ροδίσει.
  • Γύρισμα και basting: Πρόσθεσε βούτυρο, σκόρδο και μυρωδικά και ρίξε το λιωμένο βούτυρο πάνω στο κρέας.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Έλεγχος θερμοκρασίας:

  • Rare: 49–52°C
  • Medium rare: 54–57°C
  • Medium: 60–63°C
  • Medium well: 65–68°C
  • Well done: 71°C+

Χωρίς θερμόμετρο, έλεγξε την υφή με το δάχτυλο.

Ξεκούραση

Άφησέ τη μπριζόλα σε ξύλο κοπής, χαλαρά σκεπασμένη, για 5–10 λεπτά. Κόψιμο νωρίς σημαίνει απώλεια χυμών.

Pinterest.com
Pinterest.com

Σάλτσα με τα υπολείμματα του τηγανιού

Τα καραμελωμένα υπολείμματα είναι θησαυρός:

  • Ρίξε ½ φλιτζάνι ζωμό ή κόκκινο κρασί.
  • Ξέστρωσε τον πάτο και μείωσε για λίγα λεπτά.
  • Ολοκλήρωσε με μια κουταλιά βούτυρο.

Λάθη που πρέπει να αποφύγεις

  • Τηγάνι χωρίς προθέρμανση.
  • Πολλά κομμάτια μαζί.
  • Λίγη ποσότητα αλατιού.
  • Πίεση πάνω στο κρέας.
  • Κόψιμο χωρίς ξεκούραση.
Pinterest.com
Pinterest.com

Με λίγη προσοχή στη θερμοκρασία, το σωστό κομμάτι και το basting, μπορείς να φτιάξεις μπριζόλα επαγγελματικού επιπέδου στο σπίτι. Το τηγάνι σου γίνεται εργαλείο μαγείας και το αποτέλεσμα εντυπωσιακό κάθε φορά.

Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)

Δες επίσης

Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος
Life

Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

30.04.2026
Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές
Life

Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές

30.04.2026
Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο
Life

Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο

30.04.2026
Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά
Beauty

Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά

30.04.2026
Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας
Fashion

Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας

30.04.2026
Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει
Life

Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

30.04.2026
Πρωτομαγιά: 4 πανέμορφοι προορισμοί για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση
Life

Πρωτομαγιά: 4 πανέμορφοι προορισμοί για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση

30.04.2026
Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει
Life

Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει

30.04.2026
Το look της Nicole Kidman στο Chanel show είχε την ανατροπή που δεν περίμενε κανείς
Fashion

Το look της Nicole Kidman στο Chanel show είχε την ανατροπή που δεν περίμενε κανείς

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό