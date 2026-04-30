TV 30.04.2026

Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα

Έρωτες, μυστικά και ανατροπές φέρνουν τα πάνω κάτω στο Grand Hotel, σε μια εβδομάδα γεμάτη με συνταρακτικές αποκαλύψεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Grand Hotel μπαίνει σε μια εβδομάδα όπου τίποτα δεν μένει κρυφό και οι ισορροπίες ανατρέπονται με τρόπο που κανείς δεν περιμένει. Από τη Δευτέρα 4 έως και την Τετάρτη 6 Μαΐου, τα επεισόδια 111-114 φέρνουν αποκαλύψεις, συγκρούσεις, παρεξηγήσεις και αποφάσεις που αλλάζουν τις ζωές όλων στο ξενοδοχείο.

GRAND HOTEL_ ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (04-06.05) (1)

Η Αλίκη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συναισθηματικής καταιγίδας, καθώς η αγωνία της για τον Πέτρο μεγαλώνει, ενώ εκείνος στη Βουλγαρία παλεύει να σταθεί στα πόδια του, εγκλωβισμένος σε ψέματα και δύσκολες επιλογές. Την ίδια στιγμή, ένα κρίσιμο γράμμα δεν φτάνει ποτέ στα χέρια του, δημιουργώντας ένα ντόμινο εξελίξεων που φέρνει τους δύο ήρωες όλο και πιο μακριά, την ώρα που στην πραγματικότητα τους ενώνει η ίδια έντονη ανάγκη για επανένωση.

Στο ξενοδοχείο, οι εξελίξεις τρέχουν παράλληλα με ένταση. Ο Χρόνης οδηγείται σε οριακές αποφάσεις, ο Βαγγέλης μπλέκεται σε επικίνδυνες διαπραγματεύσεις, ενώ μυστικά και εκβιασμοί βγαίνουν στην επιφάνεια, φέρνοντας σχέσεις στα άκρα. Ο Αλέξανδρος βιώνει έναν από τους πιο δύσκολους προσωπικούς του αγώνες, καθώς η κατάσταση του μικρού Γεώργιου γίνεται κρίσιμη, δοκιμάζοντας τα όριά του.

GRAND HOTEL_ ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (04-06.05) (3)

Η είδηση του επικείμενου γάμου της Κυβέλης με τον Ρήγα προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις, με τον Ιορδάνη να δυσκολεύεται να τη διαχειριστεί, ενώ στο παρασκήνιο τα σχέδια για το μέλλον του Grand Hotel πυκνώνουν και αλλάζουν χέρια. Οι ισορροπίες ανάμεσα στους ήρωες γίνονται όλο και πιο εύθραυστες, καθώς οι προσωπικές επιλογές μπλέκονται με συμφέροντα και παιχνίδια εξουσίας.

GRAND HOTEL_ ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (04-06.05) (5)

Καθώς η εβδομάδα κορυφώνεται, τα ψέματα αρχίζουν να καταρρέουν. Η αλήθεια για τα γράμματα του Πέτρου αποκαλύπτεται, προκαλώντας οργή και προδοσία, ενώ η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Την ίδια στιγμή, ένας γάμος που μοιάζει να έχει κλείσει έναν κύκλο, ανοίγει έναν νέο γεμάτο σκοτεινά σχέδια και απρόβλεπτες συνέπειες.

GRAND HOTEL_ ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (04-06.05) (9)

Στο φινάλε της εβδομάδας, ένα τηλεγράφημα αλλάζει ξανά τα δεδομένα, αφήνοντας όλα ανοιχτά και επιβεβαιώνοντας πως στο Grand Hotel τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται — και όλα μπορούν να ανατραπούν μέσα σε μια στιγμή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

