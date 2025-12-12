MadWalk 2025 Mega
Beauty 12.12.2025

Αυτά είναι τα 5 βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθείς αν θες το άρωμά σου να διαρκεί όλη μέρα

Από την ενυδατωμένη επιδερμίδα μέχρι τα στρατηγικά σημεία εφαρμογής, μάθε πώς να κρατάς τη μυρωδιά σου φρέσκια και ακαταμάχητη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η διάρκεια ενός αρώματος εξαρτάται κυρίως από την ένταση και τη σύνθεσή του. Τα αρώματα με υψηλή συγκέντρωση αρωματικών μορίων διατηρούνται περισσότερο στην επιδερμίδα, ενώ οι βαρύτερες νότες, όπως η βανίλια ή το κεχριμπάρι, είναι λιγότερο πτητικές και προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις ελαφριές, φρέσκες νότες των εσπεριδοειδών ή των λουλουδιών. Παράλληλα, ο τρόπος εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στην ένταση και τη διαχρονικότητα του αρώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η ενυδατωμένη επιδερμίδα είναι ιδανική για να «κρατήσει» το άρωμα. Η θερμότητα του σώματος σε στρατηγικά σημεία, όπως ο λαιμός, οι καρποί ή τα κοψίματα των αγκώνων, βοηθά στη σωστή διάχυση των αρωματικών μορίων, ενώ η υπερβολική τριβή αλλοιώνει την εξέλιξη της μυρωδιάς. Επιπλέον, η εναλλαγή των αρωμάτων αποτρέπει την «ανοσία» της μύτης, επιτρέποντας στο άρωμα να εκτιμηθεί πλήρως κάθε φορά.

Διάβασε επίσης: Τα ανδρικά και γυναικεία αρώματα που μυρίζουν… Χριστούγεννα από το πρώτο ψέκασμα!

5 βήματα για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου

Βήμα 1: Εφάρμοσε το σε στρατηγικά σημεία

Ψέκασε το άρωμά σου στα σημεία όπου αναπτύσσεται θερμότητα, όπως ο λαιμός, οι καρποί, η κοιλότητα του στήθους και οι αγκώνες. Η θερμότητα ενισχύει τη διάχυση και την ένταση του αρώματος.

Βήμα 2: Εφάρμοσε το σε ενυδατωμένη επιδερμίδα

Το άρωμα «κολλάει» καλύτερα όταν το εφαρμόζεις μετά την ενυδάτωσή σου. Η ενυδατική βάση βοηθά τα μόρια να παραμείνουν στην επιδερμίδα για περισσότερη ώρα.

Βήμα 3: Μην τρίβεις την περιοχή

Απόφυγε να τρίβεις τα σημεία όπου ψέκασες το άρωμα. Η τριβή αλλοιώνει τις νότες και μειώνει τη διάρκεια του αρώματος.

Βήμα 4: Ενίσχυσε την ένταση με συμπληρωματικά προϊόντα.

Μπορείς να χρησιμοποιείς αρωματισμένα προϊόντα σώματος ή μαλλιών, ώστε η μυρωδιά να πολλαπλασιαστεί διακριτικά χωρίς υπερβολή.

Βήμα 5: Αρωμάτισε διακριτικά τα ρούχα σου

Ένα ελαφρύ ψέκασμα σε κασκόλ, παλτό ή άλλα φυσικά υφάσματα βοηθά το άρωμα να διαρκέσει περισσότερο, δημιουργώντας μια διακριτική αλλά σταθερή αύρα γύρω σου.

Διάβασε επίσης: Τα καλύτερα αρώματα για να χαρίσεις τα φετινά Χριστούγεννα σε αυτούς που αγαπάς

Δες κι αυτό…

