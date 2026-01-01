MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Ταξίδι 01.01.2026

Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες

Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Αντί για καναπέ και delivery, ξεκίνα το νέο έτος με καθαρό αέρα, πανέμορφα τοπία και λίγη… ελληνική χειμερινή μαγεία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρώτη μέρα του χρόνου είναι ιδανική για μια μικρή απόδραση. Η Αθήνα αδειάζει, οι δρόμοι χαλαρώνουν και η φύση γύρω από την πόλη φοράει τα πιο όμορφα χειμερινά της χρώματα.

Αν θες να πεις το πρώτο «Καλή Χρονιά!» έξω από το σπίτι και να φορτίσεις μπαταρίες, αυτές είναι 6 κοντινές εκδρομές που προσφέρουν βουνά, λίμνες, καθαρό αέρα και ιδανικό τοπίο για φωτογραφίες, περίπατο και ζεστή σοκολάτα.

Οι 5 πιο συχνές «παγίδες» στα χειμερινά ταξίδια (και πώς να τις αποφύγεις)
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στο αεροδρόμιο και πώς να τα αποφύγουμε

1. Λίμνη Μπέλετσι

Η μικρή τεχνητή λίμνη είναι από τα πιο ειδυλλιακά σημεία κοντά στην Αθήνα. Την 1η Ιανουαρίου θα τη βρεις ήρεμη, με τους κύκνους και τις πάπιες να κάνουν τις βόλτες τους και τα έλατα γύρω της να δημιουργούν μια σχεδόν αλπική εικόνα.

Τι να κάνεις:

  • Περπάτησε γύρω από τη λίμνη
  • Πάρε καφέ και κάτσε στο ξύλινο γεφυράκι
  • Βγάλε τις πρώτες calm vibes φωτογραφίες της χρονιάς
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

2. Υμηττός

Αν θες κάτι κυριολεκτικά δίπλα σου, ο Υμηττός είναι τέλειος για μια Πρωτοχρονιάτικη βόλτα με θέα όλη την Αττική. Ήσυχα μονοπάτια, με φρέσκο αέρα και κουκλίστικα παρεκκλήσια που δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα.

Τι να κάνεις:

  • Μικρή πεζοπορία 30-40 λεπτών
  • Πικ-νικ με θέα
  • Επίσκεψη στο Καταφύγιο «Καλοπούλα» για ζεστό ρόφημα
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

3. Λίμνη Υλίκη

Η Υλίκη δεν είναι τουριστική, ούτε γεμάτη μαγαζιά. Είναι όμως πανέμορφη, τεράστια και ιδανική για όσους αγαπούν την απόλυτη ησυχία. Η λίμνη έχει κάτι από σκηνικό ταινίας τον χειμώνα, με ομίχλη, καθρέφτισμα και ατέλειωτη φύση γύρω της.

Τι να κάνεις:

  • Οδήγησε γύρω από τη λίμνη και σταμάτα σε σημεία με θέα
  • Φέρε θερμό με καφέ και κάνε την πιο zen Πρωτοχρονιά
  • Συνδύασέ το με στάση στη Θήβα για φαγητό
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

4. Χάσια – Βαρυμπόμπη

Αν θες κάτι πιο active και πιο «ορεινό», η περιοχή στη Βαρυμπόμπη είναι ιδανική. Με πευκοδάσος, φαρδιά μονοπάτια και σημεία που βλέπουν μέχρι κάτω την πόλη, είναι τέλειο μέρος για να πάρεις καθαρό αέρα μετά το ξενύχτι.

Τι να κάνεις:

  • Πεζοπορία 2–4 χιλιομέτρων
  • Πικ-νικ σε ξύλινα τραπέζια
  • Mini exploration στο δάσος Χασιάς και γύρω στις πηγές
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

5. Λίμνη Μαραθώνα

Η πιο γνωστή λίμνη της Αττικής δεν χάνει ποτέ τη μαγεία της, ειδικά τον χειμώνα. Η εικόνα του φράγματος, η αντανάκλαση στο νερό και ο περιβάλλοντας χώρος κάνουν την πρώτη μέρα του χρόνου… φωτογραφικό παράδεισο.

Τι να κάνεις:

  • Βόλτα γύρω από το φράγμα
  • Θέα πάνω από τη γέφυρα
  • Καφέ ή brunch στο Καλέτζι
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

6. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Αν θες να νιώσεις ότι ταξίδεψες… ώρες μακριά, αλλά είσαι μόλις 40 λεπτά από την πόλη, η Πάρνηθα είναι η λύση. Με έλατα, ελάφια, μονοπάτια και πιθανότητα για λίγη πάχνη ή χιόνι, η 1η του μήνα αποκτά άλλη διάθεση.

Τι να κάνεις:

  • Ανάβαση στο καταφύγιο Μπάφι για ζεστή σοκολάτα
  • Πεζοπορία στο μονοπάτι προς Άγιο Πέτρο
  • Εξερεύνηση στα σημεία με πανοραμική θέα
Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες
Wikipedia

Γιατί να πας Πρωτοχρονιά στη φύση;

  • Καθαρίζει το μυαλό μετά τις γιορτές
  • Ξεκινάς τη χρονιά με ενέργεια και διάθεση
  • Κάνεις κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο
  • Χαλαρώνεις χωρίς να μπεις σε ταξίδι με έξοδα και κίνηση

Η Αττική και τα γύρω της κρύβουν διαμαντάκια που αξίζουν να τα ζήσεις στις πιο ήσυχες μέρες του χρόνου και η 1η Ιανουαρίου είναι ακριβώς αυτή.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Pet-friendly χειμώνας: 5+1 tips για ταξίδια με τον τετράποδο φίλο σου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΘΗΝΑ Εκδρομή Πρωτοχρονιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι νικητές και οι χαμένοι του Hollywood το 2025

Οι νικητές και οι χαμένοι του Hollywood το 2025

01.01.2026
Επόμενο
3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

01.01.2026

Δες επίσης

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026
Life

Αυτά τα ζώδια θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του 2026

01.01.2026
Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι
Life

Όλα τα deco tips για να περάσεις την πρώτη μέρα της χρονιάς με φίλους στο σπίτι

01.01.2026
3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

3 νόστιμες συνταγές για να αξιοποιήσεις ό,τι απέμεινε από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

01.01.2026
Πρησμένα μάτια μετά το πρωτοχρονιάτικο ραβεγιόν; Με αυτά τα tricks θα επαναφέρεις τη λάμψη τους
Beauty

Πρησμένα μάτια μετά το πρωτοχρονιάτικο ραβεγιόν; Με αυτά τα tricks θα επαναφέρεις τη λάμψη τους

01.01.2026
3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement
Fashion

3 looks γεμάτα λάμψη για να κάνεις κάθε σου γιορτινή εμφάνιση να μοιάζει με statement

01.01.2026
Τα deco trends που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με το Pinterest
Life

Τα deco trends που θα κυριαρχήσουν το 2026, σύμφωνα με το Pinterest

31.12.2025
Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα
Food

Αυτό είναι το κόλπο για να πετύχεις το φλουρί στη βασιλόπιτα

31.12.2025
Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς
Life

Αυτό είναι το πιο τυχερό ζώδιο του 2026 σε όλους τους τομείς

31.12.2025
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς να προστατεύσετε τα ζώα σας από τα πυροτεχνήματα
Life

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς να προστατεύσετε τα ζώα σας από τα πυροτεχνήματα

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές