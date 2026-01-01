Πρωτοχρονιά στη φύση: 6 μέρη κοντά στην Αθήνα για να πεις «καλή χρονιά» με θέα βουνά και λίμνες

Αντί για καναπέ και delivery, ξεκίνα το νέο έτος με καθαρό αέρα, πανέμορφα τοπία και λίγη… ελληνική χειμερινή μαγεία

Η πρώτη μέρα του χρόνου είναι ιδανική για μια μικρή απόδραση. Η Αθήνα αδειάζει, οι δρόμοι χαλαρώνουν και η φύση γύρω από την πόλη φοράει τα πιο όμορφα χειμερινά της χρώματα.

Αν θες να πεις το πρώτο «Καλή Χρονιά!» έξω από το σπίτι και να φορτίσεις μπαταρίες, αυτές είναι 6 κοντινές εκδρομές που προσφέρουν βουνά, λίμνες, καθαρό αέρα και ιδανικό τοπίο για φωτογραφίες, περίπατο και ζεστή σοκολάτα.

1. Λίμνη Μπέλετσι

Η μικρή τεχνητή λίμνη είναι από τα πιο ειδυλλιακά σημεία κοντά στην Αθήνα. Την 1η Ιανουαρίου θα τη βρεις ήρεμη, με τους κύκνους και τις πάπιες να κάνουν τις βόλτες τους και τα έλατα γύρω της να δημιουργούν μια σχεδόν αλπική εικόνα.

Τι να κάνεις:

Περπάτησε γύρω από τη λίμνη

Πάρε καφέ και κάτσε στο ξύλινο γεφυράκι

Βγάλε τις πρώτες calm vibes φωτογραφίες της χρονιάς

2. Υμηττός

Αν θες κάτι κυριολεκτικά δίπλα σου, ο Υμηττός είναι τέλειος για μια Πρωτοχρονιάτικη βόλτα με θέα όλη την Αττική. Ήσυχα μονοπάτια, με φρέσκο αέρα και κουκλίστικα παρεκκλήσια που δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα.

Τι να κάνεις:

Μικρή πεζοπορία 30-40 λεπτών

Πικ-νικ με θέα

Επίσκεψη στο Καταφύγιο «Καλοπούλα» για ζεστό ρόφημα

3. Λίμνη Υλίκη

Η Υλίκη δεν είναι τουριστική, ούτε γεμάτη μαγαζιά. Είναι όμως πανέμορφη, τεράστια και ιδανική για όσους αγαπούν την απόλυτη ησυχία. Η λίμνη έχει κάτι από σκηνικό ταινίας τον χειμώνα, με ομίχλη, καθρέφτισμα και ατέλειωτη φύση γύρω της.

Τι να κάνεις:

Οδήγησε γύρω από τη λίμνη και σταμάτα σε σημεία με θέα

Φέρε θερμό με καφέ και κάνε την πιο zen Πρωτοχρονιά

Συνδύασέ το με στάση στη Θήβα για φαγητό

4. Χάσια – Βαρυμπόμπη

Αν θες κάτι πιο active και πιο «ορεινό», η περιοχή στη Βαρυμπόμπη είναι ιδανική. Με πευκοδάσος, φαρδιά μονοπάτια και σημεία που βλέπουν μέχρι κάτω την πόλη, είναι τέλειο μέρος για να πάρεις καθαρό αέρα μετά το ξενύχτι.

Τι να κάνεις:

Πεζοπορία 2–4 χιλιομέτρων

Πικ-νικ σε ξύλινα τραπέζια

Mini exploration στο δάσος Χασιάς και γύρω στις πηγές

5. Λίμνη Μαραθώνα

Η πιο γνωστή λίμνη της Αττικής δεν χάνει ποτέ τη μαγεία της, ειδικά τον χειμώνα. Η εικόνα του φράγματος, η αντανάκλαση στο νερό και ο περιβάλλοντας χώρος κάνουν την πρώτη μέρα του χρόνου… φωτογραφικό παράδεισο.

Τι να κάνεις:

Βόλτα γύρω από το φράγμα

Θέα πάνω από τη γέφυρα

Καφέ ή brunch στο Καλέτζι

6. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας

Αν θες να νιώσεις ότι ταξίδεψες… ώρες μακριά, αλλά είσαι μόλις 40 λεπτά από την πόλη, η Πάρνηθα είναι η λύση. Με έλατα, ελάφια, μονοπάτια και πιθανότητα για λίγη πάχνη ή χιόνι, η 1η του μήνα αποκτά άλλη διάθεση.

Τι να κάνεις:

Ανάβαση στο καταφύγιο Μπάφι για ζεστή σοκολάτα

Πεζοπορία στο μονοπάτι προς Άγιο Πέτρο

Εξερεύνηση στα σημεία με πανοραμική θέα

Γιατί να πας Πρωτοχρονιά στη φύση;

Καθαρίζει το μυαλό μετά τις γιορτές

Ξεκινάς τη χρονιά με ενέργεια και διάθεση

Κάνεις κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο

Χαλαρώνεις χωρίς να μπεις σε ταξίδι με έξοδα και κίνηση

Η Αττική και τα γύρω της κρύβουν διαμαντάκια που αξίζουν να τα ζήσεις στις πιο ήσυχες μέρες του χρόνου και η 1η Ιανουαρίου είναι ακριβώς αυτή.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

