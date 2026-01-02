Αισιόδοξος ο απολογισμός των επιστημονικών εξελίξεων του 2025

Το 2025 καταγράφεται ως μια χρονιά έντονων αντιφάσεων για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Από τη μία πλευρά, η πολιτική αστάθεια, οι περικοπές στη χρηματοδότηση της έρευνας και η ενίσχυση του σκεπτικισμού απέναντι στην επιστήμη, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την προεδρία του Donald Trump, δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και πίεσης για ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature στον ετήσιο απολογισμό του, η επιστήμη δεν σταμάτησε να παράγει απτά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα, προσφέροντας βάσιμους λόγους αισιοδοξίας για τα επόμενα χρόνια.

Στην εισαγωγή της ανασκόπησής του, το Nature σημειώνει ότι «το μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός της χρονιάς ήταν η πολιτική αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας ότι οι απολύσεις ακαδημαϊκών, οι περικοπές κονδυλίων και οι πολιτικές αμφισβήτησης των εμβολίων θεωρήθηκαν από πολλούς ως ευθεία επίθεση κατά της επιστήμης. Παράλληλα, το περιοδικό προειδοποιεί ότι οι συνέπειες αυτών των επιλογών ενδέχεται να είναι μακροχρόνιες. Ωστόσο, η συνολική εικόνα του 2025 δεν περιορίζεται σε αυτή τη σκιά, καθώς σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς συνέχισαν να καταγράφονται.

Διάβασε επίσης: Από την οθόνη στο άγχος: 6 λόγοι που η Gen Z είναι η πιο κουρασμένη γενιά από όλες

Μία από τις πλέον εμβληματικές θετικές ειδήσεις αφορά την αποκατάσταση της στοιβάδας του όζοντος. Σύμφωνα με τα δεδομένα που επικαλείται το Nature, η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική έφθασε το 2025 στο μικρότερο μέγεθός της από το 2019. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή ανάκαμψη της ανώτερης ατμόσφαιρας της Γης, τέσσερεις δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του φαινομένου το 1985. Η καταστροφή του όζοντος αποδόθηκε στα χλωροφθοράνθρακες, χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βιομηχανία. Η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ το 1987, το οποίο προέβλεπε την παγκόσμια κατάργηση αυτών των ουσιών, οδήγησε σε συνεχή μείωση των εκπομπών. Εφόσον οι διεθνείς δεσμεύσεις τηρηθούν, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση της στοιβάδας του όζοντος θα μπορούσε να επιτευχθεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 2060.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταβολή στο παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα. Το 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν τον άνθρακα ως η μεγαλύτερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής παγκοσμίως. Το Nature αποδίδει αυτή την εξέλιξη στη ραγδαία αύξηση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, κυρίως στην Κίνα αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην εκρηκτική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια κάλυψαν σημαντικό ποσοστό της ζήτησης ηλεκτρισμού. Το περιοδικό, ωστόσο, επισημαίνει και μια κρίσιμη αντίφαση, καθώς παρά την πρόοδο αυτή, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό το 2025, υπενθυμίζοντας το μέγεθος της μετάβασης που απομένει.

Στον τομέα της βιοποικιλότητας, το Nature καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα από τις προσπάθειες προστασίας απειλούμενων ειδών. Η πράσινη θαλάσσια χελώνα Chelonia mydas, η οποία από τη δεκαετία του 1980 θεωρούνταν απειλούμενη με εξαφάνιση, επαναταξινομήθηκε το 2025 ως είδος «ελάχιστης ανησυχίας» από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο περισσότερες από 60 χώρες επικύρωσαν τη Συνθήκη του ΟΗΕ για την Ανοικτή Θάλασσα, ένα ορόσημο για την προστασία της θαλάσσιας ζωής σε διεθνή ύδατα. Η συνθήκη τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο και φιλοδοξεί να προσφέρει νομική θωράκιση στη βιοποικιλότητα των ωκεανών.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στον τομέα της γονιδιακής επεξεργασίας και της γονιδιακής θεραπείας. Το 2025 χαρακτηρίστηκε από το Nature ως χρονιά καμπής, καθώς αρκετές κλινικές δοκιμές έδωσαν εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η πρώτη γονιδιακή θεραπεία για τη νόσο Huntington κατάφερε να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση κατά 75% στους συμμετέχοντες. Σε άλλη μελέτη, που αφορούσε την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία των Τ κυττάρων, η πλειονότητα των 11 ασθενών, παιδιά και ενήλικες, εισήλθε σε πλήρη ύφεση. Το περιοδικό αναφέρεται επίσης στην πρώτη πλήρως εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία που χορηγήθηκε στο βρέφος KJ Muldoon, το οποίο πάσχει από σπάνια γενετική διαταραχή. Ο KJ Muldoon συμπεριλήφθηκε από το Nature στον κατάλογο των προσώπων που διαμόρφωσαν την επιστήμη το 2025. Πρόοδος σημειώθηκε ακόμη στη θεραπεία της χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου, μιας σπάνιας κληρονομικής ανοσολογικής πάθησης, καθώς και στη διόρθωση γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με βλάβες στους πνεύμονες και το ήπαρ.

Σημαντικά ήταν τα επιτεύγματα και στη δημόσια υγεία. Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια συντονισμένη δράση υγειονομικών αρχών και κυβερνήσεων στην Αφρική οδήγησε στον περιορισμό επιδημίας Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσα σε μόλις 42 ημέρες. Η ταχεία διάθεση εμβολίων και μονοκλωνικών αντισωμάτων μετά την επίσημη αναγγελία της επιδημίας αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή σοβαρών κρουσμάτων. Τον Νοέμβριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέκρινε την πρώτη θεραπεία κατά της ελονοσίας για βρέφη, το φάρμακο Coartem. Σήμερα, τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιστοιχούν περίπου στο 75% των θανάτων από ελονοσία παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τη θεραπεία αυτή πιθανό σημείο καμπής στις προσπάθειες εξάλειψης της νόσου. Επιπλέον, ένα δεύτερο φάρμακο με την ονομασία GanLum κατέγραψε ποσοστό επιτυχίας 97.4% σε κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙΙ. Εφόσον εγκριθεί, θα αποτελεί την πρώτη νέα κατηγορία ανθελονοσιακών φαρμάκων εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Τέλος, το Nature αναδεικνύει και μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά ουσιαστική εξέλιξη που αφορά την παιδική υγεία. Μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δημοσιεύθηκε το 2025, κατέγραψε μείωση κατά 43% στις αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς σε παιδιά κάτω των 3 ετών σε σύγκριση με το 2012. Η πτώση αποδίδεται στην αλλαγή των ιατρικών οδηγιών, οι οποίες πλέον ενθαρρύνουν την πρώιμη έκθεση σε πιθανά αλλεργιογόνα. Η ίδια προσέγγιση συνέβαλε και σε μείωση κατά 36% άλλων τροφικών αλλεργιών, επιβεβαιώνοντας την αξία των τεκμηριωμένων, επιστημονικά βασισμένων στρατηγικών πρόληψης.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Δες κι αυτό…