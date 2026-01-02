Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

Σύμφωνα με έρευνα, η πρωινή κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερη θνησιμότητα

Ο καφές δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή απόλαυση αλλά ένα από τα πλέον μελετημένα ροφήματα στον κόσμο της επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνών έχει συνδέσει την κατανάλωσή του με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και μεταβολικών νοσημάτων. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι εξίσου σημαντικό με την ποσότητα είναι και το πότε πίνεται ο καφές. Σύμφωνα με έρευνα, η πρωινή κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, ανέλυσε στοιχεία από 40.725 ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα NHANES στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 1999 έως 2018. Οι ερευνητές συνέδεσαν τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων με δεδομένα θνησιμότητας σε βάθος 9 έως 10 ετών. Όπως διαπιστώθηκε, όσοι κατανάλωναν καφέ κυρίως το πρωί είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και 31% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ. Αντίθετα, η κατανάλωση καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν φάνηκε να προσφέρει αντίστοιχο όφελος.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Lu Qi εξηγεί ότι «τα ευρήματά μας δείχνουν πως δεν έχει σημασία μόνο αν πίνουμε καφέ ή πόσο καφέ πίνουμε αλλά και η ώρα της ημέρας που τον καταναλώνουμε». Όπως επισημαίνει, οι διατροφικές οδηγίες σπάνια λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο κατανάλωσης, κάτι που ίσως χρειαστεί να επανεξεταστεί.

Η Melissa Mroz-Planells υπογραμμίζει ότι ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα και φλαβονοειδή με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενώ ο Adedapo Iluyomade σημειώνει ότι η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και την έκκριση μελατονίνης. Όπως τονίζει, «η τακτική και μέτρια κατανάλωση καφέ το πρωί φαίνεται να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία για την καρδιά και τη συνολική υγεία».

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η ευθυγράμμιση των διατροφικών συνηθειών με τον φυσικό κιρκαδικό ρυθμό του οργανισμού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μακροχρόνια υγεία. Για όσους ξεκινούν την ημέρα τους με έναν καφέ, η επιστήμη δείχνει ότι αυτή η συνήθεια όχι μόνο δεν είναι επιβλαβής αλλά μπορεί να λειτουργεί και υπέρ της μακροζωίας.

