MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Υγεία 02.01.2026

Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να πίνεις καφέ σύμφωνα με την επιστήμη

Σύμφωνα με έρευνα, η πρωινή κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερη θνησιμότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο καφές δεν αποτελεί απλώς μια καθημερινή απόλαυση αλλά ένα από τα πλέον μελετημένα ροφήματα στον κόσμο της επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνών έχει συνδέσει την κατανάλωσή του με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικών επεισοδίων και μεταβολικών νοσημάτων. Ωστόσο, νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι εξίσου σημαντικό με την ποσότητα είναι και το πότε πίνεται ο καφές. Σύμφωνα με έρευνα, η πρωινή κατανάλωση καφέ φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal, ανέλυσε στοιχεία από 40.725 ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα NHANES στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 1999 έως 2018. Οι ερευνητές συνέδεσαν τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων με δεδομένα θνησιμότητας σε βάθος 9 έως 10 ετών. Όπως διαπιστώθηκε, όσοι κατανάλωναν καφέ κυρίως το πρωί είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και 31% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ. Αντίθετα, η κατανάλωση καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν φάνηκε να προσφέρει αντίστοιχο όφελος.

www.pinterest.com

Διάβασε επίσης: Το λάθος που κάνεις με τον καφέ το πρωί και σαμποτάρει την ενέργειά σου

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Lu Qi εξηγεί ότι «τα ευρήματά μας δείχνουν πως δεν έχει σημασία μόνο αν πίνουμε καφέ ή πόσο καφέ πίνουμε αλλά και η ώρα της ημέρας που τον καταναλώνουμε». Όπως επισημαίνει, οι διατροφικές οδηγίες σπάνια λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο κατανάλωσης, κάτι που ίσως χρειαστεί να επανεξεταστεί.

Η Melissa Mroz-Planells υπογραμμίζει ότι ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα και φλαβονοειδή με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενώ ο Adedapo Iluyomade σημειώνει ότι η κατανάλωση καφεΐνης αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και την έκκριση μελατονίνης. Όπως τονίζει, «η τακτική και μέτρια κατανάλωση καφέ το πρωί φαίνεται να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία για την καρδιά και τη συνολική υγεία».

Καφές

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η ευθυγράμμιση των διατροφικών συνηθειών με τον φυσικό κιρκαδικό ρυθμό του οργανισμού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μακροχρόνια υγεία. Για όσους ξεκινούν την ημέρα τους με έναν καφέ, η επιστήμη δείχνει ότι αυτή η συνήθεια όχι μόνο δεν είναι επιβλαβής αλλά μπορεί να λειτουργεί και υπέρ της μακροζωίας.

Κεντρική φωτογραφία: www.pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
επιστήμη έρευνα καφές ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

02.01.2026

Δες επίσης

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία
Life

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

02.01.2026
Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος
Life

Οι healthy στόχοι της χρονιάς που αξίζει να θέσεις φέτος

02.01.2026
Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα
Life

Φώτα: 5 μονοήμερες εκδρομές ιδανικές για το ξεκίνημα της χρονιάς που απέχουν 1 ώρα από την Αθήνα

02.01.2026
Τα 3 ζώδια που θα τα βρουν σκούρα τον πρώτο μήνα του 2026
Life

Τα 3 ζώδια που θα τα βρουν σκούρα τον πρώτο μήνα του 2026

02.01.2026
Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια
Beauty

Πώς θα κρατήσει περισσότερο η βαφή μαλλιών; Τα απαραίτητα tips για μεγαλύτερη διάρκεια

02.01.2026
Τα 3 shoe trends που θα απογειώσουν τα looks με τα τζιν παντελόνια
Fashion

Τα 3 shoe trends που θα απογειώσουν τα looks με τα τζιν παντελόνια

02.01.2026
Η Jennifer Lopez λάμπει στο Λας Βέγκας με την υπογραφή της Celia Kritharioti
Fashion

Η Jennifer Lopez λάμπει στο Λας Βέγκας με την υπογραφή της Celia Kritharioti

02.01.2026
Αυτοί είναι οι λόγοι που τα «bad hair days» σου έχουν γίνει καθημερινότητα
Beauty

Αυτοί είναι οι λόγοι που τα «bad hair days» σου έχουν γίνει καθημερινότητα

02.01.2026
Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)
Life

Τα 3+1 ζώδια που είναι εθισμένα στα social media (και δεν το κρύβουν)

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές