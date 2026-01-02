MadWalk 2025 highlights
Υγεία 02.01.2026

Οι χριστουγεννιάτικες ρομαντικές ταινίες κάνουν καλό στην υγεία

Δημιουργούν ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον που μειώνει το άγχος, ενισχύει το αίσθημα ελέγχου και ευνοεί τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες αποτελούν για πολλούς μια συνειδητή επιλογή χαλάρωσης και αποφόρτισης από την ένταση της καθημερινότητας. Πέρα από την εορταστική τους αισθητική και τις προβλέψιμες ρομαντικές ιστορίες, φαίνεται ότι προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη στην ψυχική διάθεση. Σύμφωνα με ειδικούς της ψυχολογίας των μέσων, αυτού του είδους οι ταινίες δημιουργούν ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον που μειώνει το άγχος, ενισχύει το αίσθημα ελέγχου και ευνοεί τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος. Η ψυχολόγος Pamela Rutledge, διευθύντρια του Media Psychology Research Center και ομότιμη καθηγήτρια στο Fielding Graduate University στη Santa Barbara, εξηγεί ότι «η θετική αφήγηση και οι ιστορίες χαμηλής συναισθηματικής απειλής συνδέονται με μείωση της ανησυχίας και βελτίωση της διάθεσης». Όπως σημειώνει, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες ακολουθούν μια σταθερή αφηγηματική δομή που δημιουργεί αίσθηση προβλεψιμότητας και ψυχολογικής ασφάλειας.

www.freepik.com

Οι ιστορίες εκτυλίσσονται συνήθως σε εξιδανικευμένα περιβάλλοντα, με έμφαση στη ζεστασιά των ανθρώπινων σχέσεων, στις απλές συγκρούσεις και στη βεβαιότητα θετικής κατάληξης. Η Pamela Rutledge επισημαίνει ότι αυτή η δομή επιτρέπει στον εγκέφαλο να μειώσει τη διαρκή εγρήγορση απέναντι σε απειλές και να μεταβεί σε κατάσταση χαλάρωσης. Παράλληλα, τα θετικά συναισθήματα που προκαλούνται ενισχύουν την κοινωνική σύνδεση και την ενσυναίσθηση. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η επανάληψη. Οι ίδιοι τύποι χαρακτήρων, οι γνώριμες πλοκές και η επανειλημμένη θέαση των ίδιων ταινιών αυξάνουν το αίσθημα ελέγχου. Σύμφωνα με την Pamela Rutledge, αυτή η προβλεψιμότητα συνδέεται με αυξημένη έκκριση ωκυτοκίνης, μιας ορμόνης που συμβάλλει στη μείωση της κορτιζόλης και στη σταθεροποίηση της διάθεσης.

www.freepik.com

Καθοριστική είναι και η προσμονή του ευτυχισμένου τέλους. Η βεβαιότητα ότι οι συγκρούσεις θα επιλυθούν και ότι οι ήρωες θα βρουν αγάπη και αποδοχή ενεργοποιεί μηχανισμούς ανταμοιβής στον εγκέφαλο. «Η αναμονή μιας θετικής έκβασης ενισχύει την έκκριση ντοπαμίνης και καλλιεργεί αίσθημα ελπίδας», σημειώνει η Pamela Rutledge. Όπως συνοψίζει η ίδια, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες λειτουργούν ως «η ψυχαγωγική εκδοχή της συναισθηματικής παρηγοριάς». Σε περιόδους αυξημένου στρες ή συναισθηματικής κόπωσης, προσφέρουν μια ελεγχόμενη, προβλέψιμη και θετική εμπειρία που βοηθά τον θεατή να αποσυνδεθεί προσωρινά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και να επαναφέρει την ψυχική του ισορροπία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

