Τα πιο περίεργα είδη καφέ στον κόσμο που δεν θα τολμούσαμε να πιούμε

Ας ανακαλύψουμε τους πιο περίεργους καφέδες στον κόσμο με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καφέ και έχουμε κάθε λόγο να το γιορτάσουμε μιας και αναντίρρητα, είναι το πρώτο πράγμα που αναζητάμε το πρωί, ο πιστός μας σύντροφος στη δουλειά, ο λόγος που αντέχουμε τα πρωινά meeting και ας είμαστε ειλικρινείς η πιο τέλεια αφορμή για να πούμε «πάμε για έναν καφέ;».

Ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι ιεροτελεστία, παρηγοριά, έμπνευση και για πολλούς… τρόπος ζωής.

Διάβασε επίσης: Από το Netflix ως το κρασί: Πώς να σερβίρεις το ultimate πλατό τυριών

Και επειδή μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, σου έχουμε κάτι διαφορετικό: έναν οδηγό με τους πιο παράξενους, τολμηρούς και αλλόκοτους καφέδες από κάθε γωνιά του κόσμου. Μπορεί να μην τους δοκιμάζαμε εύκολα, αλλά σίγουρα αξίζει να τους γνωρίσουμε!

1. Black Charcoal Latte

Ακούγεται σαν ρόφημα του Darth Vader και κάπως έτσι μοιάζει. Είναι latte, αλλά αντί για σοκολάτα ή κακάο, περιέχει ενεργό άνθρακα, δίνοντάς του ένα απόλυτα μαύρο χρώμα. Υποτίθεται ότι έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες, αλλά πολλοί αμφισβητούν αν κάνει καλό.

2. Glitter Coffee

Ναι, είναι καφές με βρώσιμη χρυσόσκονη. Κυκλοφόρησε για λίγο ως trend σε καφέ του Λονδίνου και έγινε viral. Δεν έχει κάποια έξτρα γεύση απλώς λαμπυρίζει. Εντυπωσιακό στο μάτι, αλλά ίσως όχι η πιο… σοβαρή επιλογή για το πρωινό σου ξύπνημα.

3. Mushroom Coffee

Μπορεί να ακούγεται αποκρουστικό, αλλά αυτός ο καφές περιέχει εκχύλισμα από φαρμακευτικά μανιτάρια όπως reishi ή chaga. Δεν μυρίζει… σούπα, όπως φαντάζεσαι, αλλά έχει μια πιο «γήινη» γεύση. Οι λάτρεις του wellness το λατρεύουν – εμείς ακόμα το σκεφτόμαστε.

4. Egg Coffee (Βιετνάμ)

Ο καφές με… αυγό είναι πραγματικότητα και έχει τις ρίζες του στο Βιετνάμ. Ο παραδοσιακός Egg Coffee φτιάχνεται με κρόκο αυγού, ζάχαρη και γάλα εβαπορέ. Το αποτέλεσμα είναι αφράτο και κρεμώδες, σαν επιδόρπιο. Ακούγεται περίεργο, αλλά πολλοί δηλώνουν φαν.

5. Bulletproof Coffee

Καφές με βούτυρο και λάδι καρύδας. Ναι, σωστά διάβασες. Αυτός ο καφές έγινε διάσημος από το fitness κοινό, γιατί υπόσχεται ενέργεια και κορεσμό για ώρες. Ωστόσο, η ιδέα του λιπαρού ροφήματος δεν ενθουσιάζει και τόσο πολύ όσους απλώς θέλουν… καφέ.

6. Civic Coffee ή Kopi Luwak

Ο πιο ακριβός και πιο αμφιλεγόμενος καφές στον κόσμο. Παράγεται από κόκκους που έχουν χωνευτεί από ένα μικρό ζώο (λουάκ) και στη συνέχεια καθαρίζονται και καβουρδίζονται. Κοστίζει όσο μια designer τσάντα και… μάλλον δεν είναι για ευαίσθητα στομάχια.

7. Cheese Coffee (Νορβηγία)

Ναι, καλά διάβασες. Στη Νορβηγία υπάρχει συνταγή όπου προσθέτεις κομμάτια τυριού στον ζεστό σου καφέ. Το τυρί μαλακώνει και απορροφά τη γεύση του καφέ. Το μόνο σίγουρο: δεν είναι brunch-friendly επιλογή.

Τελικά… θα τολμούσες;

Ο κόσμος του καφέ είναι γεμάτος εκπλήξεις – άλλες πιο απολαυστικές, άλλες καθαρά για Instagram stories. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καφές δεν έχει σύνορα, ούτε στη φαντασία, ούτε στις… περίεργες παραλλαγές του.

Αν είσαι coffee lover, ίσως έχεις ήδη σημειώσει 1-2 από αυτά για δοκιμή. Αν όχι, μην ανησυχείς, ένας παγωμένος φρέντο cappuccino πάντα θα είναι εκεί για να σε παρηγορεί, ειδικά σήμερα, στην Παγκόσμια ημέρα καφέ.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 εύκολες ιδέες για υγιεινό φαγητό στο γραφείο χωρίς delivery