Το λάθος που κάνεις με τον καφέ το πρωί και σαμποτάρει την ενέργειά σου

Πώς η σωστή ώρα και η σωστή ποσότητα καφέ μπορούν να κάνουν τη μέρα σου πιο ενεργητική και ξεκούραστη

Ο καφές είναι για πολλούς από εμάς το απαραίτητο «καύσιμο» για να ξεκινήσει η μέρα. Η μυρωδιά του, η ζεστασιά του φλιτζανιού και η μικρή δόση καφεΐνης μας κάνουν να αισθανόμαστε ξύπνιοι και έτοιμοι για τις πρώτες υποχρεώσεις.

Όμως, υπάρχει ένα συχνό λάθος που πολλοί κάνουν το πρωί και μπορεί να σαμποτάρει την ενέργειά τους αντί να την ενισχύει.

Το πρόβλημα δεν είναι ο καφές καθεαυτός, αλλά η ώρα που τον πίνουμε. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο οργανισμός παράγει φυσικά κορτιζόλη (την ορμόνη της εγρήγορσης) σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, συνήθως μεταξύ 8:00 και 9:00 το πρωί. Αν πιούμε καφέ ακριβώς εκείνη την ώρα, η καφεΐνη δεν δίνει το μέγιστο αποτέλεσμα, γιατί η κορτιζόλη ήδη μας κρατάει ξύπνιους. Αντίθετα, μπορεί να συνηθίσουμε στον καφέ και να χρειάζεσαι συνεχώς μεγαλύτερη ποσότητα για να αισθανθούμε ενεργητικοί.

Η λύση είναι απλή: περίμενε 30-60 λεπτά μετά το ξύπνημα πριν πιεις το πρώτο σου φλιτζάνι. Έτσι ο οργανισμός σου θα έχει ολοκληρώσει τη φυσική παραγωγή κορτιζόλης και η καφεΐνη θα έχει μεγαλύτερη επίδραση, αυξάνοντας την ενέργεια και τη συγκέντρωσή σου.

Επίσης, πρόσεξε την ποσότητα. Ένα ή δύο φλιτζάνια είναι αρκετά για να ξυπνήσεις και να βελτιώσεις την εστίαση, ενώ η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει άγχος ή νευρικότητα. Τέλος, μην ξεχνάς να συνδυάζεις τον καφέ με ένα ελαφρύ πρωινό, ώστε να έχεις σταθερά επίπεδα ενέργειας μέχρι το επόμενο γεύμα.

Με λίγη προσοχή στον χρόνο και την ποσότητα, ο καφές μπορεί να παραμείνει ο πιστός σου σύμμαχος για μια γεμάτη ενέργεια μέρα.

