Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να ξεκινήσει διατροφή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην εκπομπή Happy Day βρέθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και μίλησε για όλους και για όλα.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να ξεκινήσει διατροφή αλλά και στον πατέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συγκινητική ανάρτησή του

«Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας, μου κοβόταν η ανάσα γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου έκοβε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.


Αναφιρικά με τον πατέρα του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν παιζόταν. Μετρούσε πάντα. Η μητέρα μου το είχε αποδεχθεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη».


Παραλληλα, ο ίδιος αποκάκυψε πως μια νέα, φιλόδοξη δραματική σειρά ετοιμάζεται για την τηλεοπτική σεζόν 2026-27 στον Alpha, με πρωταγωνιστή τον ίδιο, ο οποίος αποκάλυψε τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η προετοιμασία μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στην άνοιξη. «Καινούργια σειρά, θα ξεκινήσουμε γυρίσματα 20 Απρίλη για να παίξει του χρόνου Σεπτέμβρη-Οκτώβρη». Η σειρά προορίζεται για προβολή είτε τον Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια από τις βασικές δραματικές προτάσεις του Alpha για τη νέα σεζόν. Επίσης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή το είδος της σειράς, υπογραμμίζοντας τον δραματικό της χαρακτήρα και τη δύναμη της ιστορίας. «Είναι δράμα. Είναι πολύ ωραία σειρά, στο εγγυώμαι, γιατί έχω ενθουσιαστεί». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη νέα αυτή τηλεοπτική δουλειά. «Παραγωγή είναι η Foss Productions και σκηνοθέτης ο Φίλιππος Τσίτος. Είναι ένας λαμπρός σκηνοθέτης. Ο Alpha μου το πρότεινε και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή να μου δώσει αυτό το σενάριο, που όταν το διάβασα είπα “αυτό τον ρόλο θέλω να τον κάνω, δεν με νοιάζει πότε θα γίνει”».


Αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί, ο ηθοποιός περιέγραψε έναν ρόλο ιδιαίτερα απαιτητικό και βαθιά ανθρώπινο. «Είναι στην αρχή άνοιας και προσπαθεί να επιλύσει μια άλυτη υπόθεση. Πριν ξεχάσει. Είναι πολύ δυνατό το σενάριο. Πάρα πολύ δυνατό». Κλείνοντας, επιβεβαίωσε πως το σενάριο φέρει την υπογραφή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό σεναριογράφο», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα παραγωγή.

Διάβασε επίσης: Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Βλαδίμηρος Κυριακίδης δίαιτα ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 5 hair trends που θα δεις παντού το 2026

Τα 5 hair trends που θα δεις παντού το 2026

29.01.2026
Επόμενο
Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

29.01.2026

Δες επίσης

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια
Celeb News

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

29.01.2026
Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump
Celeb News

Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump

29.01.2026
Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους
Celeb News

Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

29.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

29.01.2026
Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων
Celeb News

Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων

29.01.2026
Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συγκινητική ανάρτησή του
Celeb News

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συγκινητική ανάρτησή του

29.01.2026
Margot Robbie-Jacob Elordi: Φέρνουν το gothic glamour στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Celeb News

Margot Robbie-Jacob Elordi: Φέρνουν το gothic glamour στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

29.01.2026
Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του
Celeb News

Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του

29.01.2026
Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»
Celeb News

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος