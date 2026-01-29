Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του

Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην εκπομπή Happy Day βρέθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και μίλησε για όλους και για όλα.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να ξεκινήσει διατροφή αλλά και στον πατέρα του.

«Τα κατάφερα ξανά να αδυνατίσω ξανά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας, μου κοβόταν η ανάσα γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου έκοβε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται. Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα. Πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα», είπε αρχικά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.





Αναφιρικά με τον πατέρα του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα… αυτό το πράγμα δεν ήθελα να το κάνω. Από εκεί χάλασε η σχέση μου με το χρήμα. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη τσιγκουνιά. Δεν παιζόταν. Μετρούσε πάντα. Η μητέρα μου το είχε αποδεχθεί. Εμένα μου έπαιρνε πράγματα αλλά στο σπίτι μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε. Σου έλεγε κόψε τη μισή, δεν χρειάζεται ολόκληρη».





Παραλληλα, ο ίδιος αποκάκυψε πως μια νέα, φιλόδοξη δραματική σειρά ετοιμάζεται για την τηλεοπτική σεζόν 2026-27 στον Alpha, με πρωταγωνιστή τον ίδιο, ο οποίος αποκάλυψε τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η προετοιμασία μπαίνει άμεσα σε τροχιά υλοποίησης, καθώς τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στην άνοιξη. «Καινούργια σειρά, θα ξεκινήσουμε γυρίσματα 20 Απρίλη για να παίξει του χρόνου Σεπτέμβρη-Οκτώβρη». Η σειρά προορίζεται για προβολή είτε τον Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια από τις βασικές δραματικές προτάσεις του Alpha για τη νέα σεζόν. Επίσης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή το είδος της σειράς, υπογραμμίζοντας τον δραματικό της χαρακτήρα και τη δύναμη της ιστορίας. «Είναι δράμα. Είναι πολύ ωραία σειρά, στο εγγυώμαι, γιατί έχω ενθουσιαστεί». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη νέα αυτή τηλεοπτική δουλειά. «Παραγωγή είναι η Foss Productions και σκηνοθέτης ο Φίλιππος Τσίτος. Είναι ένας λαμπρός σκηνοθέτης. Ο Alpha μου το πρότεινε και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή να μου δώσει αυτό το σενάριο, που όταν το διάβασα είπα “αυτό τον ρόλο θέλω να τον κάνω, δεν με νοιάζει πότε θα γίνει”».





Αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί, ο ηθοποιός περιέγραψε έναν ρόλο ιδιαίτερα απαιτητικό και βαθιά ανθρώπινο. «Είναι στην αρχή άνοιας και προσπαθεί να επιλύσει μια άλυτη υπόθεση. Πριν ξεχάσει. Είναι πολύ δυνατό το σενάριο. Πάρα πολύ δυνατό». Κλείνοντας, επιβεβαίωσε πως το σενάριο φέρει την υπογραφή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό σεναριογράφο», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα παραγωγή.

