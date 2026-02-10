Μουσικά Νέα 10.02.2026

Eurovision 2026: Η Rosanna Mailan έκανε το απόλυτο «Άλμα» με ένα εντυπωσιακό act

Μια φωνητικά άψογη εμφάνιση που συνδύασε συναίσθημα και εκρηκτική παρουσία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Rosanna Mailan έφερε μια ιδιαίτερη αύρα στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, παρουσιάζοντας το κομμάτι «Άλμα». Παρόλο που το τραγούδι ξεκινά ως μια ατμοσφαιρική και δυναμική μπαλάντα, έπειτα μετατρέπεται σε ένα χορευτικό κομμάτι και η σκηνική παρουσία της Rosanna κατάφερε να μεταδώσει μια ένταση που ξεσήκωσε το κοινό, δίνοντας στο κομμάτι μια ενέργεια που ξεπέρασε τα όρια μιας κλασικής μπαλάντας.

Η φωνητική της απόδοση ήταν το σημείο που σχολιάστηκε περισσότερο. Η Rosanna στάθηκε με μεγάλη σιγουριά στη σκηνή, διατηρώντας μια εντυπωσιακή σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της. Η φωνή της, γεμάτη συναίσθημα και δύναμη, ανέδειξε τις μελωδικές γραμμές του τραγουδιού, ενώ στις κορυφώσεις του «Άλματος» έδειξε το βάθος των δυνατοτήτων της, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η συνολική της παρουσίαση ήταν ισορροπημένη και καλαίσθητη, εστιάζοντας στην ερμηνεία και στην άμεση επαφή με την κάμερα.

Η Rosanna Mailan απέδειξε ότι το «Άλμα» είναι μια συμμετοχή με ψυχή και χαρακτήρα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στον πρώτο αυτό ημιτελικό και δείχνοντας έτοιμη για το επόμενο βήμα προς τον μεγάλο τελικό.

