Μουσικά Νέα 16.02.2026

Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

Με βάση τα πρώτα στοιχήματα, η Ελλάδα και το Ferto του Akyla βρίσκονται ανάμεσα στα φαβορί της Eurovision 2026, δείχνοντας δυναμική πορεία για υψηλή θέση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Sing for Greece 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε και ο Ακύλας να προετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή σκηνή της Eurovision, αλλά το παιχνίδι μόλις τώρα γίνεται πραγματικά συναρπαστικό. Το ενδιαφέρον του κοινού έχει εκτοξευθεί, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη δημοσιευτεί, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κυκλοφορούν, η Φινλανδία θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, με πιθανότητες γύρω στο 11%. Η Ελλάδα με το Ferto του Ακύλα κατατάσσεται στην 3η θέση, συγκεντρώνοντας περίπου 8%, γεγονός που την τοποθετεί άμεσα ανάμεσα στους πιο δυνατούς διεκδικητές της χρονιάς. Μπροστά από τη χώρα μας βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται ισχυρές συμμετοχές με μακρά παράδοση στον διαγωνισμό, όπως η Σουηδία και η Ιταλία. Η θέση της Ελλάδας στην πρώτη τριάδα αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι ότι η φετινή συμμετοχή έχει σημαντικές πιθανότητες για μια εξαιρετική πορεία.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

Η κατάταξη των πρώτων φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εκτιμήσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1η θέση: Φινλανδία
  • 2η θέση: Ισραήλ
  • 3η θέση: Ελλάδα (Ferto, Ακύλας)
  • 4η θέση: Σουηδία
  • 5η θέση: Ιταλία

Με την Ελλάδα να ξεχωρίζει από νωρίς και να μπαίνει δυναμικά στη λίστα των φαβορί, οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Ferto μπορεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη Eurovision 2026, ενώ το κοινό ανυπομονεί να δει την παρουσία του Ακύλα στη μεγάλη σκηνή.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας στοιχήματα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Επόμενο
O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

O Claydee στο Talk to MAD: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη γέννηση του «Jalla»

16.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!
Μουσικά Νέα

Evangelia: Το «PARÉA» κι επίσημα στην παρέα μας!

16.02.2026
Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!
Μουσική

Το «Χάνομαι» της Marseaux μόλις κυκλοφόρησε!

16.02.2026
Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο
Μουσική

Mikay: Το «Labyrinth» κάνει επίσημο ντεμπούτο

16.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»
Μουσικά Νέα

Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

16.02.2026
Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026
TV

Κατερίνα Βρανά: Όλες οι φορές που μας έκανε να γελάσουμε στο Sing for Greece 2026

16.02.2026
Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026
TV

Σάκης Ρουβάς: Το σχόλιο όλο νόημα για τους 3 παρουσιαστές του Sing for Greece 2026

16.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Θα πάει Eurovision; Τι απαντά ο ίδιος

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

16.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ