Eurovision 2026: Τι θέση δείχνουν τα στοιχήματα για την Ελλάδα μετά την νίκη του Akyla στο Sing for Greece

Με βάση τα πρώτα στοιχήματα, η Ελλάδα και το Ferto του Akyla βρίσκονται ανάμεσα στα φαβορί της Eurovision 2026, δείχνοντας δυναμική πορεία για υψηλή θέση

Το Sing for Greece 2026 μπορεί να ολοκληρώθηκε και ο Ακύλας να προετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή σκηνή της Eurovision, αλλά το παιχνίδι μόλις τώρα γίνεται πραγματικά συναρπαστικό. Το ενδιαφέρον του κοινού έχει εκτοξευθεί, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες έχουν ήδη δημοσιευτεί, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κυκλοφορούν, η Φινλανδία θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση, με πιθανότητες γύρω στο 11%. Η Ελλάδα με το Ferto του Ακύλα κατατάσσεται στην 3η θέση, συγκεντρώνοντας περίπου 8%, γεγονός που την τοποθετεί άμεσα ανάμεσα στους πιο δυνατούς διεκδικητές της χρονιάς. Μπροστά από τη χώρα μας βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται ισχυρές συμμετοχές με μακρά παράδοση στον διαγωνισμό, όπως η Σουηδία και η Ιταλία. Η θέση της Ελλάδας στην πρώτη τριάδα αποτελεί ξεκάθαρο σημάδι ότι η φετινή συμμετοχή έχει σημαντικές πιθανότητες για μια εξαιρετική πορεία.

Η κατάταξη των πρώτων φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εκτιμήσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

1η θέση: Φινλανδία

2η θέση: Ισραήλ

3η θέση: Ελλάδα (Ferto, Ακύλας)

4η θέση: Σουηδία

5η θέση: Ιταλία

Με την Ελλάδα να ξεχωρίζει από νωρίς και να μπαίνει δυναμικά στη λίστα των φαβορί, οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Ferto μπορεί να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη Eurovision 2026, ενώ το κοινό ανυπομονεί να δει την παρουσία του Ακύλα στη μεγάλη σκηνή.

