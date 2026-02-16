Χρήστος Δάντης: Η σπάνια εξομολόγηση για την κακοποίηση – «Την έχω ζήσει στην οικογένειά μου»

Ο Χρήστος Δάντης μιλά για τον έρωτα και τα δύσκολα παιδικά του βιώματα, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις προσωπικές του εμπειρίες

Ο Χρήστος Δάντης προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή Αστερόσκονη, με παρουσιαστή τον Νίκος Γρίτσης. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για βιώματα που σημάδεψαν τη ζωή του, αναφερόμενος τόσο σε ζητήματα συναισθημάτων και σχέσεων όσο και σε δύσκολες εμπειρίες από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Αρχικά, ο Χρήστος Δάντης μίλησε για τον έρωτα και τον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζεται στον χρόνο, λέγοντας χαρακτηριστικά:«Και τη στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση».

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ τραγούδησε το νικητήριο «Ferto» του Akyla και έγινε viral

Η συζήτηση στη συνέχεια πήρε πιο σοβαρή τροπή, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει τις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε μέσα στην οικογένειά του: «Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο».





Οι δηλώσεις του Χρήστου Δάντη προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στο τηλεοπτικό κοινό, φωτίζοντας μια ιδιαίτερα σκοτεινή πτυχή της προσωπικής του ζωής την οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, προσφέροντας μια ειλικρινή και ανθρώπινη ματιά πίσω από τη σκηνική εικόνα του καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης: H Νάνα Μούσχουρη βραβεύτηκε από τον Νίκο Αλιάγα στα γαλλικά Grammys (Video)

Δες κι αυτό…