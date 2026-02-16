Σχέσεις 16.02.2026

MAD UNSENT LOVE MSGS: Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν έστειλες ποτέ

Από το «Σε αγαπάω για όλα όσα είσαι» μέχρι τα «Κράτα το “θα δούμε” για αλλού», τα unsent μηνύματα σας παίρνουν φωνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Πόσα είναι αυτά τα μηνύματα που έχουμε γράψει, έχουμε σβήσει, έχουμε ξαναγράψει και τελικά δεν στέλνουμε ποτέ στον πραγματικό τους παραλήπτη; Σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που θέλουμε να μοιραστούμε με αυτό το ένα συγκεκριμένο άτομο μένουν κλειδωμένες σε drafts, στις σημειώσεις του κινητού ή ακόμα και σε σελίδες από ξεχασμένα σημειωματάρια. Για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το MAD με την καμπάνια MAD UNSENT LOVE MSGS, θέλησε να κάνει λίγο πέρα τις ρομαντικές ιστορίες αμοιβαίου πάθους και αγάπης και να ρίξει φως στην άλλη πλευρά του έρωτα, αυτή που κρύβεται καλά κάτω από ένα «Δεν με νοιάζει και πολύ».

Η καμπάνια MAD UNSENT LOVE MSGS ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά τα unsent μηνύματα της Ελλάδας πήραν φωνή. Από τα πρώτα παιδικά crush μέχρι ghosting και μηνύματα που γράφτηκαν στον ίδιο μας τον εαυτό, τα λόγια που σβήσαμε ξανά και ξανά ζωντάνεψαν.

Διάβασε επίσης: MAD UNSENT LOVE: Το μήνυμα που δεν έστειλες ποτέ μένει στο MAD

Έτσι δημιουργήθηκε, ένας ασφαλής ψηφιακός χώρος για κάθε «δεν τόλμησα να στείλω», προσφέροντας έναν διαφορετικό, ωμό αλλά αληθινό ρομαντισμό. Δεν αφορούσε μόνο τον έρωτα που χάθηκε ή κυνηγήθηκε, αλλά και τις στιγμές που κρατήθηκαν για τον εαυτό μας, τα συναισθήματα που μάθαμε να αναγνωρίζουμε μόνο μέσα μας.

Τα μηνύματα που ποτέ δεν στάλθηκαν πήραν επιτέλους φωνή. Τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα νιώσαμε και τα μοιραστήκαμε, αφήνοντας τον έρωτα να ζήσει έξω από τα drafts, εκεί όπου βρήκε κοινό, κατανόηση και μια δεύτερη ευκαιρία. Κάθε μήνυμα, κάθε ανασφάλεια και κάθε ανομολόγητο «μου λείπεις» έγινε μέρος μιας συλλογικής ιστορίας, αποτυπώνοντας την αγάπη στην ψηφιακή εποχή με έναν τρόπο που πλέον έχει ολοκληρωθεί και αφήνει το αποτύπωμά του.

Τα μηνύματα που λάβαμε ήταν τόσο διαφορετικά όσο και τα συναισθήματα που κρύβουν. Κάποια έβγαιναν κατευθείαν από την καρδιά, όπως το απλό αλλά βαθιά αληθινό: «Σε αγαπάω για όλα όσα είσαι!», ενώ άλλα αποκάλυπταν τα παιχνίδια των σημερινών σχέσεων: «Είμαι “μόνο εγώ” ή είμαστε σε φάση “όποιος προλάβει”;».

Κάποια έφερναν μαζί τους ένα αίσθημα προσμονής και αβεβαιότητας, όπως το παιχνιδιάρικο αλλά αποκαλυπτικό «Μάντεψε τι έχει γίνει τώρα… μου πέρασες από το μυαλό με τρόπο που δεν περίμενα» ή το «Plot twist που δεν το περίμενα ούτε εγώ: σε θέλω, όλο και πιο πολύ». Άλλα, πιο ξεκάθαρα, έδειχναν την ανάγκη για όρια και αποφάσεις: «Κράτα το “θα δούμε” για αλλού. Εγώ τελείωσα» ή «Το “μου λείπεις” χωρίς πράξεις είναι απλά θόρυβος».

Δεν έλειπαν και τα χιουμοριστικά μηνύματα, που αποτυπώνουν την πραγματικότητα των σύγχρονων σχέσεων: «Το situationship μας έχει φτάσει 6η σεζόν. Πότε βγαίνει το επεισόδιο “βγαίνουμε”;». Και μερικά συναισθήματα ήταν τόσο αντιφατικά όσο η ζωή ίδια, όπως το «Stop being this cute, με βάζεις σε πειρασμούς και είσαι ΚΟΛΛΗΤΟΣ μου» ή το «Κάθε φορά που εμφανίζεσαι, ελπίζω, και μετά μένω πάλι μόνη μου. Δεν το θέλω άλλο αυτό».

Μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα, φαίνεται καθαρά ότι οι ανείπωτες λέξεις δεν χάνουν τη δύναμή τους. Κάθε «δεν το είπα» και κάθε «δεν τόλμησα» απέκτησε φωνή, και μέσα από την ανωνυμία της καμπάνιας, όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τον έρωτα, την ανασφάλεια, το πάθος και το χιούμορ που κρύβουν οι ψηφιακές μας καρδιές.

Διάβασε επίσης: MAD Unsent Messages: Στείλε τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ

Δες κι αυτό…

 

MAD UNSENT LOVE MSGS Άγιος Βαλεντίνος μηνύματα στείλτο σχέσεις
