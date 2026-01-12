Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

Με μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, αιχμηρά σχόλια και στιγμές δικαίωσης, οι Χρυσές Σφαίρες 2026 άνοιξαν και επίσημα την αυλαία της φετινής κινηματογραφικής και τηλεοπτικής awards season. Οι παραγωγές One Battle After Another, Hamnet, Adolescence και The Studio ξεχώρισαν, βάζοντας από νωρίς στο επίκεντρο τη μάχη για τα Όσκαρ.

Ο ρόλος της οικοδέσποινας αποδείχθηκε καταλυτικός, με τη Nikki Glaser να κερδίζει τις εντυπώσεις χάρη στο αμείλικτο χιούμορ της, ενώ η τελετή περιλάμβανε από πολιτική σάτιρα και pop αναφορές μέχρι ανατρεπτικές παρουσίες και έντονες στιγμές στο κόκκινο χαλί.

Η Nikki Glaser χωρίς φίλτρο

Η Nikki Glaser άνοιξε τη βραδιά δυναμικά, αστειευόμενη με την επικαιρότητα, το Hollywood και τους ίδιους τους σταρ που βρίσκονταν στην αίθουσα. Δεν δίστασε να σχολιάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μέχρι το ίδιο το τηλεοπτικό δίκτυο που μετέδιδε την τελετή, ενώ σατίρισε ακόμα και τη λατρεία του Hollywood για τις λίστες «Α-list».

Σε μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς, απένειμε ένα φανταστικό βραβείο «Καλύτερου Μοντάζ» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον χειρισμό της υπόθεσης Epstein, αλλά και στο CBS News, προκαλώντας γέλια και αμηχανία.

Η συγκινητική στιγμή της Teyana Taylor

Το πρώτο μεγάλο βραβείο της βραδιάς κατέληξε στην Teyana Taylor για τον ρόλο της ως επαναστάτριας στο One Battle After Another. Στον λόγο αποδοχής της, η καλλιτέχνιδα έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις νεαρές γυναίκες, τονίζοντας πως «η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία» και πως «υπάρχει χώρος για όλες».

Τα podcasts μπαίνουν στον θεσμό

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών, τα podcasts απέκτησαν δική τους κατηγορία. Η Amy Poehler κέρδισε το βραβείο για το Good Hang with Amy Poehler, παραλαμβάνοντάς το από τον Snoop Dogg και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Με το γνωστό της χιούμορ, δεν παρέλειψε να πειράξει και τους υπόλοιπους υποψήφιους, ενώ δήλωσε πως ο ιδανικός ακροατής της θα ήταν η Meryl Streep.

Timothée Chalamet και μια απρόσμενη αφιέρωση

Ο Timothée Chalamet απέσπασε το κορυφαίο ανδρικό ερμηνευτικό βραβείο για την ταινία Marty Supreme, σε μια κατηγορία με ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό. Στην ομιλία του ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τον Kevin O’Leary, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία, αστειευόμενος ότι ποτέ δεν φανταζόταν πως θα ευχαριστούσε «τον Mr. Wonderful του Shark Tank» σε μια τέτοια βραδιά.

Διπλή επιτυχία για το KPop Demon Hunters

Η animated επιτυχία KPop Demon Hunters κατέκτησε δύο σημαντικά βραβεία: Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Τραγουδιού για το Golden. Οι δημιουργοί της ταινίας ευχαρίστησαν το κοινό για την αποδοχή χαρακτήρων «δυναμικών, τολμηρών και ατελών», ενώ παραδέχτηκαν ότι η πρόκληση για τη συνέχεια θα είναι να επαναλάβουν αυτή τη μοναδική χημεία.

Ένταση, χιούμορ και αυτοσαρκασμός στη σκηνή

Οι πρωταγωνιστές της σειράς Heated Rivalry, Connor Storrie και Hudson Williams, μετέφεραν την έντονη χημεία τους στη σκηνή, προκαλώντας γέλια με τα πειράγματα και τις αναφορές στο τολμηρό περιεχόμενο της σειράς.

Την ίδια στιγμή, ο Judd Apatow δεν μάσησε τα λόγια του, σχολιάζοντας τον αμφιλεγόμενο τρόπο με τον οποίο οι Χρυσές Σφαίρες συνδυάζουν κωμωδίες και μιούζικαλ στις ίδιες κατηγορίες, επαναφέροντας, με σαρκασμό, τη δική του ήττα από το The Martian πριν από μία δεκαετία.

McCarthy και Hahn, ένα δίδυμο για επανάληψη

Η Melissa McCarthy και η Kathryn Hahn έκλεψαν επίσης την παράσταση, παρουσιάζοντας βραβεία με ένα απολαυστικό σκετς για την «εκπροσώπηση των ανδρών» στον κινηματογράφο, αντιστρέφοντας με χιούμορ στερεότυπα που συχνά συνοδεύουν τις γυναίκες στον χώρο.

Πολιτικές δηλώσεις στη σκηνή

Η πολιτική διάσταση δεν έλειψε από τη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών, με πολλούς καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή για να εκφράσουν κοινωνικές και πολιτικές θέσεις. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση της Jean Smart, η οποία παραλαμβάνοντας το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το Hacks φορούσε κονκάρδα διαμαρτυρίας κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), με τη φράση «BE GOOD». Η επιλογή της αναφερόταν στη μνήμη της Renee Good, μιας 37χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε πρόσφατα από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ. Στον λόγο της, η Smart επανέλαβε το μήνυμα της ανθρωπιάς και της ευθύνης, λέγοντας: «Ας κάνουμε όλοι το σωστό. Νομίζω πως όλοι, μέσα στην καρδιά μας, ξέρουμε ποιο είναι το σωστό».

O σχολιασμός της Nikki Glaser για τον Leonardo DiCaprio

Η Nikki Glaser δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ τη σχέση του Leonardo DiCaprio με νεότερες γυναίκες, επαινώντας παράλληλα την καριέρα του και τα βραβεία που έχει κερδίσει. Ο ηθοποιός, με χαμόγελο και ένα διακριτικό thumbs-up, περιορίστηκε να απολαύσει το αστείο, χωρίς να αντιδράσει, δείχνοντας ότι ξέρει να παίρνει το χιούμορ με χαλαρότητα.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 απέδειξαν ότι, πέρα από τα βραβεία, παραμένουν ένας θεσμός που μπορεί να συνδυάζει σάτιρα, πολιτικό σχόλιο και στιγμές αυθεντικής συγκίνησης, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν στην πορεία προς τα Όσκαρ.

