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Mad TV News 13.07.2026

Mad Tech News: Το Cyberpunk έγινε LEGEND και η Microsoft τα… «γκρεμίζει» όλα!

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Cyberpunk 2077, Xbox, Meta AI και Final Fantasy VII πρωταγωνιστούν στο νέο επεισόδιο του Mad Tech News με τη Χρύσα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Cyberpunk 2077 έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, σημειώνοντας εντυπωσιακό comeback.
  • Το Final Fantasy VII: Ever Crisis ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου, με τους παίκτες να αποχαιρετούν το παιχνίδι.
  • Η Microsoft προχωρά σε μεγάλη αναδιάρθρωση στο τμήμα gaming, επηρεάζοντας 4.800 εργαζομένους και 4 studios.
  • Η Meta παρουσίασε εργαλείο AI για δημιουργία εικόνων, προκαλώντας συζητήσεις για ιδιωτικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Gaming, AI και τεχνολογία εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και αυτή την εβδομάδα οι ειδήσεις είναι πραγματικά… next level. Αν είσαι από αυτούς που θέλουν να μαθαίνουν πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του tech, τότε το νέο επεισόδιο του Mad Tech News είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Γραφικό Mad Tech News σε πορτοκαλί και μπλε φόντο.

Η Χρύσα επιστρέφει με το καθιερωμένο tech update του MAD, συγκεντρώνοντας τις μεγαλύτερες εξελίξεις από gaming, τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγαλύτερες εταιρείες της βιομηχανίας. Από απίθανα comeback μέχρι μεγάλες επιχειρηματικές αποφάσεις, το επεισόδιο έχει όλα όσα έγιναν viral τις τελευταίες ημέρες.

Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam

Το καλύτερο; Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να ενημερωθείς για όσα συζητούν gamers, creators και tech fans σε όλο τον κόσμο, χωρίς να ψάχνεις δεκάδες διαφορετικές πηγές.

Το Cyberpunk 2077 πέτυχε το μεγαλύτερο comeback της γενιάς

Αν κάποιος έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι το Cyberpunk 2077 θα ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, δύσκολα θα τον πίστευε κανείς. Κι όμως, το παιχνίδι της CD Projekt RED κατάφερε να μετατρέψει ένα προβληματικό λανσάρισμα σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιστροφής στην ιστορία του gaming.

Τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν έως το 2034 εξαιτίας της τεχνολογίας
Pinterest.com

Ένα παιχνίδι που είχε αποσυρθεί ακόμα και από το PlayStation Store εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αγοράς και ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο του σύμπαντος του Cyberpunk.

Τέλος εποχής για το Final Fantasy VII: Ever Crisis

Οι fans του Final Fantasy VII: Ever Crisis ετοιμάζονται να πουν αντίο, καθώς η Square Enix ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι ολοκληρώνει την πορεία του στις 6 Οκτωβρίου.

Δύο νεαρά άτομα παίζουν βιντεοπαιχνίδια σε gaming καρέκλες.
Νεαροί gamers σε δράση κατά τη διάρκεια έντονου παιχνιδιού.

Μέχρι τότε οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα τελευταία events και να ολοκληρώσουν τις ιστορίες τους, πριν πέσουν οριστικά οι τίτλοι τέλους.

Microsoft: Το μεγαλύτερο reset στην ιστορία του Xbox

Η μεγαλύτερη είδηση της εβδομάδας ίσως ήρθε από τη Microsoft. Ο τεχνολογικός κολοσσός προχώρησε στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γίνει ποτέ στο gaming τμήμα του, με περίπου 4.800 εργαζομένους να επηρεάζονται και τέσσερα studios να αποχωρούν από τον όμιλο.

Το Microsoft Surface Book σε λευκό φόντο.
Το πρώτο laptop της Microsoft, το Surface Book, με οθόνη που απεικονίζει ένα παγώνι.

Η εταιρεία φαίνεται πως αλλάζει στρατηγική, επενδύοντας περισσότερο στα μεγάλα franchises και επαναξιολογώντας το μοντέλο ανάπτυξης του Xbox και του Game Pass.

Η Meta φέρνει AI εικόνες και ανοίγει νέα συζήτηση

Η Meta παρουσίασε το νέο εργαλείο δημιουργίας εικόνων μέσω AI, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν ή να επεξεργάζονται εικόνες με απλές περιγραφές, φωτογραφίες ή σκίτσα.

Ψηφιακή απεικόνιση της τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT σε οθόνη υπολογιστή που παρουσιάζει σφάλμα σύνδεσης.
www.freepik.com

Οι νέες δυνατότητες αναμένεται να επεκταθούν στα Instagram Stories, στο WhatsApp και αργότερα στο Facebook και το Messenger. Ωστόσο, η χρήση δημόσιων φωτογραφιών για την παραγωγή νέου περιεχομένου έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Mad Tech News συνεχίζει να μεγαλώνει το… tech bubble σου

Από ιστορικά gaming comeback μέχρι AI που αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα social media, το νέο επεισόδιο του Mad Tech News συγκεντρώνει όλα τα updates που αξίζει να γνωρίζεις. Αν δεν θέλεις να χάνεις καμία σημαντική εξέλιξη από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, αυτό είναι το επεισόδιο που πρέπει να δεις.

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