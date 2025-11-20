Διατροφή 20.11.2025

Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt

Τι περιείχε καθημερινά το μενού της και ποιο ήταν το μόνο πράγμα που της δυσκόλεψε τη διαδικασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρία Κορινθίου έχει μοιραστεί ανοιχτά το πρόγραμμα διατροφής που την βοήθησε να αλλάξει το σώμα και τη διάθεσή της χωρίς να περάσει από εξαντλητικές στερήσεις. Η ηθοποιός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη διαδικασία και θέλησε να υπογραμμίσει ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα ευχάριστη.

Αν και κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, η ίδια εξηγεί ότι το μυστικό για να ξεκινήσει η αλλαγή δεν κρυβόταν μόνο στο πιάτο, αλλά και στον τρόπο που ένιωθε μέσα της. Όπως έχει πει σε παλιότερη συνέντευξή της, η απόφαση να χάσει κιλά είχε πρώτα συναισθηματική αφετηρία. Ένιωθε ότι η δεύτερη καραντίνα την είχε επιβαρύνει ψυχικά και σωματικά και, όπως εξομολογήθηκε, όταν ανέβηκε στη ζυγαριά «ήταν σαν να πατήθηκε ένα κουμπί». Από εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι έπρεπε να δώσει μια «εντολή» στον εαυτό της και να κινηθεί συνειδητά προς την αλλαγή.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα περιττά κιλά συχνά συνδέονται με στρες, πίεση και ψυχική κούραση, μία μορφή «ασπίδας» που χτίζεται χωρίς να το καταλάβουμε. Γι’ αυτό και η ίδια θεωρεί πως η πραγματική αφετηρία ήταν η ψυχική της αποφόρτιση, πριν ακόμη ξεκινήσει τη διατροφή.

Τι περιελάμβανε η διατροφή της Μαρίας Κορινθίου

Η μέθοδός της στηρίχτηκε σε ένα πρόγραμμα υψηλό σε πρωτεΐνη, με έμφαση σε καθαρά και απλά γεύματα: ψητό ψάρι ή κρέας, άφθονα λαχανικά και φρούτα. Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν ο πλήρης αποκλεισμός της ζάχαρης, όχι μόνο της κανονικής, αλλά και κάθε μορφής γλυκαντικού, ακόμη και της τσίχλας. Επιπλέον, περιόρισε τα αμυλούχα τρόφιμα σχεδόν στο 10% της εβδομαδιαίας διατροφής της, επιτρέποντας στον εαυτό της μία μερίδα μακαρόνια εβδομαδιαίως.

Το πρωινό της ήταν λιτό, συνήθως ένα κράκερ, ενώ για σνακ ή ελαφρύ βραδινό επέλεγε γιαούρτι. Παρότι το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, όπως λέει, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, με μοναδική εξαίρεση τον καφέ, αφού έπρεπε να τον συνηθίσει χωρίς ζάχαρη και χωρίς γάλα.

Η πρωτεΐνη και τα λαχανικά αποτελούσαν τη βάση της καθημερινότητας της, σε ποσότητες ικανές να την κρατούν χορτάτη και να αποτρέπουν τα «ξεσπάσματα». Με την ίδια αποφασιστικότητα εξηγεί: ήταν πλήρως συγκεντρωμένη από την πρώτη μέρα, γνωρίζοντας ότι αν δεν ξεκινούσε τότε, τα κιλά δεν θα έφευγαν ποτέ. Και, όπως παραδέχεται, τα ψητά και οι σαλάτες ήταν έτσι κι αλλιώς αγαπημένες της επιλογές.

Φυσικά, όπως σημειώνει κι εκείνη, οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής πρέπει να ακολουθείται μόνο με καθοδήγηση γιατρού ή διατροφολόγου, ώστε να προσαρμόζεται σωστά στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

