Οι ετοιμασίες της Αλεξάνδρας Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Βασίλη

Τα γενέθλιά του έχει σε λίγες μέρες ο μονάκριβος γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, ο μικρός Βασίλης, ο οποίος θα γίνει ενός. Φυσικά, η περήφανη μαμά, είναι αρκετά ενθουσιασμένη όσο και συγκινημένη για αυτό και θέλει να είναι όλα τέλεια για αυτήν την τόσο ξεχωριστή ημέρα.

Μάλιστα, με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύζυγος του δημοφιλή τραγουδιστή, έδωσε μια γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους από τις πυρετώδεις προετοιμασίες της.

Όπως βλέπουμε, η ίδια πραγματοποιεί αυτές τις μέρες την κατάλληλη αναζήτηση στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαλέξει την πιο εντυπωσιακή τούρτα, πάνω στην οποία θα σβήσει για πρώτη φορά τα κεράκια του ο μικρός της.

«Σύντομα!!», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στη φωτογραφία της, δείχνοντας πως μετρά αντίστροφα για να καμαρώσει τον γιο της να γίνεται ενός.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι πολύ πιθανό ο μικρός Βασίλης Αργυρός να γιορτάσει τα γενέθλιά του σε ένα οικογενειακό ταξίδι στην Αμερική με αφορμή την προγραμματισμένη συναυλία του μπαμπά του στη Νέα Υόρκη.

