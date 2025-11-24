MadWalk 24.11.2025

H Gaia Mercury ονειρεύεται βελούδινα όνειρα μαζί με τους Deux Hommes στις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents

madwalk
Οι Deux Hommes και η Gaia Mercury ολοκλήρωσαν τις πρόβες με απόλυτο συγχρονισμό, προετοιμάζοντας ένα εντυπωσιακό act
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion–music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής, που γεννά μοναδικά performances και στιγμές που μένουν χαραγμένες στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες των Deux Hommes και της Gaia Mercury ολοκληρώθηκαν, αποκαλύπτοντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει υψηλή αισθητική, δημιουργική συνοχή και σκηνική ωριμότητα. Το επιδραστικό σχεδιαστικό δίδυμο, πιστό στη μινιμαλιστική δύναμη και τη γεωμετρική καθαρότητα που χαρακτηρίζει το έργο του, διαμόρφωσε ένα οπτικό σύμπαν όπου η παρουσία της Gaia Mercury λειτούργησε ως οργανικό κομμάτι της αφήγησης. Παράλληλα, τα μοντέλα που πλαισιώνουν το act κινήθηκαν με απόλυτο συγχρονισμό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γεωμετρική πειθαρχία και την ένταση που επιδιώκουν οι Deux Hommes στη σκηνή.

gaia_mercury

Βασισμένη στη χαρακτηριστική street αισθητική της και την αυθόρμητη εκφραστικότητά της, η Gaia Mercury επανήλθε στις τελικές πρόβες με ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση και απόλυτη επίγνωση του σκηνικού περιβάλλοντος. Το πιο καθοριστικό στοιχείο ήταν ο πλήρης συγχρονισμός της με την πασαρέλα. Oι κινήσεις της εναρμονίστηκαν με τον βηματισμό των μοντέλων και τη δομή του act, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που «κουμπώνει» ιδανικά με τη φιλοσοφία των Deux Hommes. Το «Some Velvet Morning» αποτέλεσε τον άξονα της ερμηνείας της, η οποία αυτή τη φορά αποδόθηκε με ακόμα μεγαλύτερη σκηνική ακρίβεια, χωρίς να χαθεί ούτε στιγμή η αυθεντικότητα και το συναίσθημά της.

Με τις πρόβα τους να έχει ολοκληρωθεί και με ένα σύνολο που λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένος μηχανισμός, όλα δείχνουν ότι το act των Deux Hommes με τη Gaia Mercury θα αποτελέσει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της φετινής διοργάνωσης. Και φυσικά, το mad.gr βρίσκεται συνεχώς εκεί, καταγράφοντας και μεταδίδοντας κάθε κομβική στιγμή από τις πρόβες μέχρι και το μεγάλο φινάλε.

Deux Hommes Gaia Mercury Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix

24.11.2025
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι

24.11.2025

