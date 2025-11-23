To act του ZAF στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents μάς γυρνάει στα 90’s με ένα τραγούδι «αμαρτία»

Ο ZAF ολοκλήρωσε την πρόβα του για το act με τον Σωτήρη Γεωργίου αφήνοντας τη σκηνή να γεμίσει με ένταση, συναίσθημα και ακατέργαστη ερμηνευτική δύναμη

Με το MadWalk 2025 by Three Cents να πλησιάζει στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, οι πρόβες στο Tae Kwon Do διεξάγονται με πυρετώδη ρυθμό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή ο ZAF, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι ετοιμάζει ένα act που θα στηριχτεί στη δύναμη της φωνής του και στην ακατέργαστη συναισθηματική του παρουσία. Στη μεγάλη βραδιά θα τον δούμε πλάι στις δημιουργίες του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου by Colgate, όμως στην πρόβα ο ίδιος ήταν το κέντρο όλης της προσοχής.

Διάβασε επίσης: Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου συναντά τη φωνή του ZAF στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Με σιγουριά και με εκείνη τη χαρακτηριστική ήρεμη ένταση που τον συνοδεύει, ο ZAF κατέλαβε τη σκηνή με μια ερμηνεία που έμοιαζε περισσότερο με εξομολόγηση. Κάθε φράση είχε βάρος και κάθε λέξη δημιουργούσε έναν συναισθηματικό παλμό που γέμισε ολόκληρο τον χώρο. Παρότι οι δημιουργίες του Σωτήρη Γεωργίου δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί, μπορούσες ήδη να φανταστείς τη σύνδεσή τους. Ο κόσμος του ZAF, παθιασμένος και ειλικρινής με μια ευγένεια που συνδυάζεται με δύναμη, ταιριάζει ιδανικά με τις λεπτές γραμμές και τον συγκρατημένο αισθησιασμό του σχεδιαστή. Η σκηνή έμοιαζε να περιμένει αυτή τη συνάντηση, μια εικόνα γεμάτη κίνηση, χρώμα και συναισθηματική φόρτιση.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents προχωρά, η πρόβα του ZAF μάς έδωσε μια δυνατή πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στη μεγάλη βραδιά στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Όταν οι δημιουργίες του Σωτήρη Γεωργίου συναντήσουν τη φωνή του, το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι ένα act γεμάτο ένταση και αυθεντικότητα. Αν κρίνουμε από την πρόβα, αυτό που ετοιμάζει ο ZAF δεν θα ξεχωρίσει μόνο οπτικά αλλά θα αγγίξει το κοινό με τον πιο άμεσο και ειλικρινή τρόπο.

Διάβασε επίσης: Στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Josephine για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…