Διακόσμηση 15.12.2025

Αυτά τα DIY αρωματικά στολίδια θα κάνουν το σπίτι σου να έχει την πιο cozy ενέργεια

portokali_diakosmisi
Φυσικά χριστουγεννιάτικα στολίδια από πορτοκάλια και γαρίφαλο μεταμορφώνουν τον χώρο με ζεστή, αρωματική αύρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα χειμωνιάτικα αρώματα έχουν έναν τρόπο να κάνουν τους χώρους να μοιάζουν πιο ζεστοί, πιο οικείοι, πιο γιορτινοί. Κανέλα, γαρίφαλο, εσπεριδοειδή, όλες αυτές οι νότες θυμίζουν μικρά τελετουργικά που προηγούνται των Χριστουγέννων. Μέσα σε αυτό το κλίμα επιστρέφει δυναμικά μια παραδοσιακή τάση, τα στολίδια από πορτοκάλια και γαρίφαλο, που λειτουργούν ταυτόχρονα ως φυσική διακόσμηση και φυσικό αρωματικό χώρου.

Το πορτοκάλι γίνεται κεντρικός πρωταγωνιστής, ζουμερό, φωτεινό και απόλυτα χειμωνιάτικο. Σε συνδυασμό με το έντονο άρωμα του γαρίφαλου, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που μοιάζει σαν να έχεις εμφιαλώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Πρόκειται για μια ιδέα που έχει τις ρίζες της σε παλιότερες ευρωπαϊκές παραδόσεις, αλλά επανέρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ, χάρη στη φυσικότητα, το zero-waste χαρακτήρα της και τη διακόσμηση που προσαρμόζεται σε κάθε στιλ σπιτιού.

stolidi_portokali
Pinterest

Διάβασε επίσης: Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Πώς δημιουργούνται

Η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη. Χρειάζονται μόνο πορτοκάλια, αποξηραμένες φέτες ή ολόκληρα, γαρίφαλα και κορδέλες για το κρέμασμα. Με μικρές χαράξεις ή στηρίζοντας τα γαρίφαλα σε μοτίβα, προκύπτουν στολίδια που μπορούν να στολιστούν στο δέντρο, να μπουν σε γιρλάντες, να διακοσμήσουν το τραπέζι ή ακόμα και να γίνουν φυσικά αρωματικά συρταριών και ντουλαπιών.

Διάβασε επίσης: DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Δες κι αυτό…

