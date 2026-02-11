Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει η στιγμή που θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Α’ Ημιτελικός διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή 14 τραγουδιών, ενώ τα υπόλοιπα 14 θα παρουσιαστούν στον Β’ Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, επτά συμμετοχές θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Πέμπτη στη σειρά ανέβηκε στη σκηνή η Evangelia με το «Parea», παρασύροντας από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κοινό και τηλεθεατές σε ένα glamour σκηνικό. Οι γνώριμοι ήχοι από το συρτάκι έδωσαν τον ρυθμό και μετέτρεψαν το act σε μια γιορτή με ανεβασμένη ενέργεια και σικ αίσθητική.

Η Evangelia εμφανίστηκε άκρως εντυπωσιακή και σέξυ γεμάτη αυτοπεποίθηση, αποδίδοντας το κομμάτι με δυναμισμό και σκηνική άνεση, ενώ η παρουσία της πάνω στη σκηνή απέπνεε χαρά και θετική διάθεση.

Το «Parea», όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια, αποτέλεσε την αφορμή για να διεκδικήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, επιβεβαιώνοντας την αγάπη της για τον θεσμό αλλά και την επιθυμία της να παρουσιάσει μια σύγχρονη πρόταση με έντονες ελληνικές αναφορές.

Όσον αφορά τις στοιχηματικές προβλέψεις, η Evangelia με το «Paréa» διατηρεί σταθερά τη δυναμική της, συγκεντρώνοντας ποσοστό 12%. Ένα ποσοστό που την κρατά ενεργά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης και επιβεβαιώνει ότι η της πρόταση έχει βρει ανταπόκριση στο κοινό.

