Balletcore: Τα wedge ballet flats είναι η τάση που πρέπει να υιοθετήσεις την άνοιξη

Η μόδα του balletcore συνεχίζει να κυριαρχεί, με την τελευταία καμπάνια της NikeSkims να το αποδεικνύει, έχοντας ως πρωταγωνίστρια τη Lisa από το συγκρότημα Blackpink και τιμώντας τον κόσμο του κλασικού μπαλέτου. Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, οι μπαλαρίνες επιστρέφουν δυναμικά τόσο στις πασαρέλες όσο και στο street style, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα και η άνεση μπορούν να συνυπάρξουν με έναν μοντέρνο τρόπο.

Οι σύγχρονες μπαλαρίνες παρουσιάζονται σε πολλές παραλλαγές: από λείο ή ανάγλυφο δέρμα μέχρι διακοσμημένες με στρας και παγιέτες. Η πιο κλασική εκδοχή παραμένει η flat, εμπνευσμένη από τις θρυλικές Repetto που έκανε διάσημες η Brigitte Bardot, ενώ ταυτόχρονα αρκετά brands προτείνουν πιο τολμηρές εκδοχές, όπως οι mid-heeled μπαλαρίνες που είδαμε σε Chanel και Miu Miu ή ακόμη και οι wedges.

Οι wedges κάνουν δυναμικό comeback, αλλά με πιο εκλεπτυσμένο στυλ. H νέα γενιά διαθέτει λεπτότερη σιλουέτα, πλήρως ενσωματωμένη στη σόλα και με σχεδιαστική προσέγγιση σχεδόν γλυπτική και conceptual. Η ανανεωμένη μορφή τους συνδυάζει άνεση και πολυτέλεια, μετατρέποντας τις wedges σε κομμάτι statement για κάθε εμφάνιση.

Για το Καλοκαίρι του 2026, οι wedge ballet flats γίνονται το must-have item. Kομψές, minimal και ευέλικτες, προσαρμόζονται σε κάθε outfit. Συνδυάζονται τέλεια με μίνι φούστες ή midi φορέματα, χαρίζοντας σιλουέτα πιο λεπτή χωρίς να χάνεται η αίσθηση της διακριτικής κομψότητας και του bon ton χαρακτήρα.

