Υγεία 23.02.2026

5 πράγματα που πρέπει να αποφύγεις αν ταλαιπωρείσαι από πονόλαιμο

Ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα, μπορείς να μειώσεις την ένταση του πονόλαιμου και να βοηθήσεις το σώμα σου να αναρρώσει πιο γρήγορα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πονόλαιμος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός και να επηρεάσει την καθημερινότητά σου. Εκτός από τα φάρμακα και τις θεραπείες, υπάρχουν κάποιες συνήθειες που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Δες παρακάτω 5 πράγματα που πρέπει να αποφύγεις αν ταλαιπωρείσαι από πονόλαιμο.

1. Καπνός και καπνιστικό περιβάλλον

Το κάπνισμα ερεθίζει το λαιμό και μπορεί να επιδεινώσει τον πόνο. Ακόμα και το παθητικό κάπνισμα προκαλεί φλεγμονή στον φάρυγγα. Απόφυγε τσιγάρα, πούρα ή χώρους με καπνό μέχρι να αναρρώσεις πλήρως.

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι' αυτές)
Pinterest.com

2. Πολύ ζεστά ή πολύ κρύα ροφήματα

Ακραίες θερμοκρασίες ερεθίζουν τον λαιμό και μπορούν να αυξήσουν τη φλεγμονή. Προτίμησε χλιαρά ροφήματα ή νερό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ οι ζεστές σούπες και τα αφεψήματα με μέλι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση.

3. Ξηρά τρόφιμα και σκληρές τροφές

Τροφές όπως κράκερ, παξιμάδια ή ξηρά δημητριακά μπορούν να τραυματίσουν περαιτέρω το ευαίσθητο λαιμό. Προτίμησε μαλακές τροφές, όπως πουρέδες, γιαούρτι, σούπες και smoothie.

pexels.com

4. Υπερβολική ομιλία ή φωνητική πίεση

Μην πιέζεις τη φωνή σου αν πονάει ο λαιμός. Κράτησε χαμηλό τόνο ομιλίας, αποφύγετε τις φωνές και προσπάθησε να ξεκουράζεις τη φωνητική σου χορδή όσο περισσότερο γίνεται.

5. Αποφυγή ενυδάτωσης

Η αφυδάτωση κάνει τον λαιμό πιο ξηρό και ευαίσθητο. Πίνε αρκετό νερό, τσάι με μέλι ή ζεστά αφεψήματα για να διατηρείται υγρός ο φάρυγγας και να βοηθήσεις στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

pexels.com

