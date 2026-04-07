Beauty 07.04.2026

5 χρυσαφένιες μυρωδιές που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι 2026

Από φρουτώδεις νότες έως χρυσαφένιες μυρωδιές, αυτά τα αρώματα θα γίνουν οι απαραίτητοι σύντροφοί σου για το φετινό καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι κορυφαίοι οίκοι αρωμάτων παρουσιάζουν τις νέες τους δημιουργίες για το καλοκαίρι του 2026, προσφέροντας χρυσαφένιες, αισθησιακές και ηλιόλουστες ευωδιές που θυμίζουν μεσογειακό τοπίο.

Καθώς ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει ψηλά και η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι λάτρεις του καλοκαιριού αναζητούν ήδη την ιδανική ευωδιά που θα τους συνοδεύσει τις ζεστές ημέρες και νύχτες του 2026. Οι αρωματοποιοί έχουν ήδη επιλέξει την κατεύθυνσή τους: αυτή του φωτός, του ζεστού δέρματος και των ακτών που λούζονται στο χρυσάφι.

5 νέες δημιουργίες, ηλιόλουστες όσο ποτέ, αγκαλιάζουν τις αισθήσεις σαν μια ελαφριά ομίχλη, φέρνοντας μαζί τους την ανάμνηση ενός ηλιοβασιλέματος πάνω στο νερό. Είναι αρώματα που ταιριάζουν εξίσου σε ένα πρωινό στην αγορά όσο και σε μια νύχτα σε μια προβλήτα, αποπνέοντας κυριολεκτικά την ευτυχία ενός ηλιόλουστου καλοκαιριού.

Οι νέες αφίξεις για το καλοκαίρι του 2026

1. Lust in Paradise Extrait de Parfum, Ex Nihilo: Το ηλιοβασίλεμα της Ριβιέρας

Πέντε χρόνια αφότου κατέκτησε την Κυανή Ακτή σε ένα φιαλίδιο, η Louise Turner υπογράφει μια εκδοχή Extrait που πολλαπλασιάζει τη δόνησή του. Το πιπεράτο και τριανταφυλλένιο άνοιγμα δίνει τη θέση του σε μια καρδιά από γιασεμί σαμπάκ και φραγκοστάφυλο σπάνιας έντασης, πριν το κεχριμπαρένιο ξύλο κέδρου σφραγίσει το σύνολο σε μια μακρά, ηλιόλουστη και ακαταμάχητα αισθησιακή αύρα. Είναι το ηλιοβασίλεμα στη Ριβιέρα, σε συλλεκτική έκδοση.

2. Pomelo Passion Eau de Rochas: Η μεσογειακή χαρά σε φιαλίδιο

Ο οίκος Rochas διαιωνίζει την παράδοση των καλοκαιρινών κολόνιων με αυτό το τέταρτο αφρώδες opus φρεσκάδας. Το πομέλο εκρήγνυται σαν μια φωτεινή έκρηξη, υποστηριζόμενο από το φρούτο του πάθους και ένα ανθικό μπουκέτο από παιώνια και τριαντάφυλλο, πριν αποκαλύψει μια μόσχο και κεχριμπαρένια βάση απροσδόκητης απαλότητας. Στο φούξια ροζ φιαλίδι του, είναι η αγνή μεσογειακή χαρά.

3. Cap Camarat, Memo Paris: Η αιώνια γαλλική εξοχή

Η Memo Paris αγαπά τον ήλιο. Έτσι, η Nadège Le Garlantezec φαντάστηκε αυτό το άρωμα ως «ένα χάδι φωτός στο δέρμα», και αυτό γίνεται αισθητό. Το θαλάσσιο ylang-ylang παντρεύεται με μια κρυσταλλωμένη βανίλια και ένα γιασεμί σαμπάκ απόλυτης ευγένειας, τα οποία το βαθύ πατσουλί και το βελούδινο σανταλόξυλο αγκυρώνουν στο δέρμα. Μια αιώνια καλοκαιρινή αύρα που μυρίζει την ανέγγιχτη Προβηγκία, μακριά από τα πλήθη.

4. Zadig l’Intense, Zadig & Voltaire: Ροκ διάθεση με χρυσαφένιες νότες

Ροκ και ηλιόλουστο ταυτόχρονα, αυτό το έντονο άρωμα τολμά το μαύρο σουσάμι, το άνθος πορτοκαλιάς και μια υπερβολική δόση βανίλιας τυλιγμένης σε χρυσό. Οι αρωματοποιοί Florian Gallo και Amandine Clerc-Marie προσθέτουν μια πρωτότυπη νότα βινυλίου που δίνει στην ανθική καρδιά μια ζωώδη και δερμάτινη πλευρά, εντελώς απροσδόκητη. Ένα άρωμα που αντικατοπτρίζει το χρυσό φιαλίδι του με φτερά: ελεύθερο, τολμηρό, αξιομνημόνευτο.

5. Roasted Vanilla, Loewe: Η βανίλια όπως δεν την έχετε ξαναμυρίσει

Ο οίκος Loewe συνεχίζει να εξερευνά τη βανίλια όπως κανείς άλλος. Αυτή η πυρακτωμένη εκδοχή παίζει το χαρτί της ξηρής και ελαφρώς καπνιστής ζεστασιάς, σαν μια βανίλια που βγήκε από τον φούρνο, καμένη στις άκρες.

