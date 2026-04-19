Life 19.04.2026

Η Μαρία Ηλιάκη έφτιαξε ρεβύθια και εμείς σου έχουμε τη συνταγή!

Παντρεύτηκε κρυφά η Μαρία Ηλιάκη
Βήμα-βήμα η συνταγή για ρεβύθια της Μαρία Ηλιάκη που θα γίνει το αγαπημένο σου σπιτικό φαγητό
Ειρήνη Στόφυλα

Υπάρχουν φαγητά που δεν χρειάζονται υπερβολές και τα ρεβύθια, που ανέβασε η Μαρία Ηλιάκη στο Instagram είναι η απόδειξη! Δεν χρειάζονται ούτε περίπλοκες τεχνικές ούτε εξωτικά υλικά. Μόνο λίγο χρόνο, λίγη αγάπη και ένα βαθύ πιάτο που αχνίζει σπιτική ζεστασιά.

https://www.instagram.com/marakiiliaki/

Υλικά (για 4 μερίδες)

  • 500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το βράδυ)
  • 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2-3 σκελίδες σκόρδο
  • 1 καρότο σε ροδέλες
  • 1 φύλλο δάφνης
  • 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
  • χυμός από 1-2 λεμόνια
  • αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • λίγη ρίγανη ή θυμάρι για άρωμα

Η λύση της «τελευταίας στιγμής»: Γρήγορη μακαρονάδα με 3 υλικά

Εκτέλεση

1. Μουλιάζεις τα ρεβύθια από το προηγούμενο βράδυ σε μεγάλο μπολ με άφθονο νερό

2. Την επόμενη μέρα τα στραγγίζεις, τα ξεπλένεις και τα βάζεις σε κατσαρόλα με φρέσκο νερό. Τα αφήνεις να πάρουν μια πρώτη βράση και μετά πετάς αυτό το νερό.

3. Ξαναγεμίζεις την κατσαρόλα με καθαρό νερό, ώστε να ξεκινήσει το κανονικό μαγείρεμα.

4. Προσθέτεις τα αρωματικά: Ρίχνεις μέσα το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο, τη δάφνη και το ελαιόλαδο.

5. Σιγοβράζεις υπομονετικά: Αφήνεις τα ρεβύθια να σιγομαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1,5–2 ώρες, μέχρι να μαλακώσουν και να «δέσει» το φαγητό.

6. Αλατοπιπερώνεις: Προς το τέλος προσθέτεις αλάτι και πιπέρι και ανακατεύεις.

7. Προσθέτεις λεμόνι: Ρίχνεις μπόλικο λεμόνι και δοκιμάζεις μέχρι να το φέρεις στο ξινό που σου αρέσει.

8. Τελειώνεις με ελαιόλαδο: Σβήνεις τη φωτιά και προσθέτεις λίγο ωμό ελαιόλαδο από πάνω για άρωμα και γεύση.

9. Σερβίρεις ιδανικά με ψωμί.

Extra tip

Για πιο βελούδινη υφή, μπορείς να λιώσεις μια μικρή ποσότητα από τα ρεβύθια μέσα στην κατσαρόλα με ένα πιρούνι ή ραβδομπλέντερ στο τέλος, για να «δέσει» η σάλτσα σου.

Lunchbox στο γραφείο: 3 εύκολες και οικονομικές συνταγές

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Ρεβύθια συνταγές
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να εκπαιδεύσεις το κουτάβι σου σε 7 απλά βήματα

Πώς να εκπαιδεύσεις το κουτάβι σου σε 7 απλά βήματα

19.04.2026
Επόμενο
Your Face Sounds Familiar: Πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά

Your Face Sounds Familiar: Πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά

19.04.2026

Δες επίσης

Κυριακάτικο brunch στο μπαλκόνι: 5 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι σου
Life

Κυριακάτικο brunch στο μπαλκόνι: 5 ιδέες για να διακοσμήσεις το τραπέζι σου

22.04.2026
«Όταν το ταξίδι γίνεται συναίσθημα» – Μία διαδρομή που δεν είναι απλώς προορισμός αλλά εμπειρία ζωής
Life

«Όταν το ταξίδι γίνεται συναίσθημα» – Μία διαδρομή που δεν είναι απλώς προορισμός αλλά εμπειρία ζωής

22.04.2026
«Λάμψη από μέσα προς τα έξω» – 5 τροφές που αλλάζουν την επιδερμίδα σου το καλοκαίρι
Life

«Λάμψη από μέσα προς τα έξω» – 5 τροφές που αλλάζουν την επιδερμίδα σου το καλοκαίρι

22.04.2026
Οι «απόλυτοι» rebels του ζωδιακού – Τα 3 πιο επαναστατικά ζώδια
Life

Οι «απόλυτοι» rebels του ζωδιακού – Τα 3 πιο επαναστατικά ζώδια

22.04.2026
5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο
Life

5 ιδέες που μεταμορφώνουν το εξοχικό σου σε καλοκαιρινό καταφύγιο

22.04.2026
Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season
Beauty

Gigi Hadid: Το νέο hair look της έγινε το talk of the season

22.04.2026
Εσύ θα το φορέσεις; Το viral αξεσουάρ της Ρίας Ελληνίδου από τα MAD VMA 2025 που θα βλέπεις παντού φέτος
Fashion

Εσύ θα το φορέσεις; Το viral αξεσουάρ της Ρίας Ελληνίδου από τα MAD VMA 2025 που θα βλέπεις παντού φέτος

22.04.2026
Ξυπνάς μονίμως φουσκωμένη; 6 τροφές και ροφήματα που ρίχνουν το πρήξιμο χωρίς δίαιτα
Life

Ξυπνάς μονίμως φουσκωμένη; 6 τροφές και ροφήματα που ρίχνουν το πρήξιμο χωρίς δίαιτα

22.04.2026
Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου
Beauty

Έχεις μπούκλες; Τα 5 «game changer» συστατικά που θα αλλάξουν εντελώς τη ρουτίνα σου

22.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες