Η Μαρία Ηλιάκη έφτιαξε ρεβύθια και εμείς σου έχουμε τη συνταγή!

Βήμα-βήμα η συνταγή για ρεβύθια της Μαρία Ηλιάκη που θα γίνει το αγαπημένο σου σπιτικό φαγητό

Υπάρχουν φαγητά που δεν χρειάζονται υπερβολές και τα ρεβύθια, που ανέβασε η Μαρία Ηλιάκη στο Instagram είναι η απόδειξη! Δεν χρειάζονται ούτε περίπλοκες τεχνικές ούτε εξωτικά υλικά. Μόνο λίγο χρόνο, λίγη αγάπη και ένα βαθύ πιάτο που αχνίζει σπιτική ζεστασιά.

Υλικά (για 4 μερίδες)

500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το βράδυ)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2-3 σκελίδες σκόρδο

1 καρότο σε ροδέλες

1 φύλλο δάφνης

4-5 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμός από 1-2 λεμόνια

αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγη ρίγανη ή θυμάρι για άρωμα

Εκτέλεση

1. Μουλιάζεις τα ρεβύθια από το προηγούμενο βράδυ σε μεγάλο μπολ με άφθονο νερό

2. Την επόμενη μέρα τα στραγγίζεις, τα ξεπλένεις και τα βάζεις σε κατσαρόλα με φρέσκο νερό. Τα αφήνεις να πάρουν μια πρώτη βράση και μετά πετάς αυτό το νερό.

3. Ξαναγεμίζεις την κατσαρόλα με καθαρό νερό, ώστε να ξεκινήσει το κανονικό μαγείρεμα.

4. Προσθέτεις τα αρωματικά: Ρίχνεις μέσα το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο, τη δάφνη και το ελαιόλαδο.

5. Σιγοβράζεις υπομονετικά: Αφήνεις τα ρεβύθια να σιγομαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1,5–2 ώρες, μέχρι να μαλακώσουν και να «δέσει» το φαγητό.

6. Αλατοπιπερώνεις: Προς το τέλος προσθέτεις αλάτι και πιπέρι και ανακατεύεις.

7. Προσθέτεις λεμόνι: Ρίχνεις μπόλικο λεμόνι και δοκιμάζεις μέχρι να το φέρεις στο ξινό που σου αρέσει.

8. Τελειώνεις με ελαιόλαδο: Σβήνεις τη φωτιά και προσθέτεις λίγο ωμό ελαιόλαδο από πάνω για άρωμα και γεύση.

9. Σερβίρεις ιδανικά με ψωμί.

Extra tip

Για πιο βελούδινη υφή, μπορείς να λιώσεις μια μικρή ποσότητα από τα ρεβύθια μέσα στην κατσαρόλα με ένα πιρούνι ή ραβδομπλέντερ στο τέλος, για να «δέσει» η σάλτσα σου.

