Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

Από την τέχνη μέχρι τους αλγόριθμους, η Demi Moore δείχνει ότι το Hollywood αλλάζει πιο γρήγορα απ’ όσο αντέχει
Η Demi Moore επανέρχεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στο Hollywood, με δηλώσεις που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η ηθοποιός τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι στην αντίληψη της πλήρους αντίστασης στην AI, τονίζοντας ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί, αλλά να ενταχθεί δημιουργικά στην παραγωγή. Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι η τέχνη παραμένει βαθιά ανθρώπινη υπόθεση, συνδεδεμένη με την ψυχή, την εμπειρία και το συναίσθημα.

Η Demi Moore με κοντό hair look και δερμάτινο jacket στο show του οίκου Gucci, κρατώντας το σκυλάκι της.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Demi Moore δήλωσε: «Η μάχη του Hollywood με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μια μάχη που θα χάσουμε». Όπως εξήγησε, η βιομηχανία του θεάματος δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αντίσταση απέναντι σε μια τεχνολογία που ήδη επηρεάζει κάθε στάδιο της παραγωγής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: «Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με την AI αντί να προσπαθούμε απλώς να την πολεμήσουμε», ανοίγοντας έτσι έναν νέο κύκλο συζήτησης γύρω από το μέλλον του κινηματογράφου και των δημιουργικών επαγγελμάτων.

Παρότι η Demi Moore αναγνωρίζει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, τονίζει ότι: «Η πραγματική τέχνη προέρχεται από την ψυχή και το πνεύμα». Σύμφωνα με την ίδια, καμία τεχνολογία δεν μπορεί να αναπαράγει πλήρως την ανθρώπινη εμπειρία και το συναισθηματικό βάθος που χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Demi Moore εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli.
Οι δηλώσεις της Demi Moore έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και διαφορετικές ερμηνείες στον χώρο του θεάματος, δείχνοντας ότι το ζήτημα της AI στο Hollywood δεν έχει ούτε απλές ούτε άμεσες απαντήσεις.

