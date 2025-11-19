Ζώδια 19.11.2025

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που είναι πρωταθλητές στο… κουτσομπολιό

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που είναι πρωταθλητές στο… κουτσομπολιό
Όσα δεν θα σου πουν τα δελτία ειδήσεων, αλλά θα σου πουν αυτά τα ζώδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την ησυχία, υπάρχουν κι εκείνοι που αγαπούν το δράμα – και μετά υπάρχουν τα ζώδια που αντλούν ζωή από το κουτσομπολιό. Όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τους αντέχει η… περιέργεια. Για αυτά τα 4 ζώδια, ένα «τι έγινε;» είναι αρκετό για να ξεκινήσει ολόκληρη σειρά με ανατροπές, αναλύσεις και σενάρια που ούτε το Netflix δεν έχει σκεφτεί.

Αν έχεις κάποιο από τα παρακάτω στη ζωή σου, ξέρεις ήδη ότι θα μάθεις πρώτος/η ό,τι υπάρχει να μάθεις, συχνά πριν το μάθουν τα… ίδια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

φιλία ζυγός
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες

Δίδυμοι

Οι πρωταθλητές της πληροφορίας. Αν υπήρχε Ολυμπιάδα κουτσομπολιού, θα έβγαζαν μετάλλιο. Δεν κουτσομπολεύουν για κακό απλά τους συναρπάζει κάθε μικρή λεπτομέρεια της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo
Pinterest.com

Λέων

Τι να κάνουν; Θέλουν να είναι πάντα ενημερωμένοι για ό,τι αφορά το περιβάλλον τους. Το κουτσομπολιό δεν το βλέπουν ως «σπίλωση φήμης», αλλά ως… κοινωνικό networking.

zwdia_sizitisi
Pinterest

Παρθένος

Οι αναλυτές του ζωδιακού. Δεν κουτσομπολεύουν απλώς, κάνουν έρευνα, βγάζουν συμπεράσματα, και έχουν θεωρίες για όλα. Αν τους πεις μια ιστορία, θα την θυμούνται μέχρι και την πιο άχρηστη λεπτομέρεια.

Αιγόκερως

Μπορεί να φαίνονται σοβαροί, αλλά δεν αφήνουν κανένα νέο να πέσει κάτω. Απλώς το κουτσομπολιό τους έχει πιο «business class» ύφος: σιωπηλό, διακριτικό, αλλά εξαιρετικά ενημερωμένο.

Σπάταλοι στο full! Τα 3 ζώδια που θα ξεμείνουν από λεφτά από την πρώτη εβδομάδα του μήνα
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε σχέση πριν τελειώσει το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζώδια Κουτσομπολιό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου

Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου

19.11.2025
Επόμενο
Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

19.11.2025

Δες επίσης

Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα
Life

Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

19.11.2025
Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου
Life

Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου

19.11.2025
Όλο το TikTok μιλάει για αυτό! Το DIY καθαριστικό μπάνιου με 3 υλικά που εξαφανίζει τα πάντα
Life

Όλο το TikTok μιλάει για αυτό! Το DIY καθαριστικό μπάνιου με 3 υλικά που εξαφανίζει τα πάντα

19.11.2025
Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist
Fashion

Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

19.11.2025
Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

19.11.2025
Αν λατρεύεις το φυσικό ξάνοιγμα των μαλλιών, τα babylights θα γίνουν η νέα σου εμμονή
Beauty

Αν λατρεύεις το φυσικό ξάνοιγμα των μαλλιών, τα babylights θα γίνουν η νέα σου εμμονή

19.11.2025
Lifting χωρίς ενέσεις; Το gua sha είναι το εργαλείο που πρέπει να εντάξεις στην beauty ρουτίνα σου
Beauty

Lifting χωρίς ενέσεις; Το gua sha είναι το εργαλείο που πρέπει να εντάξεις στην beauty ρουτίνα σου

19.11.2025
Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan
Life

Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

19.11.2025
H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο
Fashion

H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

19.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου