Fashion 29.01.2026

Η Dakota Johnson στο front row του οίκου Valentino με no-pants look

Η Dakota Johnson ξεχώρισε στη front row του Valentino με ένα τολμηρό no-pants look και τα iconic rockstud heels του οίκου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dakota Johnson ξεχώρισε στo front row του show του Valentino στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ανάμεσα σε Kirsten Dunst και Lily Allen, με ένα τολμηρό no-pants look που συνδύαζε μαξιμαλισμό και κομψότητα. Η ηθοποιός φόρεσε ένα μεταλιζέ πανωφόρι με φτερά στο φινίρισμα, λεοπάρ τοπ, δαντελωτό εσώρουχο με καλσόν, πράσινη clutch τσάντα και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αλλά ισορροπημένο στιλιστικό αποτέλεσμα.

Η Johnson διατηρεί μακρά σχέση με τον οίκο Valentino και τον καλλιτεχνικό διευθυντή Alessandro Michele, έχοντας επιλέξει προηγούμενες εμφανίσεις του οίκου σε σημαντικές στιγμές, όπως λεοπάρ πανωφόρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και το φόρεμα που φορούσε στα Governors Awards 2025. Η ίδια δεν θα μπορούσε να λείψει από το πρώτο show μετά τον θάνατο του Valentino Garavani, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της κληρονομιάς του οίκου υπό την καθοδήγηση του Michele.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο μετά τον χωρισμό από τον Chris Martin

Το κυρίαρχο στοιχείο του look ήταν τα Valentino Rockstud heels, με χαρακτηριστικά T-bar λουριά, κόκκινη εσωτερική σόλα και τα διάσημα καρφάκια που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του οίκου. Η επιστροφή αυτού του iconic σχεδίου φέρνει μια νοσταλγική διάθεση, ανακαλώντας την αισθητική της δεκαετίας του 2010, με Boho και Indie Sleaze επιρροές που παραμένουν μοντέρνες και σήμερα.

Εκλεκτικοί συνδυασμοί και διαχρονικό στιλ

Το look της Dakota Johnson συνδύασε ανάλαφρα party blouse, δαντελωτά καλσόν και leopard print, προσδίδοντας παιχνιδιάρικη διάθεση και πολυδιάστατο στυλ. Οι accessorized λεπτομέρειες, όπως η πράσινη clutch και τα μαύρα Rockstud heels, ολοκλήρωσαν τη δυναμική εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι το μαξιμαλιστικό στιλ μπορεί να παραμείνει κομψό και ισορροπημένο όταν συνδυάζεται σωστά.

Το no-pants trend στη μόδα υψηλής ραπτικής

Η επιλογή της Dakota Johnson να παρακάμψει το παντελόνι και να υποστηρίξει ένα bold styling με έμφαση στα τακούνια και τα αξεσουάρ δείχνει ότι η υψηλή ραπτική συνεχίζει να παίζει με τα όρια του φουτουριστικού και του νοσταλγικού. Το no-pants trend, σε συνδυασμό με statement pieces όπως τα Rockstud heels, δημιουργεί ένα look που είναι ταυτόχρονα τολμηρό, παιχνιδιάρικο και διαχρονικά stylish.

Διάβασε επίσης: Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

