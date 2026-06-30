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TV & Media 30.06.2026

Κώστας Τσουρός: Οριστικό τέλος στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ

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Ο Κώστας Τσουρός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και είναι πλέον ελεύθερος στην τηλεοπτική αγορά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οριστικοποιήθηκε η λύση της συνεργασίας του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ.
  • Η απόφαση λήφθηκε κοινά, παρά το καλό κλίμα των συζητήσεων.
  • Ο δημοσιογράφος είναι πλέον ελεύθερος να εξετάσει νέες επαγγελματικές προτάσεις.
  • Η εκπομπή «Το 'χουμε» είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οριστική αυλαία έπεσε στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Παρότι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής διατηρούσε ενεργό συμβόλαιο με τον σταθμό για ακόμη έναν χρόνο, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα δεν οδήγησαν σε συμφωνία για τη συνέχεια.

Ο παρουσιαστής Κώστας Τσουρός σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επαφές ανάμεσα στον Κώστα Τσουρό και τη διοίκηση του σταθμού έγιναν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, παρά τις διαβουλεύσεις, δεν βρέθηκε κοινό έδαφος ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία τους, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν από κοινού να ακολουθήσουν ξεχωριστή πορεία.

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ

Αν και απομένουν ορισμένες διαδικασίες που αφορούν το τυπικό μέρος της λύσης της συνεργασίας, στην ουσία ο παρουσιαστής θεωρείται πλέον ελεύθερος στην τηλεοπτική αγορά και μπορεί να εξετάσει τις προτάσεις που ενδεχομένως θα δεχθεί για την επόμενη σεζόν.


Υπενθυμίζεται ότι η φετινή τηλεοπτική χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν για τον Κώστα Τσουρό, καθώς η εκπομπή «Το ‘χουμε» ολοκλήρωσε την πορεία της νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ο δημοσιογράφος Κώστας Τσουρός σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Η πρόωρη αυλαία αποδόθηκε στις χαμηλές επιδόσεις της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης, γεγονός που επηρέασε και τις συζητήσεις για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Κώστας Τσουρός
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Πλέον, με το κεφάλαιο του ΣΚΑΪ να κλείνει οριστικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στο επόμενο επαγγελματικό βήμα του Κώστα Τσουρού. Ο δημοσιογράφος βρίσκεται πλέον σε θέση να εξετάσει νέες προτάσεις, ενώ μένει να φανεί σε ποιο τηλεοπτικό περιβάλλον θα συνεχίσει την πορεία του τη νέα σεζόν.

 

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