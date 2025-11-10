Ο Jonathan Bailey και ο Jeff Goldblum διακωμωδούν τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα με hot μελωδίες και χιούμορ

Ο Jonathan Bailey, που αναδείχθηκε από το περιοδικό People ως ο πιο σέξυ άνδρας για το 2025, απολαμβάνει την αναγνώριση με τρόπο απόλυτα ταιριαστό στην εκρηκτική του προσωπικότητα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Entertainment Tonight, ο Jonathan Bailey και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία «Wicked» Jeff Goldblum ένωσαν τις δυνάμεις τους και τραγούδησαν ένα αυτοσχέδιο μείγμα γνωστών τραγουδιών που υμνούν το σέξι στοιχείο της ποπ κουλτούρας.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον Jeff Goldblum να τραγουδά ένα απόσπασμα από το «You Sexy Thing» των Hot Chocolate, την στιγμή που ο Jonathan Bailey ρωτήθηκε αν νιώθει διαφορετικά μετά την πρόσφατη διάκρισή του. Ο ηθοποιός απάντησε με χιούμορ και αυτοπεποίθηση, χαρακτηρίζοντας τον τίτλο «εντελώς παράλογο, υπέροχο και ξεκαρδιστικό». Παράλληλα, υπενθύμισε πως στον κόσμο της ταινίας «Wicked» ενσαρκώνει τον Prince Fiyero Tigelaar.

Ο Jonathan Bailey δήλωσε ότι αντιμετωπίζει την τιμή με απόλυτη σοβαρότητα. «Θα αξιοποιήσω και την τελευταία σταγόνα σεξαπίλ που διαθέτω για τις επόμενες τριακόσιες εξήντα ημέρες» ανέφερε, επισημαίνοντας με παιχνιδιάρικο ύφος ότι νιώθει πως εκπροσωπεί «όλους τους σέξι ανθρώπους του κόσμου» και ότι αισθάνεται το βάρος της ιστορίας «όλων των σέξι αντρών που προηγήθηκαν».

Στη συνέχεια οι δύο ηθοποιοί προχώρησαν σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή. Ξεκίνησαν με το «SexyBack» του Justin Timberlake, πέρασαν στο «P I M P» του 50 Cent και ολοκλήρωσαν με το «I am Too Sexy» των Right Said Fred. Η χημεία τους ήταν εμφανής και το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο σκετς παρά τυπική συνέντευξη προβολής ταινίας.

Ο Jeff Goldblum έκλεισε τη συνέντευξη τραγουδώντας το «You have Made Me So Very Happy» των Blood Sweat and Tears, ολοκληρώνοντας με χιούμορ και ζεστασιά μια ήδη εντυπωσιακή στιγμή. Η ταινία «Wicked For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Παρασκευή είκοσι μία Νοεμβρίου.

