Beauty 19.11.2025

Lifting χωρίς ενέσεις; Το gua sha είναι το εργαλείο που πρέπει να εντάξεις στην beauty ρουτίνα σου

Η αρχαία τεχνική που φέρνει φρεσκάδα, λάμψη και ζωντάνια στο πρόσωπο, συνδέοντας παράδοση και σύγχρονη ομορφιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φροντίδα του προσώπου δεν είναι απλώς μια καθημερινή ρουτίνα, είναι μια στιγμή αναζωογόνησης, ένα μικρό τελετουργικό που μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και την εικόνα μας στον καθρέφτη. Από το απαλό άγγιγμα του νερού στο πρόσωπο το πρωί μέχρι την τελική στρώση ενυδατικής κρέμας το βράδυ, κάθε λεπτό της περιποίησης έχει σημασία.

Στον κόσμο της ομορφιάς, οι τεχνικές που συνδυάζουν αρχαία σοφία και σύγχρονη επιστήμη κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς προσφέρουν ορατά αποτελέσματα χωρίς να απαιτούν περίπλοκα προϊόντα ή ακριβές θεραπείες.

Pinterest

Διάβασε επίσης: 6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

Ένα από αυτά τα μυστικά που συνδυάζει παράδοση και επιστημονική τεκμηρίωση είναι το Gua Sha, μια τεχνική μασάζ με πετρώματα όπως ο ροζ χαλαζίας ή ο νεφρίτης. Με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος, να μειώσει το πρήξιμο γύρω από τα μάτια και να χαλαρώσει τους μύες που δημιουργούν ρυτίδες έκφρασης. Η τακτική χρήση του προσφέρει φυσικό glow up και βελτίωση της υφής του δέρματος, καθιστώντας το ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ασφαλή beauty hacks που μπορεί να ενσωματωθεί σε μια καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς.

Pinterest

Η σωστή χρήση του Gua Sha απαιτεί προσοχή και συνέπεια. Το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό και ενυδατωμένο με serum ή λάδι ώστε το εργαλείο να γλιστράει χωρίς τριβή. Οι κινήσεις γίνονται απαλά προς τα έξω και πάνω, ξεκινώντας από το κέντρο του προσώπου και προχωρώντας προς τα ζυγωματικά, τη γραμμή σαγονιού και τους κροτάφους. Η μικρή πλευρά του εργαλείου είναι ιδανική για την περιοχή γύρω από τα μάτια, μειώνοντας το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους. Η συχνότητα μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 3 φορές την εβδομάδα για ορατά αποτελέσματα, ενώ η καθημερινή χρήση είναι επίσης δυνατή αρκεί να διατηρούνται οι ήπιες κινήσεις και η προσοχή στην πίεση.

Για ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δροσερό, απευθείας από το ψυγείο, προσφέροντας επιπλέον αίσθηση φρεσκάδας και τόνωσης. Ο συνδυασμός με μασάζ στον λαιμό ενισχύει την λεμφική αποστράγγιση, ενώ η καθαριότητα εργαλείου και χεριών διασφαλίζει ασφαλή χρήση.

Pinterest

Το Gua Sha αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές trend, αλλά ένα beauty hack με επιστημονική βάση που μπορεί να μεταμορφώσει την εμφάνιση του προσώπου, χαρίζοντας φυσικό glow, λιγότερο πρήξιμο και χαλάρωση των μυών, ακόμη και μέσα σε λίγες εβδομάδες τακτικής χρήσης.

Διάβασε επίσης: Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty skincare
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

19.11.2025

Δες επίσης

Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan
Life

Η λάμψη του Studio 54 ξαναζωντανεύει στη σκηνή του MadWalk 2025 με τους Βρεττό Βρεττάκο, Κaterina Duska και Yucatan

19.11.2025
H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο
Fashion

H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

19.11.2025
Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες
Life

Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες

18.11.2025
Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα
Life

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα

18.11.2025
Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι
Life

Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι

18.11.2025
6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood
Beauty

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

18.11.2025
Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα
Fashion

Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

18.11.2025
Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate
Life

Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

18.11.2025
Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση
Fashion

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις