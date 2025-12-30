MadWalk 2025 highlights
Πρέπει να δεις 30.12.2025

Ατέλειωτες ουρές για τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή

Tο box office εκτοξεύτηκε, έχοντας στο επίκεντρο μια ταινία που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και δημιούργησε κυριολεκτικά… ουρές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Υπάρχουν Σαββατοκύριακα που απλώς αυξάνουν την κίνηση στα ταμεία και υπάρχουν κι εκείνα που μετατρέπουν το σινεμά σε συλλογικό γεγονός. Το γιορτινό τετραήμερο 25–28 Δεκεμβρίου ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με γεμάτες αίθουσες σε όλη τη χώρα και έντονη παρουσία ελληνικών παραγωγών, το box office εκτοξεύτηκε, έχοντας στο επίκεντρο μια ταινία που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και δημιούργησε κυριολεκτικά… ουρές.

«Καποδίστριας»: Άνοιγμα που γράφει ιστορία

Το βιογραφικό δράμα του Γιάννη Σμαραγδή αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του τετραημέρου. Ο «Καποδίστριας» έκοψε 144.712 εισιτήρια στο πρώτο του τετραήμερο προβολής, προβαλλόμενος σε 144 αίθουσες, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα των τελευταίων δεκαετιών. Μόνο ταινίες-φαινόμενα όπως οι «Σειρήνες στο Αιγαίο» και το «Νήσος» έχουν κινηθεί υψηλότερα. Όπως είχε συμβεί πέρσι με το «Υπάρχω», έτσι και φέτος μια ελληνική βιογραφία μετατρέπεται σε εθνική κινηματογραφική υπόθεση, με προοπτική δυνατής πορείας τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα.

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Η μεγάλη γιορτινή σταθερά

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η οικογενειακή επιτυχία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», η οποία σημείωσε 74.130 εισιτήρια στο τετραήμερο 25–28/12, παρουσιάζοντας αύξηση 23% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Το συνολικό της άθροισμα μέχρι σήμερα ανέρχεται πλέον στα 362.340 εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως βασική χριστουγεννιάτικη επιλογή.

«Avatar: Φωτιά και Στάχτη»: Σταθερή εμπορική παρουσία

Στην τρίτη θέση του box office βρέθηκε η υπερπαραγωγή του James Cameron «Avatar: Φωτιά και Στάχτη», με 40.786 εισιτήρια στο συγκεκριμένο τετραήμερο. Με αυτά, η ταινία έφτασε συνολικά τα 113.154 εισιτήρια από την πρώτη ημέρα προβολής της μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου, διατηρώντας σταθερή παρουσία μέσα στον έντονο εορταστικό ανταγωνισμό.

«Ζωούπολη 2»: Η δύναμη του animation

Η animated συνέχεια «Ζωούπολη 2» κατέγραψε 19.481 εισιτήρια στο τετραήμερο, σημειώνοντας άνοδο 14%. Το σύνολο των εισιτηρίων της μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 186.301, επιβεβαιώνοντας ότι το animation παραμένει ισχυρό χαρτί στις σχολικές διακοπές.

Νέες κυκλοφορίες για μικρούς και μεγάλους

Ο «Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή» έκανε άνοιγμα με 19.247 εισιτήρια στο πρώτο του τετραήμερο προβολής, δείχνοντας ικανοποιητική δυναμική στο νεανικό κοινό. Το «Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη» πρόσθεσε 5.411 εισιτήρια στο τετραήμερο, ανεβάζοντας το συνολικό του σύνολο στα 16.404 εισιτήρια.

Το «Father Mother Sister Brother» άνοιξε με 11.375 εισιτήρια στο πρώτο του τετραήμερο. Η «Σπασμένη Φλέβα» συνέχισε την πορεία της με 7.518 εισιτήρια στο τετραήμερο, φτάνοντας συνολικά τα 140.867 εισιτήρια. Η «Νυρεμβέργη» συγκέντρωσε 1.075 εισιτήρια στο τετραήμερο, με 72.047 συνολικά, ενώ η «Βουγονία» πρόσθεσε 815 εισιτήρια, ανεβάζοντας το σύνολό της στα 128.090. Η ρομαντική κομεντί «Ο Έρωτας Γράφεται…» άνοιξε με 4.214 εισιτήρια στο πρώτο της τετραήμερο, ενώ το «Γαλάζιο Μονοπάτι» έκανε διακριτικό ξεκίνημα με μόλις 596 εισιτήρια.

Το ελληνικό box office των Χριστουγέννων επιβεβαιώνει πως, όταν το σωστό timing συναντά ένα θέμα που αγγίζει το κοινό, η ανταπόκριση μπορεί να είναι μαζική. Ο «Καποδίστριας» δεν αποτελεί απλώς εμπορική επιτυχία, αλλά το σύμβολο ενός τετραημέρου όπου το σινεμά έγινε ξανά γιορτή, με καθαρά ελληνική υπογραφή.

